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Μυστικά 3.000 ετών στην αρχαία Παλαίπαφο: Νέες ανασκαφές αποκαλύπτουν άγνωστο οχυρωματικό πύργο

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Αρχαία οχυρωματικά κατάλοιπα στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, στην Κύπρο, όπου οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως νέα στοιχεία για έναν αμυντικό πύργο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Πηγή: Chris06 - Wikimedia Commons 
Αρχαία οχυρωματικά κατάλοιπα στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, στην Κύπρο, όπου οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως νέα στοιχεία για έναν αμυντικό πύργο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Πηγή: Chris06 - Wikimedia Commons 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρχαιολόγοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εντόπισαν στην αρχαία πόλη της Παλαιπάφου στην Κύπρο το πρώτο επιβεβαιωμένο οχυρωματικό σύστημα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
  • Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026 στη θέση Μαρτσέλλο αποκαλύφθηκε ένας ορθογώνιος προμαχώνας που επεκτάθηκε σταδιακά σε έναν ογκώδη αμυντικό πύργο άνω των 3.000 ετών.
  • Τα ευρήματα τεκμηριώνουν την παρουσία μνημειώδους αμυντικής αρχιτεκτονικής που εξελίχθηκε σε διαδοχικές φάσεις, με ενισχύσεις που συνεχίστηκαν έως και τον τέταρτο αιώνα π.Χ.

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Υπάρχουν κάποιες αρχαιολογικές ανακάλυψεις που δεν φέρνουν στο φως απλώς θαμμένα αντικείμενα, αλλά ξαναγράφουν τα κεφάλαια ολόκληρων πολιτισμών.

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Στο σταυροδρόμι των αρχαίων θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου, η Παλαίπαφος της Κύπρου υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λατρεία της Αφροδίτης.

Ωστόσο, για δεκαετίες, ένα μεγάλο ερώτημα βασάνιζε τους ιστορικούς: Πώς προστάτευαν οι κάτοικοί της αυτή την πλούσια κοιτίδα πολιτισμού κατά τους ταραγμένους αιώνες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού;

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Η απάντηση ήρθε στο φως κάτω από το κυπριακό χώμα. Μια νέα, εντυπωσιακή ανασκαφή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατάφερε να «ξεκλειδώσει» το μυστικό, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ένα μνημειώδες, επιβλητικό αμυντικό σύστημα με έναν τεράστιο πύργο ηλικίας άνω των 3.000 ετών.

Αυτό το αρχαίο οχυρό, που άντεξε στο πέρασμα των χιλιετιών και αναδιαμορφωνόταν συνεχώς για να αποκρούσει τις απειλές της εποχής, δεν αποδεικνύει μόνο την ύπαρξη μιας πανίσχυρης, οχυρωμένης πόλης. Αποτελεί τη ζωντανή μαρτυρία μιας περιόδου γεμάτης συγκρούσεις, στρατηγικές συμμαχίες και κοσμογονικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινή μάχη για επιβίωση ενός σπουδαίου αρχαίου βασιλείου.

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Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Παλαιπάφου στην Κύπρο εντόπισαν το πρώτο επιβεβαιωμένο οχυρωματικό της σύστημα που χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Νέα στοιχεία από ένα αμυντικό τείχος και έναν πύργο που χτίστηκαν σε διαδοχικές φάσεις δείχνουν ότι ο οικισμός διέθετε μνημειώδεις οχυρώσεις πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια. Η ανακάλυψη έγινε στη θέση Μαρτσέλλο, κοντά στο σύγχρονο χωριό Κούκλια, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ευρήματα τεκμηριώνουν μια πολύ παλαιότερη ημερομηνία κατασκευής για ένα τμήμα του αμυντικού συγκροτήματος, του οποίου η προέλευση παρέμενε αβέβαιη παρά τις δεκαετίες αρχαιολογικών ερευνών. Η ανασκαφική περίοδος του 2026, η οποία υλοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Κωνσταντίνου Κοπανιά, αποκάλυψε επίσης πώς ένας αρχικός προμαχώνας που εξείχε από το αμυντικό τείχος επεκτάθηκε σταδιακά σε έναν ογκώδη πύργο.

