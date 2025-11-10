Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου: Τοξότες, αφήστε στην άκρη ό,τι έχει κλείσει τον κύκλο του

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (10/11/2025)

Κριός

Κριέ, η ζεστασιά που λαχταράς θα έρθει όταν ανήκεις σε μία ομάδα. Ή όταν έχεις δίπλα σου ένα τρυφερό πρόσωπο που κρατά τη φλόγα αναμμένη, ακόμα και όταν εσύ δεν μπορείς.

Μπορεί να νιώθεις νοσταλγία για εκείνη την εκδοχή του εαυτού σου που αγαπούσε την ασφάλεια. Μπορεί να νιώθεις άσχημα επειδή θέλεις να κάνεις ένα βήμα πίσω και να ξεκουραστείς. Να θυμάσαι ότι πρέπει να χτίζεις με βάση τη φροντίδα, όχι την επιτυχία. Πίστεψε ότι η συναισθηματική οικειότητα μπορεί να είναι εξίσου σημαντική.

Ταύρος

Ταύρε, τα λόγια που θα πεις σήμερα έχουν τη δύναμη να θεραπεύσουν ή να μεταμορφώσουν τη σχέση σου. Αυτά τα λόγια είναι γεμάτα αναμνήσεις. Είναι μια μέρα που θα ανακαλύψεις ξανά τη φωνή σου, όχι ως εργαλείο πειθούς, αλλά ως μέσο για να εκφράσεις τρυφερότητα.

Μια συζήτηση μπορεί να ξυπνήσει κάτι που βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια. Όσο πιο ειλικρινής είσαι, τόσο πιο ανοιχτός γίνεται ο κόσμος για σένα. Χτίζεις γέφυρες και ζεσταίνεις καρδιές με όσα λες.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ίσως νιώθετε την ανάγκη να επανεκτιμήσετε αυτό που θεωρείτε πολύτιμο. Τι είναι αυτό που πραγματικά σας ενδιαφέρει; Τι σας κάνει να αναπνέετε και να λέτε: «Αυτό είναι αρκετό».

Υπάρχει μια πρόσκληση να σταματήσετε να μετράτε την αξία με βάση την παραγωγικότητα και να αρχίσετε να αναγνωρίζετε την αφθονία σε ό,τι σας περιβάλλει. Μπορεί να είναι η ζεστασιά ενός οικείου χώρου ή ακόμα και η άνεση που σας προσφέρει η παρουσία κάποιου. Η σημερινή ενέργεια επεκτείνει την ευγνωμοσύνη σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, σήμερα ό,τι νιώθεις γίνεται πιο έντονο και αυτό συνεπάγεται ευθύνη. Χρειάζεται να κατευθύνεις αυτή την ευαισθησία που σε πλημμυρίζει προς τη δημιουργία και όχι προς το χάος.

Ο κόσμος αντανακλά την τρυφερότητά σου και σου αποκαλύπτει τη διακριτική δύναμη της ενσυναίσθησης. Το ερώτημα είναι αν είσαι σε θέση να δείξεις την ευαλωτότητα σου.

Λέων

Λέων, μπορεί να νιώσεις μια κύμα νοσταλγίας ή εξάντλησης. Αυτό το κύμα όμως έρχεται για να σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω όσα δεν ανήκουν πλέον στην μελλοντική ιστορία που θέλεις να γράψεις για τον εαυτό σου. Όσο πιο ήσυχος επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι, τόσο πιο δυνατή γίνεται η διαίσθησή σου.

Μην βιάζεσαι να σε δουν οι άλλοι. Η λάμψη που συγκεντρώνεται στην ιδιωτική σου ζωή σύντομα θα φωτίσει όλα όσα αγγίζεις. Σκέψου αυτή τη στιγμή ως τη συναισθηματική αποσυμπίεση. Συχνά είναι η δουλειά στο παρασκήνιο είναι αυτή που μεταμορφώνει.

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα υπάρχει μια έντονη ζεστασιά που περιβάλλει τις φιλίες και τις κοινότητές σου. Διάλεξε εκείνους τους ανθρώπους που νιώθεις ότι σε καταλαβαίνουν χωρίς να χρειάζεται να δίνεις εξηγήσεις. Η κοινή ευαισθησία γίνεται η νέα πολυτέλεια.

Το σύμπαν σου υπενθυμίζει ότι η σύνδεση δεν διατηρείται μέσω του ελέγχου αλλά μέσω της φροντίδας. Οι συνεργασίες μπορούν να ανθίσουν τώρα, αλλά το ίδιο και η συγχώρεση.

