Ραζβάν Λουτσέσκου: «Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω»

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω»

Απογοητευμένος αλλά και ρεαλιστής παρουσιάστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τη Μπραν (1-1) στην Τούμπα. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, δημιούργησε ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη, με τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν απρόσμενα.

«Είναι απογοητευτικό. Είχαμε το 1-0 και ελέγχαμε το παιχνίδι απόλυτα. Στην αρχή δεν είχαμε ένταση, όμως μετά το πέναλτι μπήκαμε δυνατά, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Από τις μεταβάσεις μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, αλλά μάς έλειψε κάτι στο τέλος. Το 1-1 ήρθε από το πουθενά. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έδειξαν μεγάλη αφοσίωση και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Δικεφάλου.

Στη συνέχεια, ο Λουτσέσκου στάθηκε και στη φάση του γκολ της ισοφάρισης, τονίζοντας ότι προήλθε από μια άτυχη στιγμή: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημά τους ήρθε το γκολ. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Θεωρώ ότι δώσαμε πολύ εύκολα και το πρώτο κόρνερ. Συμβαίνουν αυτά. Είναι ένα από εκείνα τα “βρώμικα” γκολ που δεν προέρχονται από μια ξεκάθαρη φάση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:02 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Σπουδαίο «διπλό» για την «Ένωση» που… «φουλάρει» για πρόκριση

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ΑΕΚ πήρε μια π...
23:59 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: «Λύγισε» τους Αυστριακούς και βλέπει… οκτάδα

Την τρίτη νίκη του στη League Phase του Europa League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας τ...
21:50 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Ψυχρολουσία στο 89′

Την ευκαιρία να κάνει άλμα για την οκτάδα του UEFA Europa League πέταξε ο ΠΑΟΚ, καθώς στο πλαί...
02:22 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»