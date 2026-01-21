Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 : Πανηγυρικά το «γαλανόλευκο» έξι στα έξι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Σύνοψη από το

  • Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών ολοκλήρωσε αήττητη και τις δύο φάσεις των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας το απόλυτο έξι νικών σε ισάριθμους αγώνες μετά τη νίκη της επί της Ρουμανίας με 18-9.
  • Η ελληνική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα 4-0.
  • Πλέον, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία την Παρασκευή, δείχνοντας έτοιμη όσο ποτέ για την πρόκληση και την κατάκτηση ενός μεταλλίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 : Πανηγυρικά το «γαλανόλευκο» έξι στα έξι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Μετά τη νέα της νίκη επί της Ρουμανίας με 18-9, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αήττητο και τις δύο φάσεις των ομίλων, πετυχαίνοντας το απόλυτο έξι νικών σε ισάριθμους αγώνες. Πλέον, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ2).

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε τη δυναμική της, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στον παίκτη παραπάνω, οι διεθνείς πήραν γρήγορα προβάδισμα 4-0, πριν καν συμπληρωθεί το πέμπτο λεπτό. Ο Παπανικολάου από τα 2 μέτρα διαμόρφωσε το 5-0 του πρώτου οκταλέπτου, την ώρα που οι Ρουμάνοι δεν είχαν καταφέρει να βρουν στόχο σε πέντε προσπάθειες.

Η Ρουμανία πέτυχε το πρώτο της γκολ στο 12ο λεπτό, με πέναλτι του Γκεοργκέσκου, φτάνοντας στο ημίχρονο με ποσοστό 1/10 στις επιθέσεις της. Αντίθετα, οι Έλληνες διεθνείς έπαιζαν με αυτοπεποίθηση, ανοίγοντας εύκολα τη διαφορά στο 9-1.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έριξε λίγο τον ρυθμό, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους Ρουμάνους να βρουν μερικά γκολ. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά δεν μειώθηκε ποτέ ουσιαστικά. Οι Γενηδουνιάς και Κάκαρης σκόραραν ξανά με παίκτη παραπάνω, ανεβάζοντας το σκορ στο 13-5.

Το παιχνίδι στη συνέχεια είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Καλογερόπουλο να σημειώνει το 15-5, τον Γκιουβέτση να γράφει το 18-8 και τον Νεάμτου να διαμορφώνει το τελικό 18-9.

Η Ελλάδα δείχνει έτοιμη όσο ποτέ για τη μεγάλη πρόκληση του ημιτελικού απέναντι στην Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει βάθος, ταχύτητα και αυτοπεποίθηση για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5.
Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι να κλείσουν τον Άλεξ Κραλ οι «πράσινοι»

Μία υπόθεση που προς στιγμή φάνηκε να «κολλάει» στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τις τελευταίες πλ...
18:32 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Ανάμεσα στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟ ορίστηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού μ...
15:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές ...
01:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σε δηλώσεις του του μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Λεβερκούζεν, ο Κωνσταντής Τζολάκης...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι