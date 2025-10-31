Σαμπέρ Καζέμι: Εγκεφαλικά νεκρός ο Ιρανός βολεϊμπολίστας

Η ιατρική επιτροπή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ επιβεβαίωσε επίσημα τον εγκεφαλικό θάνατο του Σαμπέρ Καζέμι, πρώην μέλους της εθνικής ομάδας βόλεϊ του Ιράν.
Ο Καζέμι, ο οποίος αγωνιζόταν για την ομάδα Αλ Ραγιάν του Κατάρ, νοσηλεύτηκε στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα έπειτα από σοβαρή εγκεφαλική επιπλοκή που τον άφησε σε κώμα.
Ο 27χρονος παραμένει συνδεδεμένος με μηχανήματα υποστήριξης ζωής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η ακριβής αιτία του περιστατικού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο Σαμπέρ Καζέμι έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από ηλεκτροπληξία ενώ βρισκόταν σε πισίνα. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι πριν καταρρεύσει, είπε ότι είχε «υπέστη ηλεκτροπληξία».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, ο Δρ. Τζαμπάρι, μέλος της ιατρικής ομάδας που συμμετείχε στη μεταφορά του Καζέμι στη Ντόχα, απέρριψε την ηλεκτροπληξία ως αιτία, λέγοντας ότι απαιτείται περαιτέρω ιατρική έρευνα.
Ο Καζέμι, γνωστός ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα του βόλεϊ του Ιράν, είχε εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα σε πολλά διεθνή τουρνουά πριν ενταχθεί στην Αλ Ραγιάν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.