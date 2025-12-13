Super League: Με τρία αμφίρροπα ματς η «αυλαία» της 14ης αγωνιστικής

Σύνοψη από το

  • Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, με την οποία ουσιαστικά ξεκινάει ο Β’ Γύρος του πρωταθλήματος της Super League.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων και δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον «πληγωμένο» Άρη, που μετράει μόνο μία νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές.
  • Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, προερχόμενοι από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας τον Ατρόμητο και τον ανεβασμένο Παναιτωλικό αντίστοιχα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Super League, μπάλα

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, με την οποία ουσιαστικά ξεκινάει ο Β’ Γύρος του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο η ΑΕΚ.

Λίγες ημέρες μετά το πέρασμά του από την Αστάνα – και το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, για την πρώτη νίκη στη League Phase του UEFA Champions League – ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον «πληγωμένο» Άρη. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν… χτυπήσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που προέρχονται, επίσης, από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, πηγαίνουν στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Σαμψούντα (1-2 με ανατροπή) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένος (3-2-2, με τις δυο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αμφότερες με 1-0).

Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της – τρίτος προπονητής για φέτος μετά τους Γιώργου Πετράκη, Στέλιο Μαλεζά – η ΑΕΛ θα επιδιώξει να κάνει νέο ξεκίνημα. Βέβαια, το έργο της στο «Λάμπρος Κατσώνης» μόνο εύκολο δε θα είναι, αφού ο Λεβαδειακός είναι εξαιρετικός ενώ διαθέτει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας – κι ας μην κέρδισε στις δυο τελευταίες αγωνιστικές. Οι Βοιωτοί παραμένουν στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τον Βόλο, ο οποίος κοντράρεται στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League. Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους φαντάζει ως… ήττα αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’ ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ – ακόμα μία… γκέλα.

Σύγκρουση επαρχιακών ομάδων στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ματς… έξι βαθμών στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας… επτά. Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα βελτίωσε τα πράγματα στα «λιοντάρια». Στο γήπεδο της Νεάπολης, τέλος, η Κηφισιά περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Μετά από δυο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τέσσερις βαθμούς σε δυο αγωνιστικές. Οι Αρκάδες, από την άλλη, ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα) αλλά οι πολλές ισοπαλίες τους κρατούν πίσω.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

  • 17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΛ
  • 18:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
  • 20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

  • 17:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΚ
  • 18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • 20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός
  • 21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ

Βαθμολογία

ΑΓ. – ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 13 – 34

2. ΠΑΟΚ 13 – 32

3. ΑΕΚ 13 – 31

4. Λεβαδειακός 13 – 22 (3)

5. Βόλος ΝΠΣ 13 – 22 (0)

6. Παναθηναϊκός 12 – 19

7. Άρης 13 – 16 (3)

8. Κηφισιά 13 – 16 (0)

9. Παναιτωλικός 13 – 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13 – 12

11. Ατρόμητος 13 – 9 (3)

12. ΟΦΗ 12 – 9 (0)

13. ΑΕΛ 13 – 8

14. Πανσερραϊκός 13 – 5

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: Το σημάδι στα δάκτυλα που μπορεί να είναι ένδειξη υψηλής αρτηριακής πίεσης

Κακοποιημένη 6χρονη ήθελε να σκοτώσει τους θετούς γονείς της – Το συγκλονιστικό μήνυμα που στέλνει 35 χρόνια μετά

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Νέο τέλος για τα ακίνητα: Τι θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από 1η Ιανουαρίου 2027 – Αναλυτικός οδηγός της ΚΕΔΕ με ερωτήσεις κα...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:33 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Σε… ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων – Έως 3.882 δολάρια για τον εναρκτήριο αγώνα

Μέχρι και στο εξωπραγματικό ποσοστό αύξησης του 2.373% (!) έχουν «εκτοξευθεί» οι τιμές των δωμ...
03:20 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Serie A: Με… πρωταγωνιστή τον Νίκολα Στούλιτς η Λέτσε πήρε σπουδαίο «τρίποντο» – Κέρδισε 1-0 την Πίζα, δείτε βίντεο

Η Λέτσε πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Πίζας...
02:35 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Bundesliga: «Σκόνταψε» στο Βερολίνο, η Λειψία – Ηττήθηκε 3-1 από την Ουνιόν, δείτε βίντεο

Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες, καθώς νί...
00:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Παραμένει στην κορυφή η Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Με ανατροπές και μεγάλες νίκες εκτός έδρας συνεχίστηκε η 15η αγωνιστική της Euroleague. Η Χαπο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα