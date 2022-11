Ο κλασικός κινηματογράφος του Hollywood σε 15 ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Ένα φωτογραφικό άλμπουμ από από μεγάλους σταρ του σινεμά, σε σημαντικές περιόδους της καριέρας τους, που έλαβαν μέρος σε κλασικές ταινίες, που πάντα είναι επίκαιρες και πάντα έχουν ενδιαφέρον να τις αναζητήσει κάποιος σε κάποια πλατφόρμα κινηματογραφική ή στο YouTube για να τις δει. Είναι κάπως σαν τα κλασικά τραγούδια, δεν πρόκειται να ξεπεραστούν ποτέ, όσο και αν οι νέες παραγωγές προσπαθούν να εντυπωσιάσουν.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο λόγος είναι απλός: οι κλασικές ταινίες πρόλαβαν και ασχολήθηκαν πρώτες και με μεγάλο δημιουργικό αυθορμητισμό και ενθουσιασμό, με τα σημαντικά πράγματα της ζωής, που είναι ο έρωτας, τα πάθη, το έγκλημα, οι ασθένειες, ο θάνατος, ο πόλεμος, η επιτυχία, τα συναισθήματα και γενικότερα ο άνθρωπος. Όσα δηλαδή πρωταγωνιστούν και στην σημερινή ζωή!

1. Η Lauren Bacall σε προωθητικό φωτογραφικό πορτραίτο για την μεσοπολεμική ρομαντική ταινία “To Have and Have Not” του 1944, όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με τους Humphrey Bogart και Walter Brennan.

2. Η Marilyn Monroe και η Lauren Bacall καθώς φθάνουν στην πρεμιέρα στο Hollywood για το φιλμ “How Τo Marry Α Millionaire”, στις 4 Νοεμβρίου 1953. Είναι από τις λίγες φορές που η Marilyn Monroe φαίνεται να είναι τόσο χαρούμενη.

3. Η απαστράπτουσα Elizabeth Taylor το έτος 1951.

4. Ο Charles Bronson με το σκληρό φιζίκ και τα γρανιτένια χαρακτηριστικά, έγινε δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο με ταινίες δράσης, γουέστερν και πολεμικές.

5. Η Vivien Leigh το 1946, την λαμπερή καριέρα της οποίας καθόρισαν δύο σπουδαίοι ρόλοι, για τους οποίους κέρδισε από ένα βραβείο Όσκαρ. Εκείνος της Scarlett O’Hara στο ‘Όσα Παίρνει Ο Άνεμος” του 1936, δίπλα στον Clark Gable και εκείνος της Blanche DuBois, στο έργο του Tennessee Williams “Λεωφορείο Ο Πόθος” του 1951, μαζί με τον Marlon Brando.

6. Ο Clint Eastwood καθώς χρησιμοποιεί ένα δημόσιο τηλέφωνο έξω από το σπίτι του στο Los Angeles την 1η Ιουνίου 1956.

7. Η απείρου κάλους, μετέπειτα Πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly στο πλατό της ταινίας “To Catch a Thief” το 1955.

8. Η φλογερή Jayne Mansfield στο σπίτι της στο Hollywood το 1964, μαζί με την κορούλα της μωράκι, που δεν είναι άλλη από την Mariska Hargitay, πασίγνωστη σήμερα από την σειρά “Νόμος και Τάξη”.



9. Η σούπερ σταρ της μικρής οθόνης παγκοσμίως, η Lucille Ball, γνωστή ως “Λούση”, το 1945.

10. Η γοητευτική Natalie Wood δίνει μίνι συνέντευξη καθώς φθάνει στην πρεμιέρα του κινηματογραφικού “Peyton Place” στις 13 Δεκεμβρίου του 1957, στην Νέα Υόρκη.

11. Η ανεπανάληπτη Rita Hayworth, η “Gilda” της μεγάλης οθόνης το 1945.

12. Ο γοητευτικός Cary Grant μαζί με την λαμπερή Kim Novak στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

13. Η κλασική κορυφαία στιγμή πάθους στο “Casablanca” με τον Humphrey Bogart και την Ingrid Bergman.

14. Ο Sidney Poitier, εδώ το 1963. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Hollywood, που μας έφυγε φέτος στις 6 Ιανουαρίου 2022 σε ηλικία 94 ετών.

15. Η ηθοποιός που ήταν η προσωποποίηση της φινέτσας και fashion icon, η μοναδική Audrey Hepburn το 1967.

