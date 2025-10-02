Καθαρισμός δαπέδων: Το απροσδόκητο προϊόν που χαρίζει λάμψη χωρίς αντιαισθητικές ραβδώσεις

Σταματίνα Στίνη

timeout

Καθαρισμός δαπέδων: Το απροσδόκητο προϊόν που χαρίζει λάμψη χωρίς αντιαισθητικές ραβδώσεις
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να σφουγγαρίζετε τα πατώματά σας και να βλέπετε αμέσως εκείνες τις αντιαισθητικές ραβδώσεις νερού και τα υπολείμματα σαπουνιού. Η λύση για αψεγάδιαστα λαμπερά δάπεδα είναι απλή και κρύβεται σε ένα προϊόν που ήδη έχετε στο σπίτι σας.

Ξύλινα πατώματα: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα με 1 υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Το μυστικό από ειδικό στον καθαρισμό για πατώματα που λάμπουν 

Ο Klean Krish, ένας επαγγελματίας στον καθαρισμό του σπιτιού, αποκάλυψε το μυστικό του για πατώματα που αστράφτουν από καθαριότητα, χωρίς κανένα σημάδι. Σύμφωνα με τον ειδικό, ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε το παραδοσιακό καθαριστικό δαπέδου με κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό: το καθαριστικό τζαμιών.

Γιατί λειτουργεί; Τα καθαριστικά τζαμιών συχνά περιέχουν λευκό ξύδι, ένα φυσικό συστατικό που είναι εξαιρετικό για την απομάκρυνση λεκέδων και ραβδώσεων από γυαλί, καθρέφτες, αλλά και από τα δάπεδα.

Ξύλινα πατώματα: Το απλό κόλπο για να τα διατηρήσετε αστραφτερά και χωρίς σημάδια με 1 απρόσμενο αντικείμενο

Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό τζαμιών σε συνδυασμό με μία σφουγγαρίστρα ή πανί μικροϊνών για βέλτιστα αποτελέσματα, ειδικά σε πατώματα με γυαλιστερά πλακάκια.

Πώς να καθαρίσετε τα πατώματα, ώστε να αποφύγετε τις ραβδώσεις

Σύμφωνα με τον ειδικό, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  • Ψεκάστε τα δάπεδα με το σπρέι καθαρισμού παραθύρων.
  • Χρησιμοποιήστε τη σφουγγαρίστρα σας για να απλώσετε το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις.

Ο Klean Krish τονίζει: «Θα μείνετε έκπληκτοι! Τα δάπεδα θα παραμείνουν χωρίς ραβδώσεις και θα είναι πραγματικά λαμπερά».

Προσοχή! Φροντίστε να μην ψεκάσετε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού τζαμιών, καθώς αυτό μπορεί να αφήσει ένα ανεπιθύμητο υπόλειμμα.

Περισσότερες χρήσεις καθαριστικού τζαμιών

Το καθαριστικό τζαμιών δεν είναι χρήσιμο μόνο για τα πατώματα και τους καθρέφτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Merry Maids, μπορεί να λειτουργήσει και ως καθαριστικό μπάνιου για όλες τις χρήσεις:

  • Λεκάνη τουαλέτας: Ψεκάστε το καθαριστικό, αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά και τρίψτε ως συνήθως για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.
  • Μπανιέρες, ντους και πάγκοι: Ψεκάστε στην επιφάνεια, σκουπίστε με ένα πανί μικροϊνών ή σφουγγάρι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Δοκιμάστε αυτό το απρόσμενο κόλπο καθαρισμού και πείτε “αντίο” στις ραβδώσεις.

@kleankrish How to get streak-free shiny tiles 🩷 #cleantok #cleaning #cleaningtips ♬ original sound – KleanKrish

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για κύριες συντάξεις: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις σ...

Λογαριασμοί ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Τι δήλωσε ο Παπασταύρου

Tα 3 ζώδια που είναι γεννημένα να εμπνέουν τους άλλους – «Έχετε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:02 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Οι άνδρες που γίνονται πιο γοητευτικοί με το πέρασμα του χρόνου, συχνά έχουν αυτές τις 8 καθημερινές συνήθειες

Όλοι έχουμε παρατηρήσει πως, ορισμένοι άνδρες μεγαλώνοντας, γίνονται πιο γοητευτικοί.  Στα 45 ...
17:04 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:05 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους τον Οκτώβριο – «Μαθαίνοντας από το παρελθόν, προσελκύετε επιτυχία στο μέλλον»

Τρία ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Οκτώβριο του 2025. Για να προσελκύσετε και να ε...
10:24 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Εμφανίζονται ευκαιρίες και είστε έτοιμοι να τις αρπάξετε»

Στις 2 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν τις ευλογίες που τόσο πολύ χρειάζονταν από το σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης