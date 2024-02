Netflix: Αν σας αρέσει η «Griselda», παρακολουθήστε αυτή τη δραματική σειρά Crime Cartel

Η Sofia Vergara λάμπει ως η ισχυρή Griselda Blanco στη συναρπαστική σειρά του Netflix, προσθέτοντας μια ξεκάθαρα γυναικεία οπτική στον κόσμο των καρτέλ. Διατηρεί τη βασιλεία της ως Griselda στο Top-10 του Netflix.

Η ηθοποιός ενσαρκώνει την πραγματική Κολομβιανή βαρόνης των ναρκωτικών Griselda Blanco Restrepo… Η Griselda είναι η τελευταία προσθήκη στον κατάλογο τηλεοπτικών σειρών του Netflix, ο οποίος περιλαμβάνει το Narcos και το El Chapo , από τον σκληρό κόσμο των καρτέλ και των ναρκωτικών.

Με την επιτυχία του Narcos να λειτουργεί ήδη ως μεγάλη προτεραιότητα για ένα δράμα εγκλήματος καρτέλ, η Griselda επιτρέπει στη γυναίκα πρωταγωνίστριά της να ανθίσει με τους δικούς της, ξεχωριστούς τρόπους. Αν σας αρέσει η Griselda για όλα όσα φέρνει στο τραπέζι, η Βασίλισσα του Νότου του Netflix μπορεί να τα προσφέρει όλα και λίγο περισσότερα μέσα από τις πέντε σεζόν συναρπαστικής αφήγησης.

Το «Griselda» και το «Queen of the South» είναι και τα δύο εμπνευσμένα από αληθινές ιστορίες

Επίσης, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία, όπως η Griselda, και προσαρμοσμένη από την τηλενουβέλα La Reina del Sur ( διατίθεται επίσης στο Netflix ), η Queen of the South ακολουθεί την Alice Braga ως Teresa Mendoza, η οποία αναγκάστηκε να δώσει μάχη επιβίωσης.. Ο φίλος της, ο Güero ( Jon-Michael Ecker ), πιάνεται και σκοτώνεται επειδή καρφώνει το αφεντικό του, τον βασιλιά της Sinaloa, στο Μεξικό, τον Don Epifanio Vargas ( Joaquim de Almeida ). Διασχίζοντας τα σύνορα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των καταναγκασμών που της επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των συνδέσεών της με τον κόσμο του εγκλήματος και των ναρκωτικών μέσω του φίλου της, η Τερέζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Ακολουθώντας το ένστικτό της, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Ακριβώς όπως η Griselda , η Queen of the South αφηγείται μια ισχυρή ιστορία για τη μάχη μιας γυναίκας ενάντια σε ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για να τιμωρεί με μεγάλη αυστηρότητα κάθε λάθος που διαπράττεται.

Μέσα από πέντε συναρπαστικές σεζόν, η Βασίλισσα του Νότου ακολουθεί την Μπράγκα στο ταξίδι της για να γίνει η βασίλισσα σε έναν κόσμο και ένα επάγγελμα που κυριαρχείται από άνδρες.

Η Griselda Blanco στην ομώνυμη σειρά του Netflix ακούει και στα παρατσούκλια «Black Widow» και «Godmother».Κατέληξε να γίνει μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις σε όλο το Μαϊάμι από τη δεκαετία του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με το Vanity Fair , η Τερέζα Μεντόζα της Βασίλισσας του Νότου μπορεί να εμπνέεται από την πραγματική «Βασίλισσα του Νότου», τη Marllory Chacon, η οποία συνδέεται επίσης με τον Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, γνωστό και ως El Chapo. Και οι δύο τηλεοπτικές σειρές αφηγούνται δύο σπάνιες ιστορίες εμπνευσμένες από αληθινά γεγονότα από τις ζωές δύο γυναικών που κατάφεραν να κατακτήσουν τα ύψη της επιχείρησης ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες – ένα σπάνιο κατόρθωμα που δεν έχει αναπαραχθεί από πολλούς.

Το «Griselda» και το «Queen of the South» προσθέτουν μια μοναδική προοπτική στο Cartel Dramas. Σε αντίθεση με τους άνδρες ομολόγους του είδους, όπως τα Narcos ή El Chapo, η Griselda και η Queen of the South φέρνουν μια νέα προοπτική στη ζωή του εγκλήματος και των ναρκωτικών. Δεδομένου ότι οι ιστορίες καθοδηγούνται από γυναίκες, και οι δύο εκπομπές εμβαθύνουν σε πτυχές που θα μπορούσαν να εξερευνηθούν αποκλειστικά μέσα από τέτοιες ιστορίες. Στην Griselda, ο χαρακτήρας της Vergara αναγκάζεται, από τον τότε σύζυγό της, να κοιμηθεί με τον αδερφό του για να ικανοποιήσει ένα χρέος, το οποίο τελικά την οδηγεί στην ενορχήστρωση της απόδρασής της από τον γάμο. Στο Queen of the South, μια από τις πρώτες σκηνές στις οποίες εμφανίζεται η Τερέζα την δείχνει να «σώζεται» από τα νύχια ενός κακοποιητικού αφεντικού.

