Πώς να κοιμάστε καλά το βράδυ – Η εύκολη ρουτίνα των 10 λεπτών

Το να προσπαθείς να κοιμηθείς και να δυσκολεύεσαι είναι εξαιρετικά άσχημο και ενοχλητικό. Όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι διαπιστώνετε ότι το μυαλό σας είναι ακόμα γεμάτο με σκέψεις από το τρέξιμο της ημέρας. Αν και είστε κουρασμένοι στριφογυρίζετε στο κρεβάτι και κλείνετε τα μάτια με την ελπίδα ότι θα αποκοιμηθείτε. Ωστόσο η ένταση δεν σας αφήνει και η ώρα περνάει.

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με κόλπα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε το βράδυ. Μία από τις πιο εύκολες ρουτίνες που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα είναι το βουητό της μέλισσας. Ναι, καλά διαβάσατε: το βουητό της μέλισσας.

«Η ανάσα της μέλισσας»

Η ρουτίνα έχει τις ρίζες της στη γιόγκα και στην αρχαία ινδική πειθαρχία της Αγιουρβέδα. «Η δόνηση που δημιουργείτε με τον ήχο της μέλισσας είναι εξαιρετικά χαλαρωτική για τον εγκέφαλο, απελευθερώνει αρνητικά συναισθήματα και διεγείρει τη σεροτονίνη», ανέφερε η σύμβουλος ευεξίας της Αγιουρβέδα και δασκάλα γιόγκα Akhanda, Alison Francis, που αποκαλεί τον εαυτό της «γκουρού» του ύπνου. Μάλιστα η Alison Francis αποκαλεί αυτή την ρουτίνα την «ανάσα της μέλισσας», ενώ στη γιόγκα, ονομάζεται «Bhramari Pranayama».

Πώς ακριβώς λειτουργεί το βουητό της μέλισσας;

Η επίφυση είναι ένα μέρος του ενδοκρινικού συστήματος σας, που είναι υπεύθυνο για την έκκριση της ορμόνης του ύπνου, της μελατονίνης. «Η επίφυση ανταποκρίνεται στη δόνηση. Το βουητό σαν της μέλισσας δημιουργεί μια όμορφη ηρεμιστική δόνηση στο νευρικό σύστημα και διεγείρει την επίφυση», ανέφερε η Αlison Francis. Στη συνέχεια η επίφυση εκκρίνει την μελατονίνη.

Ο γιατρός, Chris Idzikowski αναφέρεται σε αυτή την τεχνική αναπνοής στο βιβλίο του με τίτλο «The Expert Guide to Sleeping Well: Everything You Need to Know to Get a Good Night’s Sleep». Ο Idzikowski έχει εξηγήσει ότι η λάθος αναπνοή στη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι καταλύτης για προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο.

Επομένως δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί το βουητό μπορεί να σας κάνει να εστιάσετε την προσοχή σας στην αναπνοή και να βοηθήσετε τον ύπνο σας. Η ρουτίνα της μέλισσας είναι μόνο ένα είδος άσκησης βαθιάς αναπνοής που χρησιμοποιείται για καλύτερο ύπνο. Σύμφωνα με το Sleep Foundation, υπάρχουν και άλλα, όπως η αναπνοή από την κοιλιά.

Πώς να την εφαρμόσετε

Η Alison Francis έδωσε οδηγίες σε όποιον ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει αυτό την ρουτίνα να σβήσει τα φώτα του δωματίου, να ξαπλώσει αναπαυτικά ανάσκελα και να κάνει έναν ήχο μέλισσας για 10 λεπτά.

Εάν θέλετε πραγματικά να αποκομίσετε τα οφέλη αυτής της πρακτικής γιόγκα, κάντε την μέρος ενός πλήρους τελετουργικού χρόνου ύπνου, όπως προτείνει η Francis. Δηλαδή πιείτε λίγο χαμομήλι καθώς ετοιμάζεστε για ύπνο.

«Όταν επιστρέφετε στο κρεβάτι, κρατήστε τα φώτα χαμηλά, ώστε το σώμα σας να ξέρει ότι είναι ακόμα νύχτα», εξήγησε η δασκάλα γιόγκα, που είχε χρόνια αϋπνία αλλά βρήκε τρόπους να κοιμάται καλά.

Εάν σας βοηθάει θα μπορούσατε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να γράψετε ένα ημερολόγιο προκειμένου να βάλετε σε μία τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας πριν κοιμηθείτε. Επιπλέον η Francis συνιστά να δοκιμάσετε την ανάσα της μέλισσας μετά από ασκήσεις αναπνοών ή/και διαλογισμό. Ωστόσο αν είστε πολύ κουρασμένοι, δεν χρειάζεται να το κάνετε.

«Κάντε το βουητό σαν μέλισσα για 21 αναπνοές», είπε η Francis. Ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με αυτή την ρουτίνα. Αν κοιμάστε μαζί με κάποιον άλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να σας ακούει να βουίζετε την ώρα που προσπαθεί να αποκοιμηθεί.