Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να αφηγηθούν τα όνειρά τους με ζωντανές λεπτομέρειες, ενώ άλλοι ορκίζονται ότι δεν ονειρεύονται καθόλου; Η διαφορά δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ονειρεύονται – όλοι ονειρευόμαστε, πολλές φορές κάθε νύχτα.

Η πραγματική διαφορά έγκειται σε όσα συμβαίνουν αυτές τις κρίσιμες στιγμές ανάμεσα στον ύπνο και το ξύπνημα.

Οι άνθρωποι που θυμούνται τα όνειρά τους, συνήθως μοιράζονται αυτά τα 6 σπάνια χαρακτηριστικά

Ενισχυμένες ικανότητες αναγνώρισης προτύπων

Αυξημένη συναισθηματική συνειδητότητα

Ισχυρότερη αυτοβιογραφική μνήμη

Προχωρημένες μεταγνωστικές δεξιότητες

Ενισχυμένη οπτικο-χωρική επεξεργασία

Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες

Ενισχυμένες ικανότητες αναγνώρισης προτύπων

Ξέρετε αυτά τα μυθιστορήματα μυστηρίου όπου ο ντετέκτιβ παρατηρεί μικρές λεπτομέρειες που όλοι οι άλλοι αγνοούν; Αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι που θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους με το πνευματικό τους περιεχόμενο. Αντιλαμβάνονται πρότυπα και συνδέσεις που άλλοι ίσως παραβλέψουν.

Τα όνειρα είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται πληροφορίες και δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ φαινομενικά ασύνδετων εμπειριών. Οι άνθρωποι που θυμούνται τα όνειρά τους έντονα, έχουν εκπαιδεύσει το μυαλό τους να αναγνωρίζει αυτά τα πρότυπα, ακόμη και όταν είναι αφηρημένα ή συμβολικά.

Αυτή η ικανότητα δεν εφαρμόζεται μόνο στα όνειρα – επεκτείνεται και στην καθημερινή ζωή.

Οι ίδιες νοητικές δεξιότητες που βοηθούν την αντίληψη των ανατροπών της πλοκής και των εντοπισμό των στοιχείων, βοηθούν στην αναγνώριση προτύπων στα όνειρα μας και σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Αυξημένη συναισθηματική συνειδητότητα

Τα όνειρα είναι πρώτα συναισθηματικές εμπειρίες και δεύτερα λογικές αφηγήσεις. Τα άτομα που θυμούνται τα όνειρά τους ζωντανά τείνουν να έχουν ισχυρότερη σύνδεση με το συναισθηματικό τους τοπίο.

Δεν συνειδητοποιούν απλώς ότι αισθάνονται κάτι – μπορούν να αναγνωρίσουν λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις και να παρακολουθήσουν πώς τα συναισθήματα αλλάζουν και εξελίσσονται. Αυτή η συναισθηματική λεπτομέρεια είναι σαν να έχουν ένα υψηλής ανάλυσης συναισθηματικό λεξιλόγιο.

Όπου κάποιος μπορεί να πει ότι αισθάνεται «άσχημα», οι άνθρωποι που θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους ίσως αναγνωρίσουν έναν συγκεκριμένο συνδυασμό απογοήτευσης, προσδοκίας και νοσταλγίας. Αυτή η επίγνωση τους βοηθά να κωδικοποιούν τις αναμνήσεις των ονείρων πιο αποτελεσματικά, επειδή τα συναισθήματα είναι ισχυρά άγκιστρα μνήμης.

Σκεφτείτε το – τι θυμάστε, μια τυχαία Τρίτη πριν τρεις μήνες ή τη μέρα που κάτι σας έκανε να γελάσετε μέχρι δακρύων; Τα συναισθήματα κάνουν τις εμπειρίες «συνεκτικές», και όσοι θυμούνται τα όνειρά τους έχουν μάθει να αξιοποιούν αυτό το φυσικό σύστημα ενίσχυσης της μνήμης.

Ισχυρότερη αυτοβιογραφική μνήμη

Να κάτι ενδιαφέρον: τα άτομα που θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους συχνά έχουν εξαιρετικά λεπτομερείς αναμνήσεις από τις δικές τους εμπειρίες ζωής. Μπορούν να ανακαλέσουν όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και πώς φαινόντουσαν, ακούγονταν και αισθάνονταν τα πράγματα. Θυμούνται συνομιλίες, περιβαλλοντικές λεπτομέρειες και την συναισθηματική υφή των παρελθόντων γεγονότων.

Δεν έχουν «καλύτερη» μνήμη με την παραδοσιακή έννοια. Πρόκειται για έναν πλουσιότερο, πολυδιάστατο τρόπο κωδικοποίησης και ανάκλησης προσωπικών εμπειριών. Οι άνθρωποι που θυμούνται τα όνειρά τους τείνουν να αποθηκεύουν τις αναμνήσεις με περισσότερες «αναφορές» και «λαβές», κάνοντάς τες πιο εύκολες στην πρόσβαση αργότερα. Τα όνειρα αποτυπώνουν συναισθηματικές αναμνήσεις με τρόπους που μας βοηθούν να επεξεργαστούμε όσα έχουμε βιώσει.

