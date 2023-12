Τα λαγωνικά του DNA έλυσαν το μυστήριο με σκελετό 2000 ετών

Πώς ένας νεαρός άνδρας που γεννήθηκε πριν από 2.000 χρόνια κοντά στη σημερινή νότια Ρωσία, κατέληξε στην αγγλική επαρχία; Ήταν ένα μυστήριο που θα έμενε άλυτο αν δεν έμπαιναν στην μέση τα λαγωνικά του DNA.

Αυτά τα λαγωνικά εντόπισαν τα βήματα του νεαρού τα ακολούθησαν και κατάφεραν έτσι να ρίξουν φως σε ένα επεισόδιο-κλειδί στην ιστορία της ρωμαϊκής Βρετανίας, όπως συνηθίζεται να λέγεται το βρετανικό νησί, την εποχή που το είχαν κατακτήσει οι Ρωμαίοι.

Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι ο σκελετός που βρέθηκε στο Cambridgeshire ανήκει σε άνθρωπο από μια νομαδική ομάδα γνωστή ως Σαρμάτες. Πρόκειται για την πρώτη βιολογική απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στη Βρετανία από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ότι ορισμένοι από αυτούς ζούσαν στην ύπαιθρο. Τα λείψανα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών για τη βελτίωση του δρόμου Α14 μεταξύ του Κέιμπριτζ και του Χάντινγκτον. Οι επιστημονικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις θα βοηθήσουν να επιβεβαιωθούν οι ιστορίες των απλών ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από μεγάλα ιστορικά γεγονότα.

Ιστορίες που ως τώρα φτάνουν σε εμάς με τις διηγήσεις. Αλλά τα λαγωνικά του DNA τις επιβεβαιώνουν. Πώς το κάνουν; Διαβάζουν τον γενετικό κώδικα σε απολιθωμένα θραύσματα οστών ηλικίας εκατοντάδων χιλιάδων ετών, ο οποίος δείχνει την εθνοτική καταγωγή ενός ατόμου. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν λοιπόν έναν πλήρη, καλά διατηρημένο σκελετό ενός άνδρα, τον οποίο ονόμασαν Offord Cluny 203645 – ένας συνδυασμός του χωριού του Cambridgeshire στο οποίο βρέθηκε και του αριθμού του δείγματός του. Ήταν θαμμένος μόνος του χωρίς προσωπικά αντικείμενα σε ένα χαντάκι, οπότε δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία για να διαπιστωθεί η ταυτότητά του.

Η Δρ Marina Silva του Εργαστηρίου Αρχαίας Γονιδιωματικής του Ινστιτούτου Francis Crick στο Λονδίνο, εξήγαγε και αποκωδικοποίησε το αρχαίο DNA του Offord από ένα μικροσκοπικό οστό που ελήφθη από το εσωτερικό του αυτιού του, το οποίο ήταν το καλύτερα διατηρημένο μέρος ολόκληρου του σκελετού.

«Αυτό δεν είναι σαν να εξετάζουμε το DNA κάποιου που είναι ζωντανός. Το DNA είναι πολύ κατακερματισμένο και σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο. Ωστόσο, καταφέραμε να (αποκωδικοποιήσουμε) αρκετό από αυτό. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν ότι γενετικά ήταν πολύ διαφορετικός από τα άλλα ρωμαιο-βρετανικά άτομα που είχαν μελετηθεί μέχρι τώρα», δήλωσε η ίδια.

Οι τελευταίες μέθοδοι ανάλυσης αρχαίου DNA είναι πλέον σε θέση να δώσουν σάρκα και οστά στις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από γεγονότα που, μέχρι πρόσφατα, aνακατασκευάζονταν μόνο από έγγραφα και αρχαιολογικά στοιχεία. Αυτά είναι τα λαγωνικά που ανακαλύπτουν και αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ιστορίες των πλουσίων και ισχυρών.



Η τελευταία έρευνα είναι μια αστυνομική ιστορία που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της εγκληματολογικής επιστήμης για να διαλευκάνει το μυστήριο ενός συνηθισμένου ανθρώπου – ενός νεαρού άνδρα που θάφτηκε σε ένα χαντάκι στο Cambridgeshire μεταξύ 126 και 228 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής της Βρετανίας.

Αρχικά, οι αρχαιολόγοι θεώρησαν ότι ο Όφορντ ήταν μια ασήμαντη ανακάλυψη ενός ντόπιου άνδρα. Όμως η ανάλυση DNA στο εργαστήριο της Δρ Σίλβα έδειξε ότι προερχόταν από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μια περιοχή που σήμερα οριοθετείται ανάμεσα στην νότια Ρωσία, την Αρμενία και την Ουκρανία.

Η ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο για Σαρμάτη, μέλος του λαού που ήταν γνωστός για τις ικανότητές του στην ιππασία. Οι Σαρμάτες (λέγονται και Σαυρομάτες) ήταν αρχαίος, νομαδικός, πολεμικός λαός, πιθανώς ιρανικής καταγωγής που κατά τον 6ο – 4ο αιώνα π.Χ. είχαν εγκατασταθεί στα Ουράλια και αργότερα πέρασαν στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρωπαϊκής Ρωσίας, της Πολωνίας και σημερινής Ρουμανίας. Πώς λοιπόν κατέληξε σε μια ήσυχη, απομονωμένη περιοχή της αυτοκρατορίας, τόσο μακριά από την πατρίδα του;

