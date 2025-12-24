Χαμός στο διαδίκτυο με ανάρτηση μητέρας για όσους δεν έχουν παιδιά – «Κάνουν διακοπές κάθε μέρα»

Μία μητέρα δέχεται έντονη κριτική αφού ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι χωρίς παιδιά είναι πάντα σε…διακοπές. Η χρήστης του TikTok, Danielle Ek, ανέβασε πρόσφατα ένα βίντεο εξηγώντας γιατί πιστεύει ότι οι άνθρωποι χωρίς παιδιά υποτιμούν τον ελεύθερο χρόνο που έχουν και δεν συνειδητοποιούν ότι είναι “πρακτικά” πάντα σε διακοπές.

«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι χωρίς παιδιά καταλαβαίνουν πόσο πολύ ελεύθερο χρόνο έχουν πραγματικά», ξεκίνησε στο βίντεο της 29ης Νοεμβρίου.

«Είναι πρακτικά σε διακοπές 24/7 και δεν το καταλαβαίνουν. Μέχρι να κάνουν παιδιά και να καταλάβουν τη διαφορά».

«Μην με παρεξηγήσετε — λατρεύω να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου, αλλά δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, κάτι που καταλαβαίνω απόλυτα, το διάλεξα», συνέχισε. «Αλλά είναι αστείο γιατί έχω φίλους που δεν έχουν παιδιά, και απλώς όταν τους ακούω να λένε, ‘Είμαι τόσο κουρασμένος/η’ ή ‘Είμαι τόσο απασχολημένος/η’».

Η Danielle τόνισε ότι προσπαθεί να μην είναι η φίλη που πιέζει τους άλλους να φανταστούν πόσο απασχολημένοι θα ήταν αν ζούσαν σε διαφορετικές συνθήκες, και επέμεινε ότι οι άνθρωποι χωρίς παιδιά πρέπει να “απολαύσουν” τον ελεύθερο χρόνο που έχουν.

«Μόλις κάνετε παιδιά, θα έχετε ελάχιστο ή καθόλου ελεύθερο χρόνο», υπογράμμισε. «Και ο χρόνος που περνάς μαζί τους είναι απίστευτος — προσευχήθηκα γι’ αυτό, το ζήτησα από τον Θεό, οπότε δεν παραπονιέμαι — αλλά απλώς λέω ότι ο ελεύθερος χρόνος ενός ανθρώπου χωρίς παιδιά είναι εντελώς διαφορετικός από τον ελεύθερο χρόνο ενός γονιού. Οπότε εκμεταλλευτείτε τον τώρα όσο μπορείτε».

Στα σχόλια, οι χρήστες έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τη Danielle ως “πικραμένη” και “γονέα που έχει μετανιώσει” επειδή «παραπονιόταν» για τις θυσίες που συνοδεύουν την μητρότητα.

“Οι γονείς νιώθουν πως έχουν το μονοπώλιο της κούρασης”

«Αυτό δίνει την εντύπωση του ‘Μετανιώνω για την επιλογή μου και ζηλεύω όσους δεν έχουν παιδιά’», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «‘Εκμεταλλευτείτε τον όσο μπορείτε’ — γιατί κάποιοι μιλάνε για τα παιδιά σαν να είναι υποχρέωση;»

Ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε ένα GIF με τον ηθοποιό Pedro Pascal να χαμογελά στο τηλέφωνό του, γράφοντας: «Εγώ απολαμβάνοντας τη ζωή μου χωρίς παιδιά ενώ εκείνη παραπονιέται».

Άλλοι επικρίναν τη Danielle γιατί, όπως έλεγαν, «όχι όλα χρειάζεται να είναι στο διαδίκτυο». Κάποιος άλλος ρώτησε: «Γιατί οι γονείς συμπεριφέρονται σαν να έχουν μονοπώλιο στο να είναι κουρασμένοι ή απασχολημένοι;»

Την επόμενη μέρα, η Danielle απάντησε στις επικρίσεις σε ένα ξεχωριστό βίντεο, αν και αργότερα οι άνθρωποι την χαρακτήρισαν “μια ζωντανή αντίφαση”.

«Είστε όλοι πολύ εκνευρισμένοι αυτή τη στιγμή με αυτό το βίντεο», ξεκίνησε. «Παιδιά, δεν λέω ότι οι άνθρωποι χωρίς παιδιά δεν έχουν ζωή ή δεν έχουν ευθύνες ή υποχρεώσεις».

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν προσπαθεί να συγκρίνει τους δύο τρόπους ζωής, η Danielle συνέχισε να μιλά από τη δική της προσωπική εμπειρία. «Η αλήθεια είναι ότι μόνο αν έχετε παιδιά, καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω», συνέχισε. «Δεν μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα ξυπνήσουμε το πρωί. Αν δεν έχετε παιδιά, ίσως δεν μπορείτε να επιλέξετε 100%, αλλά έχετε κάπως την επιλογή ανάλογα με την κατάστασή σας».