Ένα δύσκολο τεστ IQ σαρώνει στα social media και μπερδεύει τους χρήστες του ίντερνετ. Το τεστ θέλει να τεστάρει την παρατηρητικότητά σας και την αντίληψή σας. Εσείς μπορείτε να βρείτε ποια ομάδα θα κερδίσει σε 31 δευτερόλεπτα;

Τα τεστ IQ με εικόνες είναι μια μορφή παιχνιδιού για τον εγκέφαλο που δοκιμάζει την κριτική σκέψη του αναγνώστη και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι προκλήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη νοημοσύνη και να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή σας. Τα τεστ παρατηρητικότητας, τα μαθηματικά παζλ και τα τεστ IQ είναι πολύ καλοί τρόποι για να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας και να κρατήσετε την όρασή σας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει 5 ομάδες και το τεστ σας ζητά να βρείτε ποια ομάδα θα κερδίσει, αν συνεχιστεί η λογική του παρακάτω διαγράμματος. Ωστόσο δεν έχετε πολύ χρόνο. Πρέπει να βρείτε την απάντηση σε μόλις 31 δευτερόλεπτα.

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε ποια ομάδα θα κερδίσει σε λιγότερο από 31 δευτερόλεπτα;

Η λύση του τεστ IQ

Η ομάδα που θα κερδίσει τον διαγωνισμό είναι η Ομάδα C. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι η σειρά από την πιο αδύναμη έως την πιο δυνατή ομάδα είναι: D, A, E, B, C. Ο τελικός αγώνας παίζεται μεταξύ των ομάδων C και B.

πηγή: FOXreport.gr