Η ευάλωτη φύση των πρωταγωνιστών της Griselda και της Queen of the South κάνει την άνοδο αυτών των χαρακτήρων μέσα στον εγκληματικό κόσμο με ακόμη υψηλότερα πονταρίσματα. Τελικά, η συναισθηματική αναταραχή και ο αγώνας ταυτότητας που προέκυψαν από τα αντίστοιχα ταξίδια τους βάζουν την Τερέζα της Μπράγκα σε παρόμοια πορεία με τη Γκριζέλντα της Βεργκάρα, επιτρέποντας στο κοινό να επευφημήσει τις νίκες τους και να θρηνήσει ακόμα πιο παθιασμένα τις απώλειές τους.

Το “Queen of the South” διαφέρει από το “Griselda” με έναν σημαντικό τρόπο

Ενώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του κόσμου της Griselda και της Queen of the South, το ταξίδι της Alice Braga ακολουθεί μια πολύ πιο κλασική διαδρομή της ιστορίας από την φτώχεια στα πλούτη.

Στην Griselda, ο χαρακτήρας της Vergara καταλήγει να επιλέγει ένα μονοπάτι καταστροφής που είναι πολύ δικό της. Πολύ νωρίς αφού πάτησε το πόδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Griselda έχει την ευκαιρία να ζήσει μια ζωή διαφορετική από αυτή που άφησε πίσω της μέσω της φίλης της Carmen ( Vanessa Ferlito ), αλλά η φιλοδοξία της Griselda την οδηγεί στην πτώση της.

Από την άλλη πλευρά, η Τερέζα της Βασίλισσας του Νότου παρασύρεται σε έναν πόλεμο που δεν ήταν ποτέ δικός της εξαρχής. Αρχικά, η Τερέζα παραδέχεται ότι ενθουσιάζεται από τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εγκληματική ζωή, αλλά πολύ αργότερα στην ιστορία καταλήγει ενεργά να επιδιώκει τη δύναμη και τη φιλοδοξία. Το σενάριο για τον χαρακτήρα της Τερέζας, για ένα μεγάλο μέρος της 1ης σεζόν εστιάζει στη θέλησή της να επιβιώσει. Ως αποτέλεσμα, η Τερέζα αναγκάζεται να κάνει επιλογές που μπορεί να μην είχε επιλέξει διαφορετικά, ξανά και ξανά. Ενώ η Γκριζέλντα επιλέγει ηθελημένα τη ζωή που τελικά την καταστρέφει, η Τερέζα βρίσκεται στο τέλος μιας μοίρας από την οποία θέλει να ξεφύγει.

Η αντίθετη προσέγγιση των χαρακτήρων αντικατοπτρίζεται και στην τελική μοίρα που συναντά κάθε μία από αυτές τις γυναίκες. Εν τω μεταξύ, η ιστορία του Queen of the South που εκτείνεται σε πέντε μεγάλες σεζόν επιτρέπει στη σειρά να παρουσιάσει μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη αφήγηση γεγονότων της πραγματικής ζωής. Φυσικά, το Queen of the South είναι σε θέση να είναι ακόμα πιο σκληροτράχηλη και καθοδηγούμενη από τους χαρακτήρες ως αποτέλεσμα, με τις εσωτερικές συγκρούσεις της Teresa συχνά να είναι ξεκάθαρα ορατές, πολύ περισσότερο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Griselda στα έξι επεισόδια της. Ενώ η Griselda παρέχει μια προοπτική για τις κακές συνέπειες της απεριόριστης φιλοδοξίας σε έναν κόσμο που τιμωρεί την απληστία με θάνατο, το Queen of the South παρουσιάζει την πρωταγωνίστριά του να δοκιμάζεται σε μια μάχη εξυπνάδας και ενστίκτων στην οποία μια παρόμοια μοίρα είναι πάντα ένα λάθος μακριά.

Όλα τα επεισόδια του Queen of the South είναι διαθέσιμα για ροή στο Netflix.

Πηγή: FOXreport.gr

Η Τζένιφερ Γκάρνερ σε συζητήσεις για την ταινία «Animals» σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ

Αυτή είναι η νέα Lara Croft για τα επόμενα Tomb Raider