Ανατρεπτικός ο Έλον Μασκ: Εμφανίστηκε στην έδρα του Twitter με… έναν νιπτήρα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ μετέφερε έναν νιπτήρα στα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης την Τετάρτη πριν από την αναμενόμενη εξαγορά της εταιρείας.

Ο Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να γελάει καθώς μπαίνει στο λόμπι της εταιρείας, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως αύριο, Παρασκευή.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το αφεντικό της Tesla άλλαξε το βιογραφικό του στο Twitter σε “Chief Twit”.

Στο φιλμάκι αυτό, ο επιχειρηματίας ο επιχειρηματίας κάνει ένα λογοπαίγνιο αφού το sink (νιπτήρας) στα αγγλικά σημαίνει και «εμπεδώνω».

«Μπαίνω στην έδρα του Twitter. Σας αφήνω να εμπεδώσετε την πληροφορία» έγραψε στον λογαριασμό του.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