Αν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε εσένα και κάποιον που αγαπάς, μια μικρή χειρονομία μπορεί να σας φέρει πιο κοντά.

Ζυγός

Ζυγέ, η φήμη σου λάμπει σήμερα. Ο κόσμος δεν βλέπει μόνο την κομψότητά σου. Υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ του ποιος είσαι δημόσια και του ποιος είσαι ιδιωτικά.

Η δουλειά που έκανες για να φέρεις τάξη στο χάος αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Αλλά αντί να αγωνίζεσαι, σήμερα καλείσαι να νιώσεις τον σκοπό σου. Τι θα γινόταν αν η επιτυχία δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό που πετυχαίνεις, αλλά και με τους δρόμους που ανοίγεις για τους άλλους;

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάτι αλλά στον εσωτερικό κόσμο σου. Έχεις μια έντονη αίσθηση ότι η ιστορία σου είχε πάντα καθοδήγηση ακόμα και στα πιο σκοτεινά της κεφάλαια. Αυτή η κοσμική ενέργεια σε προτρέπει να επανασυνδεθείς με την αίσθηση του νοήματος.

Μπορεί να λαχταράς πνευματικές συζητήσεις ή να ανακαλύψεις ότι επιστρέφεις σε παλιές πεποιθήσεις που κάποτε σου έφερναν παρηγοριά. Ελπίδα δεν σημαίνει αφέλεια. Απλώς μαθαίνεις ξανά πώς να πιστεύεις στον εαυτό σου, στις σχέσεις και στο μέλλον.

Τοξότης

Τοξότη, η σημερινή μέρα σε προσκαλεί να ξετυλίξεις τα συναισθήματα σου τα οποία έχεις καταπιέσει με βάση τους πιο προσωπικούς σου φόβους. Η οικειότητα γίνεται πιο έντονη όταν σταματάς να διαπραγματεύεσαι τον συναισθηματικό κόσμο σου.

Υπάρχει τώρα η ευκαιρία για βαθιά ειλικρίνεια, που μετατρέπει την ευαλωτότητα σε εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο άτομα. Όταν απογυμνωθείς μπροστά στον άλλον τότε θα συμβεί η αληθινή ένωση στην αγάπη και στον σκοπό. Αφήστε στην άκρη ό,τι έχει κλείσει τον κύκλο του για να δημιουργήσετε περισσότερο εσωτερικό χώρο.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η αγάπη απαιτεί την προσοχή σου. Κάποιος μπορεί να σου αντανακλά την πιο βαθιά συναισθηματική σου αλήθεια, όχι για να σε κριτικάρει, αλλά για να σου θυμίσει τη δική σου ευαισθησία.

Εδώ είναι που ο έλεγχος αρχίζει να καταρρέει και η σύνδεση γίνεται πραγματική. Όταν επιτρέπεις σε κάποιον να μπει στη ζωή σου ως σύντροφος στην τρυφερότητα, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει. Μπορεί να συνειδητοποιείς ότι η αφοσίωση μπορεί να έρθει χωρίς έλεγχο των άλλων.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι λεπτομέρειες της ημέρας σου κρύβουν μικρά θαύματα. Η φροντίδα του σώματός σου, των συνηθειών σου ή του χώρου σου μετατρέπονται τελετουργικό ανανέωσης. Μπορεί να αισθανθείς πώς αλλάζει η ενέργειά σου όταν προσεγγίζεις τα συνηθισμένα πράγματα με σεβασμό.

Αυτό που κάποτε έμοιαζε βαρετό, τώρα έχει νόημα. Πρόκειται για συναισθηματική φροντίδα που κρύβεται σε απλά καθημερινά πράγματα. Όταν φροντίζεις το σώμα σου, το πνεύμα σου γίνεται πιο δυνατό.

Ιχθύες

Ιχθύες, η έμπνευση σου είναι στα ύψη σήμερα. Το συναίσθημα και η φαντασία διαπλέκονται και θολώνουν τα όρια μεταξύ δημιουργίας και προσωπικής εξομολόγησης. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι η ίδια η αγάπη μοιάζει με τέχνη. Αφορά κάτι που πρέπει να διαμορφωθεί, όχι να κατέχεται.

Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι το παιχνίδι και το πάθος είναι ιερές πράξεις. Το να εκφράζεις χαρά δεν είναι ανόητο, είναι μια εξέγερση σε έναν κόσμο που φοβάται τα συναισθήματα. Δημιουργείς νέους δρόμους οικειότητας και τρυφερότητας και αυτό σε κάνει ευτυχισμένο.