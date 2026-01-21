Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 : Πανηγυρικά το «γαλανόλευκο» έξι στα έξι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Μετά τη νέα της νίκη επί της Ρουμανίας με 18-9, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αήττητο και τις δύο φάσεις των ομίλων, πετυχαίνοντας το απόλυτο έξι νικών σε ισάριθμους αγώνες. Πλέον, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ2).

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε τη δυναμική της, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στον παίκτη παραπάνω, οι διεθνείς πήραν γρήγορα προβάδισμα 4-0, πριν καν συμπληρωθεί το πέμπτο λεπτό. Ο Παπανικολάου από τα 2 μέτρα διαμόρφωσε το 5-0 του πρώτου οκταλέπτου, την ώρα που οι Ρουμάνοι δεν είχαν καταφέρει να βρουν στόχο σε πέντε προσπάθειες.

Η Ρουμανία πέτυχε το πρώτο της γκολ στο 12ο λεπτό, με πέναλτι του Γκεοργκέσκου, φτάνοντας στο ημίχρονο με ποσοστό 1/10 στις επιθέσεις της. Αντίθετα, οι Έλληνες διεθνείς έπαιζαν με αυτοπεποίθηση, ανοίγοντας εύκολα τη διαφορά στο 9-1.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έριξε λίγο τον ρυθμό, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους Ρουμάνους να βρουν μερικά γκολ. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά δεν μειώθηκε ποτέ ουσιαστικά. Οι Γενηδουνιάς και Κάκαρης σκόραραν ξανά με παίκτη παραπάνω, ανεβάζοντας το σκορ στο 13-5.

Το παιχνίδι στη συνέχεια είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Καλογερόπουλο να σημειώνει το 15-5, τον Γκιουβέτση να γράφει το 18-8 και τον Νεάμτου να διαμορφώνει το τελικό 18-9.

Η Ελλάδα δείχνει έτοιμη όσο ποτέ για τη μεγάλη πρόκληση του ημιτελικού απέναντι στην Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει βάθος, ταχύτητα και αυτοπεποίθηση για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5.

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.