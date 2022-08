Κάντε το καλοκαιρινό σας μαύρισμα να διαρκέσει περισσότερο

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα όταν επιστρέφετε στην πραγματικότητα μετά από διακοπές ή στο μεσοδιάστημα μεταξύ αυτών, είναι το πόσο γρήγορα ξεθωριάζει το μαύρισμα. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν για να διαρκέσει περισσότερο το μαύρισμα σας; Έχουμε τις μικρές must συμβουλές…

Κρύα ντους

Το ζεστό νερό μπορεί να αφυδατώσει το δέρμα σας, οδηγώντας σε ταχύτερο ξεφλούδισμα. Προτιμήστε το δροσερό ντους και ένα ενυδατικό αφρόλουτρο για να κλειδώσετε το σοκολατένιο χρώμα σας.

Ενυδάτωση all the way

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε το καλοκαιρινό σας μαύρισμα από το να “λουστείτε” με κρέμες και λοσιόν σώματος. Μετά από μία μέρα στην παραλία με έκθεση στον ήλιο, η ενυδάτωση πρέπει να είναι το κυριότερο μέλημά σας.

Συχνή απολέπιση

Μπορεί να σας φαίνεται κάπως οξύμωρο, αλλά είναι σημαντικό να κάνετε εβδομαδιαία απολέπιση στο σώμα σας, έτσι ώστε να απομακρύνετε τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα και να στέκεται καλύτερα και με μεγαλύτερη διάρκεια το μαύρισμα.

Μαύρισμα εκ των έσω

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε β-καροτίνη μπορεί να αναπαράγει τη λάμψη ενός ηλιοκαμένου δέρματος εκ των έσω. Οι καλύτερες φυσικές πηγές είναι οι γλυκοπατάτες, τα βερίκοκα, τα μάνγκο και κυρίως τα καρότα. Φροντίστε, λοιπόν, να γεμίζετε τα διατροφή σας με φρούτα και λαχανικά.

Νερό

Η κατανάλωση νερού κάνει θαύματα γενικότερα και κρατά το δέρμα υγιές, σφριγηλό και κυρίως ενυδατωμένο, παρατείνοντας έτσι το πολυπόθητο μαύρισμα.

Boost στο χρώμα

Αν το μαύρισμά σας έχει χάσει τη λάμψη του, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα bronzing λάδι σώματος ή μία κρέμα με χρώμα, για να δώσετε στο σώμα σας ένα ωραίο boost.

