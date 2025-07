Σλούκας για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Του χρόνου ίσως το κάνουμε στο φεγγάρι, δεν έχει μείνει κάτι άλλο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε από τα στενά όρια της Ελλάδας για το καθιερωμένο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς οι εν λόγω αγώνες θα διεξαχθούν φέτος στην Αυστραλία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Έλληνες που ζουν εκεί να δουν τους “πράσινους”.

Ο Κώστας Σλούκας παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο app του Παναθηναϊκού για το τουρνουά και μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν έχει μείνει άλλο μέρος για να διοργανωθεί το τουρνουά σχολιάζοντας αστειευόμενος πως το επόμενο στάδιο είναι να γίνει στο φεγγάρι.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας είπε για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στην Αυστραλία: «Η εφευρετικότητα και η τρέλα του Προέδρου και του οργανισμού, δεν έχουν όρια. Του χρόνου ίσως το κάνουμε στο φεγγάρι, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Το όνομα του κυρίου Γιαννακόπουλου είναι παγκόσμιας κλάσης, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, συγκεκριμένα με τον Παναθηναϊκό αλλά και γενικότερα.

Μπαίνει σφραγίδα με αυτό το τουρνουά γιατί μεγαλώνει η οικογένεια μιας πάρα πολύ μεγάλης ομάδας, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Η ομάδα έχει πολλούς φίλους και στην Αυστραλία και θα έχουν τη δυνατότητα να μας δουν από κοντά όλους, όλα τα αστέρια της ομάδας. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, που θα αργήσει να ξαναγίνει και δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν».

𝐊𝐨𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐥𝐨𝐮𝐤𝐚𝐬 | 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 🇦🇺☘️

A powerful tribute to the Giannakopoulos family, their unmatched passion for Panathinaikos BC AKTOR, and a look ahead to the remarkable journey to Australia where our captain can’t wait… pic.twitter.com/yfZVmt5meJ

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 27, 2025