Ένας υπερβολικά επικριτικός σύζυγος είναι σαν τυφώνας, που χτυπά με κριτική ικανή να καταστρέψει και να φιμώσει τον σύντροφό του. Κάποιοι σύντροφοι είναι αρνητικοί εκ φύσεως, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προκαλούν, ενώ άλλοι γνωρίζουν και παρόλα αυτά επικρίνουν τον σύντροφό τους.

Ανεξαρτήτως του “γιατί”, υπάρχουν μερικοί αποτελεσματικοί τρόποι με τους οποίους οι γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν υπερβολικά επικριτικό σύντροφο, διατηρώντας παράλληλα υγιή όρια.

Οι γυναίκες που δεν επηρεάζονται από την κριτική του συντρόφου τους, κάνουν πάντα αυτά τα 5 πράγματα

Θυμούνται ποιες είναι – και την αξία τους

Καταλαβαίνουν τα βαθύτερα κίνητρα του συντρόφου τους

Προσπαθούν ν’ ακούσουν την αλήθεια

Εκφράζουν με αμεσότητα και σαφήνεια τα συναισθήματά τους

Αναζητούν βοήθεια και δεν αφήνουν στους επικριτικούς συντρόφους να παραβιάσουν τα όριά τους

Θυμούνται ποιες είναι – και την αξία τους

Τι χρειάζεστε για να μπορέσετε να παραμείνετε ήρεμοι και να μην αντιδράσετε όταν ο/η σύζυγός σας γίνεται υπερβολικά επικριτικός/ή; Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να απαντήσετε με μια εξίσου επικριτική αντίδραση.

Τότε, η κατάσταση μετατρέπεται σε μια παιδαριώδη αντιπαράθεση, όπου ανταλλάσσονται σκληρές προσβολές μέχρι να αποσυρθεί ο ένας, εξαντλημένος από τη δυσφορία και τον πόνο.

Τι μπορείτε να κάνετε; Ευχαριστήστε τους για το σχόλιο και απομακρυνθείτε.

Αυτό που μόλις κάνατε είναι πως, τους αφαιρέσετε τη δύναμη εκείνη τη στιγμή και να προστατεύσετε την ενέργειά σας. Καταφέρατε να αποφύγετε να πάρετε την κριτική προσωπικά και να την μετατρέψετε σε καβγά.

Καταλαβαίνουν τα βαθύτερα κίνητρα του σύντροφό τους

Οι επικριτικοί άνθρωποι είναι επικριτικοί για κάποιο λόγο. Συνήθως, ως παιδιά, έχουν δεχθεί κριτική από κάποιον που είχε εξουσία πάνω τους. Έχουν εσωτερικεύσει αυτή την κριτική ως απόρριψη — έναν βαθύ, συναισθηματικό πόνο για ένα παιδί — και ως ενήλικες υιοθέτησαν τον ρόλο του επικριτικού ως άμυνα για το εγώ τους.

Οι επικριτικοί άνθρωποι τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και νιώθουν εύκολα υποτιμημένοι από τους άλλους. Έτσι, κάτι που για εσάς μπορεί να φαίνεται μικρό ως αντικείμενο κριτικής, τους επιτρέπει να αισθάνονται ανώτεροι από εσάς.

Ακόμα κι αν σας εκτιμούν περισσότερο, αυτό το φαινομενικά μικρό θέμα — όπως το πώς αφήνετε τις κάλτσες σας στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι — μπορεί να γίνει αιτία έντονων συγκρούσεων, καθώς τους δίνει κάτι να επικρίνουν.

Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν πρόκειται μόνο για το θέμα — πάντα υπάρχει ένα βαθύτερο ζήτημα. Ο Στίβεν Μπέργκλας, μέλος της Ιατρικής Σχολής Ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ, έδωσε περιγραφή σ’ αυτή την κατάσταση: “Αν το βλέπεις, το έχεις” (If You Spot It, You Got It – IYSIYGI), επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που χρειάζεται να επικρίνουν συχνά το κάνουν όταν βλέπουν κάτι που φοβούνται πως έχουν οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, προβάλλουν τις δικές τους ανασφάλειες και φόβους στους άλλους.

Προσπαθούν ν’ ακούσουν την αλήθεια

Όταν κατανοείτε τον/τη σύζυγό σας και γνωρίζετε τον εαυτό σας, μπορείτε να ακούτε με ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική, που σας επιτρέπει να κατανοήσετε αμερόληπτα. Αυτή η ενσυναίσθηση μπορεί να έχει μεγάλη αξία σε όλους τους τομείς μιας σχέσης.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της San Diego έδειξε ότι η ικανότητα των ατόμων να είναι ευαίσθητα, συμπονετικά και ανοιχτά, σχετίζεται με το συνολικό αίσθημα ικανοποίησης και αγάπης στις ερωτικές σχέσεις.