Τα θεμέλιά του που διασώζονται παρέχουν αποδείξεις για τις επανειλημμένες προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας της πόλης κατά τους τελευταίους αιώνες της Εποχής του Χαλκού.

 

Γενικό σχέδιο των ανασκαφικών καταλοίπων στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, στην Κύπρο, το οποίο απεικονίζει το αμυντικό προτείχισμα και τη μνημειώδη πύλη στα τεμάχια 96 και 110. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
Γενικό σχέδιο των ανασκαφικών καταλοίπων στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, στην Κύπρο, το οποίο απεικονίζει το αμυντικό προτείχισμα και τη μνημειώδη πύλη στα τεμάχια 96 και 110. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Τα τείχη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού: Ένα απόρθητο φρούριο 3.000 ετών

Η θέση Μαρτσέλλο βρίσκεται λιγότερο από ένα χιλιόμετρο βορειοανατολικά του Ιερού της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαίας Κύπρου. Παλαιότερες ανασκαφές από βρετανικές, γερμανοελβετικές και αρχαιολογικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου είχαν εντοπίσει ένα εκτεταμένο προτείχισμα, μια μνημειώδη πύλη και άλλα σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι δεν είχαν καταφέρει να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε κατασκευάστηκαν οι παλαιότερες οχυρώσεις ή πώς εξελίχθηκαν οι διάφορες δομές με την πάροδο του χρόνου. Οι τελευταίες έρευνες παρέχουν ισχυρότερες αποδείξεις ότι το αρχικό προτείχισμα ανήκει στην Ύστερη Κυπριακή ΙΙC–ΙΙΙΑ περίοδο, προς το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Δίπλα σε ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν τμήμα του αμυντικού τείχους, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια ασύλητη αρχαιολογική επίχωση που περιείχε κεραμική αυτής της περιόδου. Στην επιφάνειά της βρέθηκε επίσης μια συγκέντρωση μάργας (μαργαϊκού ασβεστόλιθου), η οποία προφανώς είχε προετοιμαστεί για χρήση στην κατασκευή.

Η μάργα είχε απλωθεί πάνω από τα λίθινα θεμέλια για να δημιουργήσει μια επίπεδη επιφάνεια για την ανωδομή από πλίνθους. Η συσχέτισή της με την κεραμική και τα σωζόμενα θεμέλια βοήθησε τους ερευνητές να αποκαταστήσουν τη χρονολόγηση της παλαιότερης φάσης κατασκευής του τείχους.

Από τον προμαχώνα στον πύργο: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση ενός αρχαίου οχυρού

Το πιο σημαντικό αρχιτεκτονικό εύρημα των ανασκαφών του 2026 αφορά έναν ορθογώνιο προμαχώνα που χτίστηκε κατά την Ύστερη Κυπριακή ΙΙΙΑ περίοδο. Αν και αρχικά εξείχε από το αμυντικό τείχος, η δομή στη συνέχεια διευρύνθηκε με την προσθήκη μιας τρίπλευρης επέκτασης.

Ο προμαχώνας, ο αμυντικός πύργος και το παρακείμενο προτείχισμα στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, όπου αποτυπώνονται οι διαδοχικές φάσεις κατασκευής από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως τον τέταρτο αιώνα π.Χ. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
Ο προμαχώνας, ο αμυντικός πύργος και το παρακείμενο προτείχισμα στη θέση Μαρτσέλλο της Παλαιπάφου, όπου αποτυπώνονται οι διαδοχικές φάσεις κατασκευής από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως τον τέταρτο αιώνα π.Χ. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μαζί, αυτά τα στοιχεία σχμάτισαν έναν σχεδόν τετράγωνο πύργο, με διαστάσεις περίπου 7,4 επί 7,3 μέτρα, με ογκώδη τείχη που περιέβαλλαν έναν εσωτερικό θάλαμο περίπου εννέα τετραγωνικών μέτρων.

