Αριθμολογία: Τα άτομα που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν αλάνθαστη διαίσθηση

Φωτογραφία: Freepik

Όταν ένα άτομο ακούει τη διαίσθησή του, μπορεί να γίνει πραγματικά ασταμάτητο.  Παρόλο που η κοινωνία μας συχνά δίνει προτεραιότητα στη λογική σκέψη και στη δοκιμασμένη επιχειρηματολογία (που σίγουρα έχει τη στιγμή και τον χώρο της), ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να κατανοηθούν μόνο με τη λογική σκέψη.

Η μαγεία σπάνια συμμορφώνεται με τη λογική. Σύμφωνα με τους αριθμολόγους και τους αστρολόγους, υπάρχουν τρεις ημερομηνίες γέννησης που σχετίζονται με άτομα που διαθέτουν διαίσθηση και πνευματικά χαρίσματα.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ξαφνική διαύγεια, να «βλέπουν» την ενέργεια γύρω τους ή να συνδέονται ενστικτωδώς με μια ανώτερη, κοσμική σοφία. Αυτή η αυξημένη αντίληψη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προστασίας, να τους καθοδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελέσει πηγή θαυματουργών εμπειριών.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τρεις συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν αλάνθαστη διαίσθηση – να ακούτε το ένστικτό σας!

  • Στις 11 του μήνα,
  • Στις 16 του μήνα,
  • Στις 30 του μήνα

Στις 11 του μήνα

Η Σελήνη κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 11 του μήνα, ενισχύοντας τη διαίσθηση, την ευαισθησία και τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Τα άτομα που γεννιούνται αυτήν την ημερομηνία είναι ευλογημένα με πνευματική διορατικότητα που ξεπερνά τη λογική σκέψη. Η ικανότητά τους να συνδέονται με την εσωτερική τους σοφία αποτελεί το μεγαλύτερο τους χάρισμα.

Όταν έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές αποφάσεις, χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο στην αυτοπαρατήρηση, τον διαλογισμό και την αναζήτηση απαντήσεων μέσα τους. Συχνά λαμβάνουν κοσμικά μηνύματα μέσω των ονείρων τους, ενώ το υποσυνείδητό τους τους καθοδηγεί μέσα από διοχετευμένα μηνύματα και μια ενστικτώδη κατανόηση αφηρημένων οιωνών καθώς αυτά εμφανίζονται.

Έχουν την ικανότητα να ανακαλύπτουν το βαθύτερο νόημα πίσω από καθετί.

Στις 16 του μήνα

Όσοι γεννιούνται στις 16 οποιουδήποτε μήνα επηρεάζονται από τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη του μυστικισμού, της πνευματικότητας και του βάθους. Τα άτομα με αυτήν την ημερομηνία γέννησης συχνά έχουν υψηλά ιδανικά και μπορεί να θεωρούνται ονειροπόλοι. Ωστόσο, όταν επικεντρώσουν τη θέληση και τη διαίσθησή τους, μπορούν να μετατρέψουν τους οραματικούς τους στόχους σε απτές πραγματικότητες.

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην συναισθηματική ενέργεια των άλλων και στις δονητικές ροές του περιβάλλοντός τους, γι’ αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζουν τακτικά την ενέργειά τους και να θέτουν όρια αυτοπροστασίας. Οι διαισθητικές τους ικανότητες είναι αξιοσημείωτες, αλλά πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται τα ένστικτά τους αντί να περιμένουν να επιβεβαιώσει ο χρόνος τα αρχικά τους αισθήματα.

Η εμπιστοσύνη στη φωνή του εσωτερικού τους κόσμου ή στο «τρίτο μάτι» είναι ουσιώδης για να επιτύχουν ισορροπία χωρίς να αναζητούν την επιβεβαίωση από τους άλλους.

Στις 30 του μήνα

Τα άτομα που γεννιούνται στις 30 του μήνα διαθέτουν έντονη διαισθητική ικανότητα και συχνά καθοδηγούνται από τα διορατικά τους ένστικτα. Κυβερνώνται από τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης, και η ανώτερη γνώση παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους.

Αν και η πίστη τους μπορεί να φαίνεται υπερβολική, η χαρούμενη και ανοιχτόκαρδη στάση τους συχνά τους προστατεύει από κινδύνους. Όταν μάθουν να εμπιστεύονται τη διαίσθησή τους, τα φιλόδοξα όνειρα που έχουν – και τα οποία μπορεί να φαίνονται ανέφικτα σε άλλους -μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

 

 

