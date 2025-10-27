Καθαρισμός και οργάνωση: Το παράξενο κόλπο για να απαλλαγείτε από την ακαταστασία στο σπίτι

Η αλλαγή της εποχής είναι η τέλεια στιγμή για ξεκαθάρισμα και οργάνωση του σπιτιού. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τα καλοκαιρινά ρούχα με χειμωνιάτικα, να τακτοποιήσετε ντουλάπες και να απαλλαγείτε από ό,τι δεν χρειάζεστε.

Όμως, αν η ιδέα του «ξεκαθαρίσματος» σας αγχώνει, ο ειδικός σε θέματα σπιτιού Robin Antill από την 1st Choice Leisure Buildings αποκαλύπτει ένα απλό αλλά απροσδόκητα αποτελεσματικό κόλπο για να ανακαλύψετε ποια αντικείμενα πρέπει επιτέλους να αποχωριστείτε.

Το παράξενο κόλπο που κάνει θαύματα στην οργάνωση του σπιτιού

«Για μία μέρα, γυρίστε ανάποδα καθημερινά αντικείμενα — όπως βιβλία, παπούτσια, κούπες ή ακόμη και κορνίζες», εξηγεί ο Antill. «Την επόμενη μέρα, αναποδογυρίστε τα καθώς τα χρησιμοποιείτε. Έτσι θα καταλάβετε αμέσως τι πραγματικά χρησιμοποιείτε και τι απλώς πιάνει χώρο».

Η ίδια λογική ισχύει και για τα ρούχα

«Γυρίστε όλες τις κρεμάστρες στην ντουλάπα σας ανάποδα. Κάθε φορά που φοράτε κάτι, τοποθετήστε το τη σωστή θέση», συμβουλεύει η ειδικός. Μετά από μερικούς μήνες, θα δείτε ποια ρούχα δεν έχετε φορέσει ποτέ και ήρθε η ώρα να τα αποχωριστείτε. Έτσι, απελευθερώνετε χώρο και κρατάτε μόνο όσα αγαπάτε και χρειάζεστε πραγματικά.