Οι διαστάσεις της δομής, τα παχιά τείχη και ο κλειστός θάλαμος στηρίζουν την ερμηνεία του ως αμυντικού πύργου, ο οποίος ενδέχεται κάποτε να υποστήριζε επιπλέον ανώτερα επίπεδα. Ωστόσο, σώζονται μόνο τα θεμέλια, καθιστώντας αδύνατο τον προσδιορισμό του αρχικού του ύψους. Ο πύργος υπέστη περαιτέρω ενίσχυση, πιθανότατα κατά την ίδια φάση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Ένα τείχος πάχους περίπου 2,7 μέτρων κατασκευάστηκε κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς του, παρέχοντας πρόσθετη προστασία στην υπάρχουσα δομή. Αυτές οι τροποποιήσεις υποδηλώνουν ότι η αμυντική αρχιτεκτονική της Παλαιπάφου αναπτύχθηκε μέσα από διαδοχικές κατασκευαστικές περιόδους και όχι ως ένα ενιαίο οικοδομικό έργο.

Χάρτης που δείχνει τη θέση Μαρτσέλλο και άλλες σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή της Παλαιπάφου στην Κύπρο. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
Χάρτης που δείχνει τη θέση Μαρτσέλλο και άλλες σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή της Παλαιπάφου στην Κύπρο. Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Αιώνες μετά: Η νέα πνοή και η ενίσχυση των αρχαίων οχυρώσεων

Το οχυρωματικό συγκρότημα συνέχισε να υφίσταται αρχιτεκτονικές αλλαγές πολύ μετά την αρχική του κατασκευή. Κατά τον τέταρτο αιώνα π.Χ., στην Ύστερη Κυπρο-Κλασική περίοδο, ένας ακόμη ενισχυτικός τοίχος προστέθηκε κατά μήκος της βορειοανατολικής και νοτιοανατολικής πλευράς του πύργου.

Η κεραμική που ανακτήθηκε από την τάφρο θεμελίωσης βοήθησε τους αρχαιολόγους να χρονολογήσουν αυτή τη μεταγενέστερη παρέμβαση. Το κύριο προτείχισμα διευρύνθηκε επίσης κατά τη διάρκεια μιας επόμενης κατασκευαστικής φάσης, πιθανώς εντός της ίδιας περιόδου.

Ένα ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έχει εντοπίσει ασφαλώς χρονολογημένες Κυπρο-Γεωμετρικές ή Κυπρο-Αρχαϊκές κατασκευαστικές φάσεις εντός της ανασκαμμένης περιοχής.

Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν αν οι οχυρώσεις παρέμειναν σε συνεχή χρήση μεταξύ του τέλους της Εποχής του Χαλκού και των μεταγενέστερων Κυπρο-Κλασικών τροποποιήσεων.

Τα ευρήματα, ωστόσο, τεκμηριώνουν την παρουσία μνημειώδους αμυντικής αρχιτεκτονικής στην Παλαίπαφο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, προσθέτοντας σημαντικά στοιχεία στην ιστορία ενός από τους σημαντικότερους οικισμούς της αρχαίας Κύπρου.

Η περαιτέρω εξέταση του αρχαιολογικού υλικού αναμένεται να αποσαφηνίσει την εξέλιξη του οχυρωματικού συστήματος και τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών κατασκευαστικών του φάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής περιόδου του 2026, τα αποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα καλύφθηκαν με προστατευτικό γεωύφασμα εδάφους για να περιοριστεί η φθορά τους, ενόσω οι έρευνες συνεχίζονται.

 

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