Προχωρημένες μεταγνωστικές δεξιότητες

Η μεταγνώση είναι η σκέψη πάνω στη σκέψη – η επίγνωση των δικών σας νοητικών διαδικασιών καθώς συμβαίνουν. Είναι σαν να είστε ταυτόχρονα ο ηθοποιός και το κοινό στο δικό σας νοητικό θέατρο. Οι άνθρωποι που θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους διαπρέπουν σε αυτή τη διπλή επίγνωση.

Κατά τη διάρκεια των ονείρων, διατηρούν ένα νήμα συνειδητότητας που παρατηρεί το όνειρο ακόμα και ενώ το βιώνουν. Αυτό δεν είναι το ίδιο με τον διαυγή ύπνο, όπου γνωρίζετε ότι ονειρεύεστε. Είναι πιο λεπτό – μια υποβαθμισμένη επίγνωση ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει και πρέπει να το θυμηθούμε.

Αυτή η ικανότητα μεταφέρεται ισχυρά στην εγρήγορση. Αυτά τα άτομα τείνουν να είναι πιο συνειδητοποιημένα στα μοτίβα σκέψης, τις προκαταλήψεις και τις νοητικές τους συνήθειες. Σταματούν τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια μιας σκέψης και μπορούν να αποστασιοποιηθούν για να εξετάσουν τη δική τους λογική. Είναι σαν να έχουν ένα ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για τις σκέψεις τους.

Ενισχυμένη οπτικο-χωρική επεξεργασία

Τα όνειρα είναι κυρίως οπτικές εμπειρίες, και τα άτομα που τα θυμούνται ζωντανά τείνουν να έχουν ισχυρότερες ικανότητες οπτικο-χωρικής επεξεργασίας. Μπορούν να περιστρέφουν νοητικά αντικείμενα, να περιηγούνται σε φανταστικούς χώρους και να κατασκευάζουν λεπτομερείς νοητικές εικόνες με ευκολία.

Δεν πρόκειται απλώς για το να έχουν ένα «οπτικό» στυλ μάθησης. Πρόκειται για την ικανότητα να διατηρούν και να χειρίζονται πολύπλοκες οπτικές πληροφορίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Αυτά τα άτομα μπορούν να κρατήσουν ολόκληρα ονειρικά τοπία στο νοητικό τους μάτι, πλήρη με αδύνατη αρχιτεκτονική και μεταβαλλόμενες προοπτικές.

Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες

Αυτό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό από όλα. Τα άτομα που θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους τείνουν να έχουν υψηλή βαθμολογία στη δεκτικότητα στην εμπειρία, ένα από τα «Μεγάλα Πέντε» χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Είναι περίεργοι για την εσωτερική τους ζωή, άνετοι με την αβεβαιότητα και πρόθυμοι να εξερευνήσουν ασυνήθιστες ιδέες. Τα όνειρα είναι παράξενα. Δεν ακολουθούν λογικούς κανόνες, αναμειγνύουν αδύνατα στοιχεία και μπορούν να είναι βαθιά ανατρεπτικά ή απολύτως γελοία.

Για να τα θυμάται κανείς ζωντανά, χρειάζεται να είναι άνετος με αυτή την ιδιορρυθμία χωρίς να προσπαθεί αμέσως να την εξηγήσει λογικά. Αυτή η ανοιχτότητα επεκτείνεται πέρα από τα όνειρα.

Αυτά τα άτομα τείνουν να είναι πιο δημιουργικά, πιο πρόθυμα να εξετάσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και πιο άνετα με την αβεβαιότητα. Δεν χρειάζονται όλα να έχουν άμεσο, τέλειο νόημα – μπορούν να κρατήσουν πολλαπλές πιθανότητες στο μυαλό τους ταυτόχρονα.

Tips

Αν σπάνια θυμάστε τα όνειρά σας, μην ανησυχείτε – αυτά τα γνωστικά χαρακτηριστικά δεν είναι αποκλειστικά για όσους θυμούνται ζωντανά τα όνειρά τους. Μπορούν να αναπτυχθούν μέσω εξάσκησης, είτε κρατώντας ημερολόγιο ονείρων, είτε ασκούμενοι στη συνειδητότητα, είτε απλώς δίνοντας περισσότερη προσοχή στις εσωτερικές σας εμπειρίες.

Το συναρπαστικό με την ανάκληση ονείρων είναι ότι αποτελεί τόσο αποτέλεσμα αυτών των γνωστικών χαρακτηριστικών όσο και τρόπο να τα ενισχύσετε. Είναι ένας αέναος κύκλος όπου η επίγνωση γεννά περισσότερη επίγνωση και η προσοχή στη εσωτερική σας ζωή εμπλουτίζει την εξωτερική σας εμπειρία.