Βίντεο: Σκίουρος διέκοψε αγώνα μπέιζμπολ – Έκλεψε την παράσταση με τις… «μανούβρες» του

Βίντεο: Σκίουρος διέκοψε αγώνα μπέιζμπολ – Έκλεψε την παράσταση με τις… «μανούβρες» του
Φωτογραφία: AP

Σε ένα από τα πιο απρόσμενα στιγμιότυπα που μπορεί να δει κανείς σε γήπεδο μπέιζμπολ, στις ΗΠΑ, ένας σκίουρος βρέθηκε να κλέβει την παράσταση στον αγώνα των Yankees με τους Red Sox, διακόπτοντας για λίγο το παιχνίδι και χαρίζοντας στους φιλάθλους και τους σχολιαστές μερικές αξέχαστες ατάκες.

O σκίουρος έτρεξε ξαφνικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε πάνω στον αμυντικό των Red Sox, Jhostynxon Garcia.

«Ουάου, μόλις έπεσε πάνω στο πόδι του Garcia», σχολίασε στον αέρα ο εκφωνητής των Yankees, Michael Kay.

«Τώρα κοιτάζει τον Max Fried, και την τρύπα στην οποία πατάει ο Fried».

Ο Fried, που ξεκίνησε τον αγώνα για τους Yankees, δεν φάνηκε καθόλου ευχαριστημένος βλέποντας τον σκίουρο να τριγυρίζει.

Το μικρό ζώο απομακρύνθηκε τελικά από το συγκεκριμένο σημείο και κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του γηπέδου, όπου έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα πριν βρει τον δρόμο του εκτός γηπέδου.

