Η αριθμολογία είναι μια συναρπαστική αρχαία πρακτική που χρησιμοποιεί την ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου για να προσδιορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Όταν κάποιος αναφέρεται στη ζωή άλλων ανθρώπων, δεν κρατά μυστικά και προδίδει την εμπιστοσύνη τους, αυτό θεωρείται εξαπάτηση.

Πιστεύεται ότι ένα άτομο που έχει γεννηθεί σε ορισμένες ημερομηνίες δεν μπορεί να εμπιστευτεί καθόλου, καθώς δεν μπορεί να διαφυλάξει τα μυστικά των άλλων. Η αριθμολογία υποδηλώνει ότι αυτά τα άτομα τείνουν να έχουν φυσική κλίση στη φλυαρία και στο να γνωρίζουν πράγματα για τη ζωή των άλλων.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες, πιθανότατα είναι αναξιόπιστοι

Ημερομηνία Γέννησης 5 (Γεννημένοι στις 5, 14, 23 οποιουδήποτε μήνα)

Ημερομηνία Γέννησης 27

Ημερομηνία Γέννησης 3 (Γεννημένοι στις 3, 12, 21 και 30)

Ημερομηνία Γέννησης 8 (Γεννημένοι στις 8, 17, 26)

Ημερομηνία Γέννησης 5 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 5, 14 και 23 οποιουδήποτε μήνα)

Η αριθμολογία υποδεικνύει ότι αυτά τα άτομα τείνουν να είναι φυσικά προσανατολισμένα στο κουτσομπολιό και στην αναζήτηση πληροφοριών για τις ζωές των άλλων.

Μπορεί να έχουν μια προδιάθεση για κουτσομπολιό, καθώς ο αριθμός 5 συνδέεται με την προσαρμοστικότητα, την επικοινωνία και την αγάπη για τις κοινωνικές σχέσεις.

Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να εμπιστευτούν με προσωπικές πληροφορίες, καθώς ενδέχεται να τις διαρρεύσουν και να σας εξαπατήσουν.

Ημερομηνία Γέννησης 27

Αν και αυτά τα άτομα αγαπούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνούν ευχάριστα μαζί σας, μπορεί να μην διστάσουν να συζητήσουν τα προσωπικά σας θέματα με άλλους και να παραβιάσουν την εμπιστοσύνη και την ιδιωτικότητά σας.

Αυτά τα άτομα έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να διαδίδουν φήμες για τις ζωές των άλλων.

Ημερομηνία Γέννησης 3 (Γεννημένοι στις 3, 12, 21 και 30)

Άτομα που γεννήθηκαν αυτές τις ημέρες είναι κοινωνικά και εξωστρεφή εκ φύσεως.

Έχουν περισσότερη τάση να συζητούν και να μιλούν λόγω της κοινωνικότητάς τους, ακόμα και όταν αυτό περιλαμβάνει τη συζήτηση για τις προσωπικές υποθέσεις των άλλων.

Μπορεί επίσης να σας εξαπατήσουν όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

Ημερομηνία Γέννησης 8 (Γεννημένοι στις 8, 17, 26)

Άτομα που γεννήθηκαν αυτές τις ημέρες τείνουν να είναι πολύ περίεργα και να αναζητούν πληροφορίες, κάτι που ενισχύει την τάση τους να συζητούν τις ζωές των άλλων και να μαθαίνουν τα βαθύτερα μυστικά τους.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων για να τους εκβιάσουν.