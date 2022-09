Google: Ποια υπηρεσία αποσύρεται – Θα αποζημιώσει και τους χρήστες

Η Google ανακοίνωσε ότι κλείνει το Stadia, το οποίο ξεκίνησε το 2019, επειδή η υπηρεσία βιντεοπαιχνιδιών δεν είχε αρκετούς χρήστες.

«Ενώ η προσέγγιση της Stadia για τη ροή παιχνιδιών για καταναλωτές βασίστηκε σε ισχυρά τεχνολογικά θεμέλια, δεν έχει κερδίσει την έλξη από τους χρήστες που περιμέναμε», δήλωσε ο Phil Harrison, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Stadia, σε μια ανάρτηση στο blog.

Η ιδέα πίσω από το Stadia ήταν ότι οι χρήστες μπορούσαν να μεταδίδουν παιχνίδια απευθείας σε συσκευές, όπως οι τηλεοράσεις ή τα τηλέφωνά τους, και δεν χρειάζονταν κονσόλες όπως το PlayStation της Sony Group Corp. και το Xbox της Microsoft Corp για να παίζουν παιχνίδια.

H Stadia, είχε προβληθεί ως “το Netflix για games”.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν επίσης επενδύσει σε βιντεοπαιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Η Sony και η Microsoft θεωρούν ότι το cloud gaming είναι το μέλλον της διανομής παιχνιδιών. Η Microsoft προσπαθεί να αγοράσει την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard Inc. Το Facebook, η Netflix Inc. και η Amazon.com Inc. έχουν εισαγάγει προσφορές ροής παιχνιδιών.

Ο κ. Harrison είπε ότι η Google είναι αφοσιωμένη στο gaming και βλέπει τρόπους να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Stadia σε άλλα μέρη της εταιρείας, όπως το Google Play store και το YouTube.

Οι χρήστες του Stadia θα εξακολουθούν να μπορούν να παίζουν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2023, είπε ο κ. Harrison. Οι χρήστες θα λάβουν επιστροφές χρημάτων για αγορές υλικού που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Google Store καθώς και για αγορές καταστημάτων Stadia.

Η Google και η Alphabet έχουν μια μακρά λίστα υπηρεσιών που έχουν κλείσει, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού της δικτύου, του Google+, του προγράμματος ανάγνωσης RSS και της υπηρεσίας διαδικτυακού αερόστατου, Loon.