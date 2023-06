Σαν σήμερα 28 Ιουνίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1957 – Ο Jerry Lee Lewis κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο “Steve Allen Show”, ερμηνεύοντας το “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”. Μετά την προβολή του προγράμματος, οι πωλήσεις του δίσκου εκτινάσσονται στα ύψη, ανεβάζοντάς τον στο #3 στο pop chart του Billboard και στο #1 του R&B chart.

1965 – Η τηλεοπτική εκπομπή για το rock & roll του Dick Clark με τίτλο “Where The Action Is” κάνει πρεμιέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο του ABC. Στους καλεσμένους συμπεριλαμβάνονται οι Jan And Dean, Dee Dee Sharp και οι Paul Revere And The Raiders, οι οποίοι κλέβουν την παράσταση με τα κοστούμια του πολέμου της απελευθέρωσης από τους Άγγλους.

1968 – Οι Rascals κερδίζουν τον τρίτο τους χρυσό δίσκο για τη σύνθεση των Felix Cavaliere και Eddie Brigati, “A Beautiful Morning”. Το χιτ ανέβηκε στο νούμερο 3 στις ΗΠΑ.

1968 – Η Aretha Franklin φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού Time καθώς το LP της “Aretha: Lady Soul” φτάνει στο #2 στο Billboard.

1968 – Οι Jefferson Airplane απεικονίζονται στο εξώφυλλο του περιοδικού Life με τον τίτλο: “Music That’s Hooked the Whole Vibrating World. The New Rock”.

1969 – Ο Elvis Presley κάνει επιτυχία το κομμάτι του Mac Davis “In The Ghetto”. Ήταν ηχογραφημένο στο American Sound Studio στο Memphis του Tennessee, μαζί με τα “Suspicious Minds”, “Kentucky Rain” και “Don’t Cry Daddy”.

1969 – Το γνωστό μουσικό θέμα του Henry Mancini “Love Theme from Romeo and Juliet” ανεβαίνει στην κορυφή του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ για δύο βδομάδες.

1973 – Πραγματοποιείται στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, μία από τις πρώτες επετειακές συναυλίες του British Invansion στη μουσική, με ονόματα όπως οι: Gerry And The Pacemakers, Wayne Fontana, The Searchers και Herman’s Hermits.

1975 – Ο David Bowie κυκλοφορεί το “Fame”. Θα γίνει η πρώτη και μοναδική του νούμερο ένα επιτυχία στις ΗΠΑ.

1975 – Οι Eagles ξεκίνησαν την παραμονή τους των πέντε εβδομάδων στην κορυφή του τσαρτ Hot 200 με το άλμπουμ “One Of These Nights”. Το LP περιείχε τρία σινγκλ, το “One Of These Nights”,το “Lyin’ Eyes”, και το “Take It To The Limit”.

1978 – Τα μέλη του συγκροτήματος των Kansas ανακηρύχθηκαν Αναπληρωτές Πρεσβευτές Καλής Θέλησης από τη Unicef.

1980 – Το “Coming Up” του Paul McCartney γίνεται μια από τις λίγες ζωντανές ηχογραφήσεις που έφτασε στην κορυφή του Hot 100 του Billboard. Οι Αμερικανοί παραγωγοί των ραδιοφώνων το προτίμησαν από τη στούντιο έκδοση που βρισκόταν στην άλλη πλευρά.

1986 – Οι Wham! ξεπουλάνε 75.000 εισιτήρια για την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους στο Wembley Stadium του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, το δίδυμο George Michael και Andrew Ridgeley είχε πουλήσει περισσότερους από 38 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

2010 – Μια φίλη της μουσικής από το Λος Άντζελες πλήρωσε 190.000 δολάρια για το γάντι με τα κρύσταλλα Swarovski που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στην περιοδεία του Victory το 1984. Ο οίκος Julien’s Auctions, που διοργάνωσε τη δημοπρασία στο Planet Hollywood στο Λας Βέγκας, πούλησε επίσης μια κιθάρα του Jimi Hendrix Fender για 180.000 δολάρια, τους χειρόγραφους στίχους του Prince για το «Purple Rain», που πουλήθηκαν για 66.000 δολάρια.

2015 – Ο Chris Squire, μπασίστας και συνιδρυτής των Yes , έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία σε ηλικία 67 ετών.

2016 – Ο Scotty Moore, ο κιθαρίστας που συνόδευε τον Elvis Presley τόσο ζωντανά όσο και στις πρώτες ηχογραφήσεις του, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Ήταν ο Moore, μαζί με τον μπασίστα Bill Black, που ηχογράφησαν τους πρώτους δίσκους του Presley, συμπεριλαμβανομένου των “That’s All Right”, “Blue Moon of Kentucky», «Heartbreak Hotel», «Blue Suede Shoes», «Hound Dog» και «Jailhouse Rock».

2017 – Ο Gary DeCarlo, η φωνή πίσω από την #1 επιτυχία των Steam του 1969, “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye”, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 75 ετών.

