Υπό πίεση ο Μουρίνιο πριν το Clasico με την Μπαρτσελόνα

Το Clasico ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο ντέρμπι. Το βλέμμα ολόκληρης της Ισπανίας, αλλά και των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, στρέφεται στην αναμέτρηση που προσφέρει γόητρο, ένταση και σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στον νικητή.

Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Καμπ Νόου έπειτα από 13 χρόνια, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει τόσο την εικόνα της Ρεάλ όσο και τη δική του θέση στο επίκεντρο της κριτικής.

Η θέση του δεν βρίσκεται άμεσα σε κίνδυνο, ακόμη κι αν η Ρεάλ ηττηθεί στο Clasico. Ωστόσο, ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα γύρω από τον προπονητή, ειδικά σε επίπεδο δημοσιότητας και αντιδράσεων από τους φιλάθλους.

Η Ρεάλ δείχνει σημάδια βελτίωσης στα τελευταία παιχνίδια, όμως η βαθμολογική διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα παραμένει στους έξι βαθμούς. Μια νέα ήττα θα έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των Μαδριλένων να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Γι’ αυτό και το κυριακάτικο ντέρμπι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Μουρίνιο. Δεν κρίνει από μόνο του ολόκληρη τη σεζόν, μπορεί όμως να επηρεάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και να αυξήσει την πίεση για άμεσα αποτελέσματα.

Το παρελθόν δείχνει πόσο κοστίζει ένα Clasico

Η διοίκηση της Ρεάλ εξακολουθεί να στηρίζει τον Μουρίνιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Παράλληλα, η Mundo Deportivo αναφέρει, επικαλούμενη πηγές, ότι ο Ντιντιέ Ντεσάν θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή επιλογή για το μέλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει άμεσο σχέδιο αντικατάστασης του Πορτογάλου.

Η πρόσφατη ιστορία της Ρεάλ δείχνει, πάντως, ότι τα αποτελέσματα απέναντι στην Μπαρτσελόνα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία ενός προπονητή.

Στις αρχές του έτους, ο Τσάμπι Αλόνσο αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ. Το κλίμα στα αποδυτήρια δεν ήταν απόλυτα υποστηρικτικό προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στην περίπτωση του Χουλέν Λοπετέγκι το 2018. Μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, η βαριά ήττα με 5-1 από την Μπαρτσελόνα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του και ακολούθησε η απομάκρυνσή του.

Δύο χρόνια νωρίτερα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δει τη Ρεάλ να χάνει με 4-0 από την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Η ήττα αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τον ίδιο, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα λίγες εβδομάδες αργότερα.

Το δημοσίευμα συνδέει, επίσης, την ήττα του Κάρλο Αντσελότι στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Ρεάλ, σε μια ακόμη περίπτωση όπου τα αποτελέσματα έπαιξαν ρόλο στις εξελίξεις γύρω από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Μουρίνιο γνωρίζει τι διακυβεύεται

Το Clasico δεν αποτελεί από μόνο του απόφαση για το μέλλον του Μουρίνιο. Ωστόσο, η βαθμολογική διαφορά, οι απαιτήσεις της Ρεάλ και το προηγούμενο των προπονητών που αποχώρησαν μετά από δύσκολες περιόδους δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης.

Ο Πορτογάλος έχει μπροστά του την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Μια νίκη θα ενισχύσει τη θέση του και θα κρατήσει τη Ρεάλ πιο κοντά στην κορυφή.

Αντίθετα, μια ήττα θα φέρει νέες συζητήσεις για την πορεία της ομάδας και θα αυξήσει την πίεση ενόψει της συνέχειας της σεζόν.