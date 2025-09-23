Αυτά τα 4 ζώδια θα είναι σούπερ τυχερά έως τις 21 Οκτωβρίου – «Δώστε βάση στις σχέσεις σας και δεν θα χάσετε»

Η τύχη ευνοεί τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια κατά τη διάρκεια της εποχής του Ζυγού από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 21 Οκτωβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα νιώθουμε πιο προσανατολισμένοι στις σχέσεις και πιο συνδεδεμένοι με όλους τους άλλους στη ζωή μας. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται στον Ζυγό, η επιθυμία για ειρήνη και ισορροπία τόσο μέσα μας, όσο και στις σχέσεις μας γίνεται πιο έντονη.

Με τον Ήλιο στον Ζυγό, η επιθυμία για ειρήνη και ισορροπία τόσο μέσα μας όσο και στις σχέσεις μας γίνεται πιο έντονη.

Εφόσον ο Ζυγός είναι ένα ζώδιο του αέρα, οι σκέψεις και οι ιδέες αυτόν τον μήνα θα είναι εκτεταμένες, μελετημένες και κάπως αποστασιοποιημένες. Τα ζώδια του αέρα είναι οι στοχαστές και οι πρωτοπόροι του ζωδιακού κύκλου, με έμφαση σε νέες ιδέες και στο πώς μπορούμε να τις ενσωματώσουμε στη ζωή μας.

Τέσσερα ζώδια ειδικότερα θα ευνοηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσελκύοντας τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια της αστρολογικής εποχής.

Τέσσερα ζώδια θα είναι πολύ τυχερά κατά τη διάρκεια της εποχής του Ζυγού

Ζυγός,

Υδροχόος,

Δίδυμος,

Καρκίνος

Ζυγός

Χρόνια πολλά, Ζυγοί! Ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό σας, και όπου κι αν πηγαίνει ο Ήλιος, τα φώτα της δημοσιότητας ανάβουν — και αυτόν τον μήνα είναι στραμμένα σε εσάς! Η Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στον έβδομο οίκο σας, που αφορά τους άλλους, στις 6 Οκτωβρίου, μια περίοδος κατά την οποία θα εδραιώσετε δεσμούς ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα περάσετε χρόνο με μερικούς από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. Ακολουθεί η Νέα Σελήνη στο Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου, η σελήνη των γενεθλίων σας, που λειτουργεί σαν ένα είδος επαναφοράς για τη χρονιά.

Ο Κρόνος έχει επιστρέψει στους Ιχθύες, στον έκτο οίκο που αφορά τη δουλειά και την υγεία, δίνοντάς σας μια τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσετε κάτι που αφορά αυτά τα θέματα. Ακολουθείτε τη ρουτίνα που αφορά την υγεία σας ή μήπως υπάρχει κάποιο project που πρέπει να ολοκληρώσετε; Ο Κρόνος θα σας δώσει την ώθηση για να το κάνετε.

Στις 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θα είστε πιο ανοιχτοί και μαγνητικοί, προσελκύοντας τους άλλους σε εσάς. Συνήθως, όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό μας, δείχνουμε και να φαινόμαστε στην καλύτερη εκδοχή μας, κάνοντας αυτή την εποχή του Ζυγού έναν υπέροχο μήνα για εσάς.

Υδροχόος

Υδροχόοι, η τύχη ευνοεί εσάς αυτή την περίοδο του Ζυγού, καθώς ο Ήλιος στον Ζυγό είναι πολύ συμβατός με εσάς. Αυτή την εποχή του Ζυγού, θα εστιάσετε στη φιλοσοφία, την εκπαίδευση, την αντίληψή σας για τον κόσμο και τα ταξίδια.

Η Πανσέληνος στον Κριό στις 6 Οκτωβρίου είναι επίσης συμβατή και πραγματοποιείται στον τρίτο οίκο σας, που αφορά την επικοινωνία και τα σύντομα ταξίδια, δηλαδή αυτά που θα σας απασχολούν στην αρχή του μήνα. Μπορείτε επίσης να περάσετε περισσότερο χρόνο με αδέλφια ή γείτονες αυτόν τον μήνα. Οι πιθανότητες για ταξίδια είναι υψηλότερες γύρω από τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου, όταν μπορεί να νιώσετε πιο συνδεδεμένοι με τη θέση σας στον κόσμο.

