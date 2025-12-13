Super League: Με τρία αμφίρροπα ματς η «αυλαία» της 14ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, με την οποία ουσιαστικά ξεκινάει ο Β’ Γύρος του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο η ΑΕΚ.

Λίγες ημέρες μετά το πέρασμά του από την Αστάνα – και το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, για την πρώτη νίκη στη League Phase του UEFA Champions League – ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον «πληγωμένο» Άρη. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν… χτυπήσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που προέρχονται, επίσης, από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, πηγαίνουν στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Σαμψούντα (1-2 με ανατροπή) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένος (3-2-2, με τις δυο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αμφότερες με 1-0).

Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της – τρίτος προπονητής για φέτος μετά τους Γιώργου Πετράκη, Στέλιο Μαλεζά – η ΑΕΛ θα επιδιώξει να κάνει νέο ξεκίνημα. Βέβαια, το έργο της στο «Λάμπρος Κατσώνης» μόνο εύκολο δε θα είναι, αφού ο Λεβαδειακός είναι εξαιρετικός ενώ διαθέτει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας – κι ας μην κέρδισε στις δυο τελευταίες αγωνιστικές. Οι Βοιωτοί παραμένουν στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τον Βόλο, ο οποίος κοντράρεται στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League. Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους φαντάζει ως… ήττα αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’ ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ – ακόμα μία… γκέλα.

Σύγκρουση επαρχιακών ομάδων στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ματς… έξι βαθμών στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας… επτά. Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα βελτίωσε τα πράγματα στα «λιοντάρια». Στο γήπεδο της Νεάπολης, τέλος, η Κηφισιά περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Μετά από δυο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τέσσερις βαθμούς σε δυο αγωνιστικές. Οι Αρκάδες, από την άλλη, ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα) αλλά οι πολλές ισοπαλίες τους κρατούν πίσω.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΛ

18:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ

Βαθμολογία

ΑΓ. – ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 13 – 34

2. ΠΑΟΚ 13 – 32

3. ΑΕΚ 13 – 31

4. Λεβαδειακός 13 – 22 (3)

5. Βόλος ΝΠΣ 13 – 22 (0)

6. Παναθηναϊκός 12 – 19

7. Άρης 13 – 16 (3)

8. Κηφισιά 13 – 16 (0)

9. Παναιτωλικός 13 – 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13 – 12

11. Ατρόμητος 13 – 9 (3)

12. ΟΦΗ 12 – 9 (0)

13. ΑΕΛ 13 – 8

14. Πανσερραϊκός 13 – 5