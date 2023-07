Καύσωνας… Coldplay: Και δεύτερη συναυλία στην Αθήνα μετά τον πανικό στην προπώληση εισιτηρίων για το 2024

Από την πρώτη μέρα του «Music Of The Spheres World Tour» τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. Η περιοδεία έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.