Η Αφροδίτη διέρχεται από τον όγδοο οίκο σας, που αφορά τη μεταμόρφωση, τα χρήματα των άλλων και την οικειότητα, μέχρι να περάσει στον Ζυγό στις 13 Οκτωβρίου. Αυτός είναι επίσης ο οίκος που καθορίζει πώς νιώθετε σε μια σχέση, και αν ανοίξετε την καρδιά σας αυτή την εποχή του Ζυγού, μια σχέση μπορεί να εξελιχθεί και να κάνετε το επόμενο βήμα.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό είναι μια πολύ συμβατή ενέργεια για εσάς, και μπορεί να γνωρίσετε κάποιον από απόσταση, να ταξιδέψετε περισσότερο ή να αποκτήσετε γνώση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς και να το απολαύσετε, κάνοντάς τον αυτόν τον μήνα εξαιρετικό για εσάς!

Δίδυμος

Δίδυμοι, η τύχη ευνοεί εσάς αυτή την εποχή του Ζυγού, όταν θα εστιάσετε περισσότερο στην αγάπη, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Ο Ερμής εισέρχεται στον πέμπτο οίκο σας στις 18 Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενος από την Αφροδίτη στις 13 Οκτωβρίου. Αν είστε ελεύθεροι, αυτός είναι ο καιρός για να γνωρίσετε κάποιον νέο. Αν έχετε σύντροφο, αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος μήνας της χρονιάς για τη σχέση σας.

Ο Κρόνος έχει επανέλθει στον 10ο οίκο σας, που κυβερνά την καριέρα, και θα παραμείνει εκεί για πέντε ακόμη μήνες. Ο Κρόνος στον 10ο οίκο συχνά οδηγεί σε μεγάλες επιτυχίες, ή μπορεί να ολοκληρώσετε κάτι σημαντικό. Με τον Δία στον Καρκίνο, τον δεύτερο οίκο σας των χρημάτων, μπορεί να δείτε αύξηση του εισοδήματός σας — ή τουλάχιστον, θα πρέπει να νιώσετε καλά για τα οικονομικά σας αυτόν τον μήνα.

Η Πανσέληνος στον Κριό φωτίζει τον 11ο οίκο σας στις 6 Οκτωβρίου, καθιστώντας αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα κοινωνική. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου γίνεται στον πέμπτο οίκο σας της αγάπης και της ψυχαγωγίας, επομένως αυτός μπορεί να είναι ο πιο συναρπαστικός μήνας της χρονιάς για εσάς.

Καρκίνος

Καρκίνοι, με τον Δία στον πρώτο οίκο σας, έχετε βιώσει μεγάλη τύχη όλο το χρόνο, και αυτή η εποχή του Ζυγού δεν είναι διαφορετική. Ο Δίας είναι γνωστός για το ότι επεκτείνει ό,τι αγγίζει, κάτι που σε αυτή την περίπτωση σημαίνει εσάς προσωπικά και όλα όσα κάνετε.

Η Αφροδίτη διέρχεται από τον τρίτο οίκο σας, αυξάνοντας την επικοινωνία σας με τους άλλους, μέχρι να εισέλθει στον Ζυγό στις 13 Οκτωβρίου και να περάσει στον τέταρτο οίκο σας, που αφορά το σπίτι. Μπορεί να νιώσετε έμπνευση να κάνετε αισθητικές βελτιώσεις στο σπίτι σας, να απολαύσετε περισσότερο το σπίτι σας ή να αποφασίσετε να διασκεδάσετε περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, ο Κρόνος στους Ιχθύες διέρχεται από τον ένατο οίκο σας, που αφορά την εκπαίδευση και τα ταξίδια, αυτή την εποχή του Ζυγού και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο σας ή οποιονδήποτε πλανήτη στον Καρκίνο, προσφέροντάς σας σταθερότητα και στήριξη, κάτι στο οποίο πάντα εστιάζετε.

Η Νέα Σελήνη στις 6 Οκτωβρίου μπορεί να στρέψει την προσοχή σας στην καριέρα, όπου λάμπετε με κάποιο τρόπο. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στον αγαπημένο σας χώρο, το σπίτι, κάνοντάς τον αυτόν τον μήνα εξαιρετικό αστρολογικά για εσάς, Καρκίνοι!