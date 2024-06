Εντυπωσιακά ευρήματα στις ανασκαφές στο Σπήλαιο του Νεκρού – Χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο κατά την Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Αρχαιολόγοι από το High Mountain Archaeology Group (GAAM), που αποτελείται από ερευνητές από το Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) και το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών (CSIC), οι οποίοι κάνουν ανασκαφές στο Σπήλαιο του Νεκρού ( Cova de l’Home Mort ) στην πόλη Soriguera, στην κομητεία Pallars Sobirà στα βόρεια της επαρχίας Lleida στα Πυρηναία, βρήκαν πολυάριθμα ανθρώπινα λείψανα και αντικείμενα που σχετίζονται με την Εποχή του Χαλκού, που χρονολογούνται μεταξύ 3.500 και 3.600 ετών.

Το σπήλαιο διαθέτει δύο στοές και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1800 μέτρων. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν είναι πολυάριθμα δείγματα αγγείων και άλλα μοναδικά αντικείμενα, όπως μια χάλκινη αιχμή βέλους.

Ένα εξαίσιο εύρημα

Η χάλκινη αιχμή βέλους, πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύτιμο αντικείμενο για την αρχαιολογική κληρονομιά των Πυρηναίων, δεδομένης της σπανιότητας παρόμοιων έργων που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής, εξηγούν οι ερευνητές.

Ανακάλυψαν επίσης ανθρώπινα λείψανα της ίδιας εποχής, κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων, τα οποία είναι από τα παλαιότερα που έχουν ανακαλυφθεί στα δυτικά Πυρηναία της Καταλονίας.

Άλλα υπολείμματα, λόγω των χαρακτηριστικών τους, φαίνεται να προέρχονται από την ύστερη Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή, 5.000-4.500 χρόνια πριν, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων κεραμικής του πολιτισμού του Λάγυνου (2.600 – 1.900 π.Χ.).

Τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα της ανασκαφής

Ωστόσο, η πιο αξιοσημείωτη ανακάλυψη είναι κομμάτια ρωμαϊκής κεραμικής, μερικά από τα οποία έχουν προέλευση από τη Βόρεια Αφρική, επιβεβαιώνοντας ότι το Σπήλαιο του Νεκρού χρησίμευσε ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια των ταραχώδων ετών της πτώσης της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι η Σπηλιά του Νεκρού, η Cova de l’Home Mort, εκτός από την Εποχή του Χαλκού, φιλοξένησε ανθρώπινους πληθυσμούς και στα τέλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (5ος αιώνας μ.Χ.), εδραιώνοντας τα δεδομένα των τελευταίων ετών, και υποδεικνύοντας ότι οι κοιλάδες του Pallars Sobirà δεν ήταν απομονωμένες από την ιστορική δυναμική κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως παραδοσιακά έχει προταθεί σε αρκετές περιπτώσεις, δήλωσε ο Ermengol Gassiot, διευθυντής του GAAM από το Τμήμα Προϊστορίας στο UAB.

Το αρχαιολογικό έργο στο cova de l’Home Mort αποτελεί μέρος πολλών επιχορηγήσεων από το Φυσικό Πάρκο των Υψηλών Πυρηναίων και στο πλαίσιο του τετραετούς αρχαιολογικού ερευνητικού προγράμματος “Archaeology of pastoralism and prehistoric agriculture in the Western Pyrenees”, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Generalitat της Καταλονίας και ως μέρος του έργου «(Re)think the management of open spaces and extensive animal farming in the High Pyrenees in the context of Climate change (Repica)», που χρηματοδοτείται από το AGAUR (Generalitat de Catalunya) . Σε σχέση με το τελευταίο, το cova de l’Home Mort παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξέλιξη της κοιλάδας Siarb από την τελευταία περίοδο των παγετώνων. Θα επιτρέψει επίσης, μέσω των αρχαιοζωολογικών καταλοίπων του, τη μελέτη της εξέλιξης των στρατηγικών της κτηνοτροφίας τα τελευταία 3.500 χρόνια.