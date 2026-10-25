Ξεχασμένο υλικό από τη δεκαετία του 1960 κρύβει κάτι εντελώς αναπάντεχο

Συχνά, οι μεγαλύτερες επαναστάσεις στην τεχνολογία δεν ξεκινούν από την ανακάλυψη κάτι εντελώς καινούργιου, αλλά από μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά σε όσα αφήσαμε πίσω μας.

Στα βάθη των επιστημονικών αρχείων της δεκαετίας του 1960, μια χημική ένωση με βάση το ουράνιο παρέμενε στο σκοτάδι για περισσότερα από πενήντα χρόνια, θεωρούμενη από τους ερευνητές της εποχής ως «στατική» και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η κρυφή γεωμετρία του ουρανίου: Πώς ένα ξεχασμένο υλικό του 1960 αλλάζει το μέλλον των υπολογιστών

Σήμερα, όμως, η σύγχρονη κβαντική φυσική έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ατομικού πάχους, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων κατάφερε να «ξεκλειδώσει» αυτό το ξεχασμένο υλικό, φέρνοντας στο φως μια κρυφή, εντυπωσιακή ατομική δομή που μοιάζει με στριφογυριστή σκάλα. Αυτό το άγνωστο μέχρι πρότινος μοτίβο προκαλεί μια σπάνια μαγνητική συμπεριφορά που αψηφά τους παραδοσιακούς νόμους της φυσικής.

Η ανακάλυψη αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ακαδημαϊκό επίτευγμα, καθώς ανοίγει έναν ολοκαίνουργιο δρόμο για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ηλεκτρονικών συσκευών, υποσχόμενη υπολογιστές με μνήμες ασύλληπτα πιο γρήγορες, ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές από οτιδήποτε γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Ένα υλικό που είχε παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκάλυψε ένα κρυφό ατομικό μοτίβο, το οποίο ανατρέπει τις καθιερωμένες προσδοκίες για τον μαγνητισμό. Μια ένωση ουρανίου, η οποία είχε τραβήξει ελάχιστα το επιστημονικό ενδιαφέρον για δεκαετίες, διαπιστώθηκε ότι περιέχει μια άγνωστη μέχρι πρότινος ατομική δομή με ασυνήθιστες μαγνητικές ιδιότητες.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να εντοπίσουν υλικά ικανά να υποστηρίξουν ταχύτερες και πιο ανθεκτικές μνήμες υπολογιστών. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια επαναλαμβανόμενη, στρεβλή διάταξη ατόμων, γνωστή ως χειρόμορφο υπερπλέγμα (chiral superlattice), στο εσωτερικό του οξυτελλουριδίου του ουρανίου (UOTe).

Η δομή αυτή φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στον κρύσταλλο, ο οποίος εμφανίζει έναν σπάνιο συνδυασμό δύο διαφορετικών τύπων μαγνητισμού. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο στις 7 Οκτωβρίου στο περιοδικό Nature.

Τα μάτια του μικροσκοπίου αποκαλύπτουν το κρυφό ατομικό μοτίβο

Η Δρ. Mengke Liu, επίκουρη καθηγήτρια φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, ανακάλυψε τη δομή αυτή ενώ εξέταζε κρυστάλλους που είχαν συντεθεί από τον Δρ. Sheng Ran, αναπληρωτή καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο Washington στο Σεντ Λούις.

Η Liu άρχισε να μελετά το υλικό όσο εργαζόταν ως μεταδιδακτορική υπότροφος στο Harvard Quantum Initiative, προτού ενταχθεί στο δυναμικό του UT Dallas το 2025. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης και μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας, διερεύνησε τον κρύσταλλο σε ατομική ανάλυση.

«Αρχικά μελετούσα αυτό το υλικό για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο», δήλωσε η Liu. «Όταν όμως το εξέτασα με μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης, ανακάλυψα μια φυσική υπερδομή που κανείς δεν είχε παρατηρήσει στο παρελθόν».

Το υπερπλέγμα που αναγνωρίστηκε πρόσφατα αποτελείται από μια μεγαλύτερη, επαναλαμβανόμενη ατομική διάταξη με κυρίως αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη συστροφή – μια ιδιότητα γνωστή ως χειρομορφία (chirality). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η οργάνωση επηρεάζει τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων και συνδέεται με τα ασυνήθιστα μαγνητικά χαρακτηριστικά του υλικού.

