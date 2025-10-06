Τουαλέτα: Απαλλαγείτε από τα άλατα μέσα σε λίγα λεπτά με 1 φυσικό υλικό – Δεν θα χρειαστείτε χλωρίνη

Μήπως οι επίμονοι λεκέδες στη λεκάνη της τουαλέτας έχουν γίνει ο εφιάλτης σας; Ξοδεύετε άδικα χρόνο και χλωρίνη χωρίς αποτέλεσμα; Όπως αποδεικνύεται, η λύση βρίσκεται σε ένα απλό, φυσικό συστατικό που λιώνει τα άλατα και επαναφέρει τη λάμψη. Πρόκειται για ένα κόλπο που προτείνουν τόσο οι ειδικοί όσο και οι χρήστες του διαδικτύου.

Πώς να καθαρίσετε εύκολα τα άλατα στην τουαλέτα με 1 φυσικό υλικό

Μια γυναίκα μοιράστηκε ένα απλό κόλπο για τον καθαρισμό της τουαλέτας και την αφαίρεση των αντιαισθητικών λεκέδων, χρησιμοποιώντας ένα φυσικό συστατικό που λιώνει τα άλατα σε μόλις λίγα λεπτά.

Η Savannah Ramsey αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους επίμονους λεκέδες στη λεκάνη της και ζήτησε συμβουλές στη σελίδα Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks στο Facebook, αφού η χλωρίνη αποδείχθηκε αναποτελεσματική.

Η λύση που προτείνουν οι ειδικοί

Τα μέλη της ομάδας επεσήμαναν ότι οι «καφέ λεκέδες» οφείλονται σε άλατα (limescale) και ότι η χλωρίνη δεν ήταν η λύση, καθώς «σκοτώνει μόνο τα βακτήρια που αναπτύσσονται στα άλατα». Αντ’ αυτού, πρότειναν ομόφωνα το κιτρικό οξύ (citric acid).

Η Sandra Coombs συμβούλευσε: «Χρειάζεσαι οπωσδήποτε κιτρικό οξύ. Περίμενε να σταματήσει η ροή του νερού και να είναι στεγνή η λεκάνη και ρίξε λίγο. Εξαφανίζει τα άλατα! Επίσης, βάλε χαρτί υγείας από πάνω, καθώς αυτό βοηθάει να παραμείνει το κιτρικό οξύ πάνω στα άλατα»

Η Natasha Wilcock σχολίασε: «Κιτρικό οξύ – άφησέ το για 15 λεπτά και μετά τράβηξε το καζανάκι. Ορκίζομαι ότι αυτό το προϊόν είναι καταπληκτικό. Αφαίρεσε σχεδόν 5 χιλιοστά από ξεραμένα άλατα».

Η Gemma Luson πρόσθεσε: «Κιτρικό οξύ και τα άλατα θα εξαφανιστούν σε λίγα λεπτά. Χωρίς τρίψιμο».

Ακόμη και η γκουρού οικολογικού καθαρισμού, Nancy Birtwhistle, προτείνει το κιτρικό οξύ ως βασικό συστατικό για το σπρέι της, το «Pure Magic spray».

Γιατί το κιτρικό οξύ είναι αποτελεσματικό στην αφαίρεση των αλάτων

Ειδικοί στο μπάνιο και την κουζίνα από την Villeroy and Boch υποστηρίζουν επίσης τη χρήση κιτρικού οξέος στις τουαλέτες. Όπως δηλώνουν: «Τα οξέα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τον καθαρισμό της τουαλέτας. Προκαλούν μια χημική αντίδραση σε επαφή με το ανθρακικό ασβέστιο στις εναποθέσεις αλάτων, η οποία βοηθά στη διάσπαση των λεκέδων. Το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τον καθαρισμό του μπάνιου. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει ευχάριστο άρωμα και είναι λιγότερο έντονο από το ξύδι».

Για την αφαίρεση αλάτων με κιτρικό οξύ, συνιστούν να αναμείξετε 2 έως 3 κουταλιές της σούπας σκόνης κιτρικού οξέος με 1 λίτρο νερό.