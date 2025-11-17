Συνάδελφός της κάλυπτε τη θέση της όσο ήταν σε άδεια μητρότητας – «Αρνήθηκε να μου την ξαναδώσει όταν επέστρεψα»

Μια γυναίκα προκάλεσε ένταση όταν αποφάσισε να κρατήσει το γραφείο που είχε κερδίσει δίκαια, ενώ η συνάδελφός της εργαζόταν από το σπίτι.

Όταν η εταιρεία έβαλε τέλος στην τηλεργασία, η συνάδελφος που επέστρεψε, ζήτησε πίσω το γραφείο της — όμως η «νέα» εργαζόμενη αρνήθηκε. Τώρα, η εργαζόμενη αναρωτιέται αν έκανε λάθος που κράτησε το γραφείο για τον εαυτό της, παρόλο που ποτέ δεν της ανήκε πραγματικά.

Μια υπάλληλος ζήτησε συμβουλές από την κοινότητα του Reddit έπειτα από μια εργασιακή διαμάχη που ξέσπασε, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει το γραφείο που είχε αναλάβει όσο η συνάδελφός της δούλευε από το σπίτι.

Η συντάκτρια εξήγησε ότι η ιστορία ξεκίνησε το 2023, όταν μια γυναίκα βγήκε σε άδεια μητρότητας.

«Αφού απέκτησε το παιδί της, η Τζεν αξιοποίησε το πρόγραμμα τηλεργασίας της εταιρείας μας, αφήνοντας έτσι το γραφείο της κενό», έγραψε η υπάλληλος. «Έκανα αίτημα για τον χώρο στον μάνατζέρ μου και πήρα το πράσινο φως, οπότε άφησα το χάλια κουβούκλιό μου για το δικό μου ιδιωτικό γραφείο», πρόσθεσε.

Η συμφωνία αυτή κυλούσε ομαλά μέχρι πρόσφατα, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι όλοι οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στο γραφείο στις 17 Νοεμβρίου 2025.

«Ναι, ξέρω, χάλια», πρόσθεσε.

Μόλις οι εργαζόμενοι που δούλευαν από το σπίτι άρχισαν να περιηγούνται στον χώρο για να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους, το ζήτημα ήρθε στην επιφάνεια.

«Όταν η Τζεν είδε ότι ήμουν στο γραφείο της, αναστατώθηκε και με ρώτησε αν θα το αφήσω για να επιστρέψει», έγραψε η υπάλληλος.

«Της είπα ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύω να το παραχωρήσω». Η Τζεν τότε απευθύνθηκε στη διοίκηση, ελπίζοντας ότι θα παρέμβουν.

Ωστόσο, η απόφαση δεν την δικαίωσε.

«Η άμεση απόφαση της διοίκησης ήταν ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να φύγω από το γραφείο», εξήγησε η γυναίκα.

«Με ρώτησαν αν έχω κανένα ενδιαφέρον να επιστρέψω σε κουβούκλιο, είπα όχι, και από τότε δεν υπήρξε καμία συνέχεια από τον μάνατζέρ μου ή το HR, καθώς αμφότεροι θεωρούν το θέμα λήξαν».

Παρά τη στάση της εταιρείας, η κατάσταση προκάλεσε γρήγορα ένταση ανάμεσα στους συναδέλφους. «Τώρα, μόλις μια ημέρα μετά, εισπράττω μούτρα από συναδέλφους που πιστεύουν ότι τιμωρώ την Τζεν για κάτι που δεν ήταν στο χέρι της», ανέφερε η συντάκτρια.

“Νιώθω πως έχω δίκιο”

Σύμφωνα με την ίδια, η Τζεν επικοινώνησε και προσωπικά, ζητώντας κατανόηση. «Η Τζεν μού έστειλε επίσης email, ζητώντας μου να σκεφτώ τη θέση στην οποία βρίσκεται και ότι ήδη “τιμωρείται” από την εταιρεία επειδή αναγκάζεται να επιστρέψει στο κτίριο, και μου ζήτησε να λάβω υπόψη τα συναισθήματά της», έγραψε.

Η υπάλληλος παραδέχτηκε ότι συμπάσχει με την κατάσταση της Τζεν, αλλά εξακολουθεί να νιώθει δικαιολογημένη που κρατά το γραφείο.

«Ειλικρινά, καταλαβαίνω απόλυτα πόσο χάλια είναι για εκείνη και για όλους όσοι αναγκάζονται να επιστρέψουν, αλλά μου αρέσει να έχω το δικό μου γραφείο», είπε.

«Έχω πολλά πράγματα εδώ μέσα που αλλιώς θα έπρεπε να κουβαλήσω πίσω στο σπίτι. Θα έχανα την ιδιωτικότητα στην οποία έχω συνηθίσει και, για να είμαι ειλικρινής, απολαμβάνω να έχω ένα όμορφο παράθυρο να κοιτάζω και καμία από τη φασαρία των κουβουκλίων» τόνισε.

Όταν ένας άλλος χρήστης του Reddit ρώτησε αν η Τζεν είχε κάποιον συγκεκριμένο λόγο που χρειαζόταν αυτό το γραφείο — όπως ανώτερη θέση ή ανάγκη για ιδιωτικότητα — η υπάλληλος ξεκαθάρισε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.

«Η εταιρεία μου είναι περίεργη. Έχουμε 15 μη διοικητικά γραφεία. Όταν ένα αδειάσει, μπορείς να “κάνεις αίτηση” και όποιος έχει τη μεγαλύτερη παλαιότητα στη δουλειά και τις καλύτερες επιδόσεις κερδίζει το γραφείο», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι το παλιό γραφείο της Τζεν απλώς έγινε διαθέσιμο όταν εκείνη έφυγε, και τα δικά της προσόντα της επέτρεψαν να το πάρει δίκαια.

«Γενικά, ένα ή δύο γραφεία γίνονται διαθέσιμα κάθε χρόνο είτε λόγω προαγωγών είτε λόγω αποχωρήσεων», έγραψε.

«Οπότε η Τζεν κι εγώ δεν διαφέρουμε από κανέναν άλλον στα κουβούκλια. Όταν άδειασε το γραφείο, το πήρα επειδή το ζήτησα και είχα την αρχαιότητα και τα metrics για να κερδίσω οποιονδήποτε άλλον είχε κάνει αίτημα» εξήγησε.