Δύο πρόσωπα του μαγνητισμού στο ίδιο υλικό: Η διπλή φύση που εκπλήσσει

Ο κρύσταλλος εμφανίζει χαρακτηριστικά τόσο σιδηρομαγνητισμού (ferromagnetism) όσο και αντισιδηρομαγνητισμού (antiferromagnetism). Στα σιδηρομαγνητικά υλικά, οι ατομικές μαγνητικές ροπές ευθυγραμμίζονται για να παράγουν μια συνολική μαγνήτιση. Στα αντισιδηρομαγνητικά υλικά, οι γειτονικές μαγνητικές ροπές δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις, εξουδετερώνοντας συνήθως η μία την άλλη, με αποτέλεσμα το υλικό να μην έχει καθαρή μαγνήτιση.

«Το να βρίσκουμε ένα ενιαίο υλικό που συνδυάζει και τις δύο αυτές ιδιότητες είναι θεμελιωδώς ενδιαφέρον», δήλωσε η Liu.

Μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Suyang Xu, αναπληρωτή καθηγητή Φυσικών Επιστημών στην έδρα John L. Loeb και ενός εκ των συγγραφέων της μελέτης, ερευνούσε ανεξάρτητα την ίδια χημική ένωση.

Οι δύο ομάδες συνέκριναν τα αποτελέσματα από συμπληρωματικά πειράματα και πραγματοποίησαν πρόσθετες μετρήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ασυνήθιστη ατομική υπερδομή αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στο υλικό.

Το διαβατήριο για το μέλλον: Προς μνήμες υπολογιστών με ασύλληπτες ταχύτητες και κορυφαία αξιοπιστία

Τα αντισιδηρομαγνητικά υλικά προσφέρουν πιθανά πλεονεκτήματα για τη μνήμη των υπολογιστών, καθώς είναι γενικά λιγότερο ευαίσθητα σε εξωτερικά μαγνητικά πεδία και μπορούν να υποστηρίξουν ταχύτερη λειτουργία σε σχέση με τους συμβατικούς σιδηρομαγνήτες.

Ένα υλικό που συνδυάζει χαρακτηριστικά και των δύο θα μπορούσε να προσφέρει νέες δυνατότητες για τις τεχνολογίες μαγνητικής μνήμης, αν και δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί πρακτικές συσκευές βασισμένες σε αυτή την ανακάλυψη.

«Αν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα, οι συσκευές μνήμης θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν τόσο ταχύτερες όσο και πιο ανθεκτικές», δήλωσε η Liu. Οι υπολογιστικές αναλύσεις υποδηλώνουν επίσης ότι εκατοντάδες συγγενείς ενώσεις ενδέχεται να περιέχουν παρόμοιες δομές υπερπλέγματος.

Αυτό διευρύνει το φάσμα των υλικών που μπορούν να εξερευνήσουν οι ερευνητές για ανάλογη ηλεκτρονική και μαγνητική συμπεριφορά. «Αυτή η μελέτη προσφέρει έναν νέο τρόπο αναζήτησης υλικών με αυτές τις ασυνήθιστες ιδιότητες», συμπλήρωσε η Liu. «Αντί να εστιάζουμε μόνο στη θεμελιώδη ατομική διάταξη, μπορούμε πλέον να εξερευνούμε και μεγαλύτερες υπερδομές που ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων».

Ένα υλικό γνωστό από τη δεκαετία του 1960 ξεκλειδώνει τις τεχνολογίες του αύριο

Το οξυτελλουρίδιο του ουρανίου ήταν γνωστό στους επιστήμονες δεκαετίες πριν από την ανακάλυψη του ασυνήθιστου υπερπλέγματός του. Οι σύγχρονες τεχνικές μικροσκοπίας κατέστησαν πλέον εφικτή την εξέταση δομικών χαρακτηριστικών που οι παλαιότερες έρευνες δεν μπορούσαν να διακρίνουν.

«Το οξυτελλουρίδιο του ουρανίου είναι γνωστό από τη δεκαετία του 1960, αλλά είχε σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί από την έρευνα έκτοτε. Τώρα, με τις σημερινές τεχνικές, είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε και να μελετήσουμε ιδιότητες που προηγουμένως ήταν κρυμμένες», δήλωσε η Liu.