Το φίλτρο της κριτικής μπορεί να λείπει, καθώς αποδέχεστε ότι υπάρχει λόγος που ο/η σύντροφός σας είναι επικριτικός/ή, και ότι δεν είναι δικό του/της λάθος. Το φίλτρο της άμυνας μπορεί να απομακρυνθεί και αυτό, καθώς γνωρίζετε ότι δεν έχει να κάνει με εσάς.

Μπορείτε να ακούσετε αυτό που ίσως αποτελεί μια έκκληση για κάτι που μπορείτε να κάνετε διαφορετικά και που θα βελτιώσει τη σχέση με κάποιον τρόπο. Στη συνέχεια, επιλέξτε να το κάνετε γιατί το θέλετε, χωρίς πικρία ή θυμό για τον τρόπο που εκφράστηκε.

Εκφράζουν με αμεσότητα και σαφήνεια τα συναισθήματά τους

Εάν η κριτική τους δημιουργεί έναν δρόμο καταστροφής, πρέπει να παρέμβετε. Για να σταματήσει η καταστροφή, πρέπει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, εσείς είστε υπεύθυνοι να επιτρέψετε στον/στη σύζυγό σας να κατανοήσει πώς αισθάνεστε μέσα σε αυτές τις αναταραχές, γι’ αυτό βρείτε μια ήρεμη στιγμή για μια ειλικρινή συζήτηση.

Θυμηθείτε ποιοι είναι και ότι το εγώ τους είναι κάπως εύθραυστο, γι’ αυτό επιλέξτε τα λόγια σας με σύνεση. Χωρίς να τους κατηγορείτε ή να τους μειώνετε, μιλήστε για τα συναισθήματά σας.

Πρέπει να είστε ειλικρινείς και να κάνετε ξεκάθαρα τα συναισθήματά σας: “Όταν λές (δώστε παράδειγμα), νιώθω (δώστε παράδειγμα)”.

Πείτε τους πόσο σημαντική είναι η σχέση για εσάς, πόσο νοιάζεστε για αυτούς και ότι θέλετε να ξεπεράσετε αυτή τη δυσκολία. Γι’ αυτό, πρέπει να γίνει προσπάθεια.

Να γνωρίζετε ότι το να τους επιτρέψετε να κατανοήσουν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Αναζητούν βοήθεια και δεν αφήνουν στους επικριτικούς συντρόφους να παραβιάσουν τα όριά τους

Αναγνωρίστε ότι αντιμετωπίζετε έναν υπερβολικά επικριτικό σύζυγο, ο οποίος δεν έγινε έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Ίσως να έκανε εξαιρετική δουλειά στο να το κρύβει από εσάς για ένα διάστημα, αλλά οι ρίζες αυτής της συμπεριφοράς βρίσκονταν βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Μπορεί να έχετε ή να είχατε μέχρι τώρα μια απίστευτη ικανότητα να αντέχετε και να αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, όμως δεν θα καταφέρετε να τους κάνετε να καταλάβουν απόλυτα, και ενδεχομένως κάποια στιγμή να εξαντληθείτε.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε έναν άλλο άνθρωπο, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή.

Προσπαθήστε να τους επηρεάσετε ώστε να ζητήσουν βοήθεια. Να είστε πρόθυμοι να εργαστείτε στη σχέση σας ως ζευγάρι. Μπορεί να φανεί πιο ασφαλές και λιγότερο επικριτικό να ξεκινήσετε από εκεί. Οι περισσότεροι επικριτικοί άνθρωποι δεν βλέπουν τον εαυτό τους ως επικριτικό. Ακόμη, μπορεί έτσι να αντιμετωπίζουν και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Παρότι συχνά είναι σκληρό, η κριτική τους δεν αφορά εσάς. Είναι μια μαθημένη αμυντική προστασία που κρύβει συναισθήματα και φόβους πολύ πριν σας γνωρίσουν. Αν επιλέξετε να τους κατανοήσετε, να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να ακούσετε τις αλήθειες, να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και να ζητήσετε βοήθεια, μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα από το να επιβιώσετε — μπορείτε να βγείτε από αυτή την εμπειρία πιο δυνατοί και καλύτεροι, ως άτομα — και ως ζευγάρι.