Είκοσι ιστορικές κινηματογραφικές αφίσες του Hollywood

Δεν είναι απλώς ένα φωτογραφικό άλμπουμ, είναι και μία δέσμη προτάσεων για όποιον θα ήθελε να ανακαλύψει την μαγεία του παλιού κινηματογράφου, ιδιαίτερα τώρα μέσα στις γιορτές, όπου ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να είναι και λίγο περισσότερος.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μεγάλα ονόματα του Hollywood, ιστορικές παραγωγές που άφησαν εποχή και έμειναν διαχρονικά ανεπανάληπτες. Αυτές είναι οι αυθεντικές τους αφίσες, που τότε στόλιζαν τις προθήκες των κινηματογράφων, μπροστά από τις οποίες φρόντιζε να περνάει ο κόσμος, προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες παραγωγές.

Άλλες εποχές, άλλες συνήθειες!

1. North by Northwest (1959), θρίλερ κατασκοπείας του Alfred Hitchcock με πρωταγωνιστές τους: Cary Grant, Eva Marie Saint και James Mason.

2. Operation Petticoat (1959), κωμωδία με ένα υποβρύχιο που εμπλέκεται στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό την σκηνοθεσία του Blake Edwards με πρωταγωνιστές τους: Cary Grant και Tony Curtis.

3. To Have and Have Not (1944), ρομαντική πολεμική περιπέτεια, βασισμένη στη ομώνυμη νουβέλα του Ernest Hemingway του 1937. Με πρωταγωνιστές τους: Humphrey Bogart, Walter Brennan, Lauren Bacall, τον συνθέτη Hoagy Carmichael, κ.ά.

4. How to Marry a Millionaire (1953), ρομαντική κομεντί, το σενάριο της οποίας ήταν βασισμένο σε μία άλλη ταινία, που βγήκε μέσα στην μεγάλη ύφεση με τίτλο “Οι Έλληνες Έχουν Μία Λέξη Για Αυτό”. Με πρωταγωνίστριες τις: Betty Grable, Marilyn Monroe και Lauren Bacall, που υποδύονταν τρία μοντέλα της μόδας από το Μανχάταν.

5. A Star Is Born (1954), η δεύτερη από τις τέσσερεις εκδόσεις του μουσικού δράματος. Ίσως η πιο θρυλική, με πρωταγωνιστές την Judy Garland και τον James Mason. Είχε προηγηθεί η αυθεντική 1η έκδοση του 1937, με τους Janet Gaynor και Frederic March. Η πολλή γνωστή μας του 1976, με την Barbra Streisand και τον Kris Kristofferson. Και η πιό πρόσφατη, του 2018, με την Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

6. Roman Holiday (1953), ρομαντική κομεντί από την εποχή του “Χόλυγουντ στον Τίβερη”, δηλαδή την εποχή που γινόντουσαν παραγωγές του Hollywood στην περίφημη Cinecittà και γύρω από την Ρώμη. Πρωταγωνιστές η Audrey Hepburn, που κέρδισε και όσκαρ για την ερμηνεία της και ο Gregory Peck.

7. Casablanca (1942), ρομαντικό δράμα γυρισμένο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τους Humphrey Bogart, Ingrid Bergman και Paul Henreid. Κέρδισε το όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

8. Rebel Without a Cause (1955), δραματικό φιλμ της κατηγορίας “coming-of-age”, δηλαδή των ταινιών εκείνων όπου ο πρωταγωνιστής περνούσε από την εφηβία στην ενηλικίωση. Με πρωταγωνιστές τους: James Dean, Natalie Wood και Sal Mineo.

9. Sylvia Scarlett (1935), ρομαντική κομεντί βασισμένη στην νουβέλα “The Early Life and Adventures of Sylvia Scarlett” του Σκωτζέζου Sir Compton Mackenzie, με τους Katharine Hepburn και Cary Grant.

10. The Man Who Knew Too Much (1956), θρίλερ, το δεύτερο κατά σειρά, υπό την σκηνοθετική μπακέτα του Alfred Hitchcock, με τους James Stewart και Doris Day.

11. Holiday Inn (1942), μιούζικαλ με τους Bing Crosby και Fred Astaire.

12. The Manchurian Candidate (1962), ψυχολογικό πολιτικό θρίλερ της περιόδου της ανάκαμψης των φιλμ νουάρ. Με πρωταγωνιστές τους: Frank Sinatra, Laurence Harvey, Angela Lansbury, Janet Leigh, Henry Silva και James Gregory.

13. Limelight (1952), δραματική κομεντί του Charlie Chaplin.

14. Dumbo (1941), θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney.

15. My Fair Lady (1964), κλασικό μιούζικαλ, δραματική κωμωδία, βασισμένο στο “Pygmalion” του George Bernard Shaw. Με πρωταγωνιστές τους: Audrey Hepburn και Rex Harrison.

16. Gilda (1946), φιλμ νουάρ, με την Rita Hayworth στον ρόλο που την χαρακτήρισε και τον Glenn Ford.

17. A Streetcar Named Desire (1951), δραματικό έργο βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Tennessee Williams, υπό την σκηνοθεσία του Elia Kazan, με τους Vivien Leigh και Marlon Brando.

18. An American in Paris (1951), μιούζικαλ κωμωδία, εμπνευσμένη από την ομώνυμη σύνθεση του George Gershwin, με τους Gene Kelly και Leslie Caron. Ταινία γυρισμένη στο Παρίσι υπό τη σκηνοθεσία του Vincente Minnelli.

19. Giant (1956), δράμα με τους Elizabeth Taylor, Rock Hudson και James Dean.

20. The Third Man (1949), φιλμ νουάρ με τους Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles και Trevor Howard.

