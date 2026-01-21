Συνταγή για κρεμώδη πατατόσουπα

  • Μάθετε πώς να φτιάξετε μια χορταστική πατατόσουπα, μια συνταγή που ετοιμάζεται γρήγορα με βασικά υλικά.
  • Η συνταγή απαιτεί 15 λεπτά προετοιμασίας και 30 λεπτά μαγειρέματος, με βασικά συστατικά όπως μπέικον, πατάτες, ζωμό κοτόπουλου και κρέμα γάλακτος.
  • Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε πατάτες Russet, ενώ η σούπα μπορεί να αποθηκευτεί στο ψυγείο για έως και τέσσερις ημέρες, αλλά δεν ενδείκνυται για κατάψυξη.
Συνταγή για κρεμώδη πατατόσουπα. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για κρεμώδη πατατόσουπα. Φωτογραφία: Freepik

Πώς να να φτιάξετε τη χορταστική σούπα πατάτας. Αυτή η συνταγή για πατατόσουπα ετοιμάζεται γρήγορα με βασικά υλικά.

Συνταγή για το τέλειο μοσχαρίσιο συκώτι

Ετοιμασία

  • Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 30 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 45 λεπτά
  • Μερίδες: 8

Συστατικά

  • 1 κιλό μπέικον, κομμένο σε κομμάτια
  • 2 κλωνάρια σέλινου, ψιλοκομμένα
  • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 8 πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους
  • 4 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου (ή όσο χρειάζεται για να καλύψει τις πατάτες)
  • 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • ¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ξηρό ταραγκόν
  • 3 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση

Οδηγίες

  • Μαζέψτε όλα τα υλικά.
  • Βάλτε το μπέικον σε μια γάστρα (Dutch oven) και μαγειρέψτε το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, γυρίζοντας το κατά διαστήματα, μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα, για 5 έως 10 λεπτά.
  • Αφαιρέστε το μπέικον και στραγγίστε το σε χαρτί κουζίνας.
  • Απομακρύνετε όλο το λίπος εκτός από ¼ φλιτζάνι από το λίπος του μπέικον.
  • Μαγειρέψτε το σέλινο και το κρεμμύδι στο λιπαρό υπόλοιπο μέχρι το κρεμμύδι να μαλακώσει και να γίνει διάφανο, για περίπου 5 λεπτά.
  • Προσθέστε το σκόρδο και συνεχίστε να μαγειρεύετε για 1 έως 2 λεπτά.
  • Προσθέστε τις κομμένες σε κύβους πατάτες και ανακατέψτε για να καλυφθούν.
  • Σοτάρετε για 3 έως 4 λεπτά.
  • Επιστρέψτε το μπέικον στην κατσαρόλα και προσθέστε αρκετό ζωμό κοτόπουλου ώστε να καλύψει τις πατάτες.
  • Σκεπάστε και σιγοβράστε μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν, για 15 έως 20 λεπτά.
  • Εντωμεταξύ, λιώστε το βούτυρο σε ένα ξεχωριστό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
  • Προσθέστε το αλεύρι και ανακατέψτε.
  • Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συνεχώς, για 1 με 2 λεπτά.
  • Προσθέστε την κρέμα γάλακτος, το θρούμπι και τον κόλιανδρο.
  • Βράστε το μείγμα της κρέμας, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πήξει, περίπου για 5 λεπτά.
  • Προσθέστε το μείγμα κρέμας στην κατσαρόλα με τις πατάτες και ανακατέψτε να ομογενοποιηθούν.
  • Μεταφέρετε περίπου τη μισή σούπα σε έναν μπλέντερ και πολτοποιήστε την.
  • Επιστρέψτε την στην κατσαρόλα.
  • Προσαρμόστε τα καρυκεύματα κατά βούληση.
  • Σερβίρετε ζεστή και απολαύστε!

Διατροφικά στοιχεία

  • Θερμίδες: 594
  • Λίπος: 42 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 44 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 13 γρ.

