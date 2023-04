NASA: Έτσι θα είναι ένα σπίτι στον Άρη – Κυλιόμενος διάδρομος, χώρος χαλάρωσης και… θερμοκήπιο

Το σπίτι που παρουσίασε την Μεγάλη Τρίτη, η NASA φαίνεται συνηθισμένο, όμως από τον Ιούνιο τέσσερις άνθρωποι θα κλειστούν για πάνω από έναν χρόνο σε αυτό για να επιχειρήσουν μια προσομοίωση της ζωής στον Άρη.

Η κατοικία των τεσσάρων δωματίων, που ονομάστηκε Mars Dune Alpha, βρίσκεται στο κέντρο ερευνών της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας.

Αυτοί που θα κατοικήσουν σε αυτή θα βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής στον κόκκινο πλανήτη. Με τις μετρήσεις που θα γίνουν των επιδόσεών τους και των γνωστικών τους ικανοτήτων, η NASA θα κατανοήσει καλύτερα τους “πόρους” που θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ταξιδιού, εξήγησε η Γκρέις Ντάγκλας, υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, η οποία επιβλέπει αυτήν την εμπειρία.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δεδομένων “των πολύ περιοριστικών ορίων βάρους που μπορούν να έχουν οι αποστολές αυτές”, πρόσθεσε.

Το σπίτι αυτό των 160 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει χώρο κάθετης καλλιέργειας λαχανικών, ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε ιατρικές διαδικασίες, έναν χώρο χαλάρωσης ή ακόμη προσωπικούς χώρους εργασίας.

Ένας αεροθάλαμος οδηγεί σε μια αναπαραγωγή του περιβάλλοντος του Άρη. Στο δάπεδο με την κόκκινη άμμο βρίσκονται ένας μετεωρολογικός σταθμός, μια συσκευή κατασκευής τούβλων, ένα θερμοκήπιο και ένας κυλιόμενος διάδρομος, πάνω στον οποίο οι υποτιθέμενοι αστροναύτες θα περπατούν κρεμασμένοι από ιμάντες.

“Δεν μπορούμε να τους κάνουμε να περπατούν σε κύκλους για έξι ώρες”, λέει χαμογελώντας η Σούζαν Μπελ, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος της NASA “Behavioral Health and Performance Laboratory”.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum

— NASA Mars (@NASAMars) April 5, 2023