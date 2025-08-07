Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025: Υδροχόοι, δώστε χρόνο στον εαυτό σας να νιώσει

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (07/08/2025)

Κριός

Κριέ, βρίσκεσαι σε ένα κατώφλι ανάμεσα στην δημόσια διαδρομή και το ιδιωτικό καταφύγιο σου. Στις 7 Αυγούστου 2025, η παρόρμηση να ανέβεις ψηλότερα είναι έντονη, αλλά το ίδιο και η επιθυμία να νιώσεις προσγειωμένος και συναισθηματικά ασφαλής.

Ρωτήστε τον εαυτό σας: Ποιο είναι το νόημα να προσπαθείτε για κάτι αν αυτό τελικά σας στερεί την ηρεμία σας; Η επιτυχία είναι πιο γλυκιά όταν προέρχεται μέσα από ένα πλαίσιο που νιώθετε οικείο σαν το σπίτι σας.

Ταύρος

Ταύρε, έχεις δίλημμα ανάμεσα σε αυτά που ξέρεις και σε αυτά που νιώθεις. Αυτή είναι μια στιγμή για να αναζητήσετε το είδος της γνώσης που τρέφει την ψυχή σας, όχι μόνο τη διάνοιά σας.

Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας στις 7 Αυγούστου, όταν σας λέει ότι ήρθε η ώρα να ξεφύγετε από τα γνωστά. Χρειάζεται να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι που προκαλεί τη ζώνη άνεσής σας, αλλά ενισχύει την ακεραιότητά σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, τα χρήματα, η εξουσία και η οικειότητα είναι όλα στο τραπέζι τώρα. Ίσως ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης σας με την αξία μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες ευκαιριών που ίσως δεν είχατε παρατηρήσει ότι ήταν κοντά σας.

Μερικές φορές ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται σε αυτό που είστε πρόθυμοι να αφήσετε πίσω σας. Δείτε πώς αυτή η απόφαση ανοίγει χώρο για κάτι πιο ευθυγραμμισμένο με τον εαυτό σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, μαθαίνεις πώς να γίνεσαι ορατός στους άλλους χωρίς να χάνεις την ευαισθησία σου και πώς να αγαπάς χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου. Υπάρχει δύναμη στη συναισθηματική διαύγεια στις 7 Αυγούστου, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο δείχνεις τον εαυτό σου στους πιο στενούς σου δεσμούς.

Πρέπει να έχεις ρίζες σε αυτό που έχει σημασία. Πότε έχετε νιώσει πιο ορατοί και πιο ασφαλείς ταυτόχρονα; Τι επέτρεψε να συνυπάρξουν και τα δύο;

Λέων

Λέων, η πίεση να διαχειριστείς τα πάντα μπορεί να σου φαίνεται βαριά. Είναι όμως και μια πρόσκληση να βελτιώσεις τι αναλαμβάνεις και γιατί.

Η 7η Αυγούστου έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, καθώς ανακαλύπτετε ότι ακόμα και οι πιο μικρές σας συνήθειες λένε πολλά για το τι πιστεύετε ότι σας αξίζει. Αποκτήστε ρουτίνες που σας κάνουν να αισθάνεστε ολοκληρωμένοι.

Παρθένος

Παρθένε, θυμήσου ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο η παραγωγή, αλλά και η σύνδεση με τη χαρά. Ξεκαθαρίζετε ποιες απολαύσεις είναι βαθιά αναζωογονητικές.

Ο ρομαντισμός, η τέχνη, το παιχνίδι (οτιδήποτε σας προσγειώνει πίσω στον εαυτό σας) χρειάζονται την προσοχή σας στις 7 Αυγούστου. Ο κόσμος πάντα θα ζητάει περισσότερα, αλλά η ψυχή σας ζητάει κάτι αληθινό.

Ζυγός

Ζυγέ, οι εξωτερικές απαιτήσεις μπορεί να είναι δυνατές, αλλά το εσωτερικό σας τοπίο κρύβει σοφία. Σας ζητείται να φροντίσετε το έδαφος της συναισθηματικής σας ζωής, να εξετάσετε τις ρίζες σας, να ακούσετε τι είναι άλυτο και να κάνετε χώρο για πραγματική θεραπεία.

Στις 7 Αυγούστου, αναρωτηθείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που νιώσατε πραγματικά γαλήνη μέσα σας, ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε γύρω σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, τα λόγια σου έχουν βάρος τώρα και συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να φωνάζεις κάθε αλήθεια για να είναι δυνατή. Εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε και συνδέεστε.

Μιλάτε για να σας ακούσουν ή για να σας καταλάβουν στις 7 Αυγούστου; Η φωνή σας είναι ένα εργαλείο οικειότητας, οπότε χρησιμοποιήστε την για να γεφυρώσετε τα χάσματα και να οικοδομήσετε το είδος της εγγύτητας που δεν χρειάζεται αποδείξεις.

Τοξότης

Τοξότη, η ένταση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας είναι πραγματική. Επαναπροσδιορίζετε τι σημαίνει να αισθάνεστε ασφάλεια χωρίς να θυσιάζετε τις επιθυμίες σας.

Τι είναι αυτό που κρατάτε και καταλήγει να σας κρατάει πίσω; Αφήστε την αίσθηση της αυτοεκτίμησής σας να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματά σας από τις 7 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε για κάτι που προορίζεται για εσάς.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, το μέλλον σου διαμορφώνεται όχι μόνο από τους στόχους σου, αλλά και από τις συναισθηματικές αλήθειες που είσαι διατεθειμένος να αντιμετωπίσεις.

Η πραγματική δύναμη περιλαμβάνει επίσης την αυτογνωσία και την τρυφερότητα, και εδώ μπορείτε να δείτε πώς συνυπάρχουν η ευαισθησία και η φιλοδοξία σας. Όταν αγκαλιάζετε την πιο ευάλωτη πλευρά σας πώς αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε την επιτυχία μακροπρόθεσμα;

Υδροχόος

Υδροχόε, βρίσκεσαι σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης που χρειάζεται να προβληματιστείς, να απελευθερωθείς και να επαναπροσδιοριστείς. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να νιώσει αυτό που δεν έχει ακόμη ειπωθεί.

Τα όνειρά σας ζητούν κάτι περισσότερο από απλή πίστη. Ζητούν θεμέλια. Ξεκινήστε να χτίζετε από ένα μέρος βαθιάς εσωτερικής αλήθειας. Πώς αισθάνεστε όταν εμπιστεύεστε τα συναισθήματά σας ακόμη και όταν το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο;

Ιχθύες

Ιχθύες, όλα έχουν να κάνουν με την κοινότητα, το ανήκειν και το πώς νιώθετε. Μήπως έχετε θολώσει τα όρια μεταξύ του τι σημαίνει να σας συμπαθούν και του να σας αγαπούν πραγματικά;

Ξεφορτωθείτε τον ρόλο που υποδύεστε για να πάρετε την έγκριση των άλλων και αρχίστε να εκφράζετε την ωμή, αφιλτράριστη ουσία σας. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που εξυμνούν ολόκληρο τον εαυτό σας. Η προσωπικότητά σας είναι ένας γοητευτικός μαγνήτης που έλκει στις σχέσεις σας την υποστήριξη που σας αξίζει.