Ετοιμάστε τη σάλτσα κρέμας

  • Σε ένα ξεχωριστό τηγάνι, χτυπήστε το βούτυρο με το λιωμένο αλεύρι μέχρι να πήξει ελαφρώς.
  • Προσθέστε την κρέμα γάλακτος, το τάρραγον και το κόλιανδρο.
  • Αφήστε το μείγμα να βράσει και μαγειρέψτε μέχρι να γίνει πηχτό και κρεμώδες.

Ανακατέψτε το μείγμα κρέμας με τη σούπα

  • Ανακατέψτε το μείγμα κρέμας στην κατσαρόλα με τις πατάτες και ανακατέψτε καλά.
  • Ανακατέψτε και σερβίρετε
  • Μεταφέρετε το μισό της σούπας σε έναν μπλέντερ και πολτοποιήστε το, στη συνέχεια επιστρέψτε το στην κατσαρόλα. Αλατοπιπερώστε κατά βούληση και σερβίρετε με τα αγαπημένα σας συνοδευτικά, όπως θρυμματισμένο μπέικον ή τριμμένο τυρί τσένταρ.

Πώς να κάνετε τη σούπα πατάτας πηχτή

  • Είναι μια αγαπημένη συνταγή, γιατί έχει έχει ως αποτέλεσμα μια πηχτή και χορταστική σούπα.
  • Ωστόσο, αν καταλήξετε με μια πιο αραιή σύσταση από ό,τι θα θέλατε, υπάρχουν μερικοί τρόποι να την πήξετε.
  • Για μια εύκολη λύση, προσθέστε περισσότερες βραστές πατάτες και ανακατέψτε τις στη σούπα ή προσθέστε νιφάδες πατάτας στιγμής. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μια πάστα με ίσα μέρη νερού και κορν φλάουρ.
  • Ανακατέψτε αργά την πάστα στη σούπα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή πυκνότητα.

Πώς να αποθηκεύσετε τη σούπα πατάτας

  • Αφήστε τη σούπα πατάτας να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια μεταφέρετέ τη σε ένα αεροστεγές δοχείο. Αποθηκεύστε τη στο ψυγείο για έως και τέσσερις ημέρες.
  • Ζεστάνετέ τη ξανά στον φούρνο μικροκυμάτων ή στην εστία.

Μπορείτε να καταψύξετε τη σούπα πατάτας;

  • Δυστυχώς, η σούπα πατάτας δεν παγώνει καλά.
  • Όχι μόνο οι πατάτες γίνονται κοκκώδεις όταν ξεπαγώσουν, αλλά οι σούπες με βάση τα γαλακτοκομικά έχουν την τάση να διαχωρίζονται κατά τη διαδικασία απόψυξης και επαναθέρμανσης.
    Μην καταψύξετε τη σούπα πατάτας, αν μπορείτε.
  • Αν πρέπει να καταψύξετε τη σούπα πατάτας, μοιράστε τη σε σακουλάκια καταψύκτη (zip-top) σε μερίδες για κάθε γεύμα.
  • Αφαιρέστε τον περιττό αέρα, σφραγίστε, σημειώστε την ημερομηνία, τοποθετήστε τα σακουλάκια επίπεδα στον καταψύκτη και καταψύξτε για έως και έξι μήνες.

Συνοδευτικά για τη σούπα πατάτας

  • Τα αγαπημένα συνοδευτικά για τη σούπα πατάτας περιλαμβάνουν τριμμένο τυρί τσένταρ, κομμένο μπέικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και χλωρά κρεμμύδια.
  • Γαρνίρετέ τη με όσο περισσότερα ή λιγότερα συνοδευτικά επιθυμείτε.

Τι ταιριάζει με τη σούπα πατάτας;

Κάντε τη σούπα πατάτας ένα πλήρες γεύμα με μερικά από αυτά τα νόστιμα συνοδευτικά:

Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότου – Η γεμάτη και πλούσια γεύση του θα σας εκπλήξει
  • Τοστ με Τυρί
  • Σαλάτα πράσινη
  • Γλυκό καλαμπόκι με πιπεριές Χαλαπένιο
  • Σαλάτα μπρόκολου

