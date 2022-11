Ιρίνα Σάικ και Μπράντλει Κούπερ αγκαλιασμένοι στην Νέα Υόρκη – «Ξανά μαζί, σκέψεις για δεύτερο παιδί»

Στα χνάρια της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ βαδίζουν η Ιρίνα Σάικ και ο Μπράντλει Κούπερ, καθώς φαίνεται ότι είναι και πάλι μαζί.

Πιασμένοι χέρι-χέρι Ιρίνα Σάικ και Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν βόλτα τα σκυλιά τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης επιβεβαιώνοντας τις φήμες για επανασύνδεση.

Ο Κούπερ φορούσε μαύρο μπλουζάκι, μπλε cargo παντελόνι και αθλητικό σακάκι με την Σάικ να είναι ντυμένη με ένα λευκό μπλουζάκι, τζιν stonewash σε συνδυασμό με ένα μαύρο πανωφόρι.

PICTURE EXCLUSIVE: Back on! Bradley Cooper, 47, and Irina Shayk, 36, CONFIRM they’ve rekindled their romance https://t.co/RpWm09tNPz

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 7, 2022