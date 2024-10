Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Γιόχαν Νέσκενς

Πέθανε ξαφνικά στην Αλγερία σε ηλικία 73 ετών ο θρυλικός Ολλανδός μέσος Γιόχαν Νέσκενς, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB).

Ο Γιόχαν Νέσκενς αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες, Κυριακή 6 Οκτωβρίου, στην Αλγερία, όπου βρισκόταν σε επίσημη εκδήλωση στη ώρα της Αφρικής εκπροσωπώντας την KNVB και σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

«Με μεγάλη λύπη η KNVB έμαθε για τον απροσδόκητο θάνατο του Γιόχαν Νέσκενς. Ο Γιόχαν ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μας. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Ευχόμαστε στη σύζυγό του Μαρλίς, στα παιδιά του Κρίστιαν, Ταμάρα, Μπιάνκα και Άρμαντ, στα εγγόνια του Ντζόι και Λοβέε, σε συγγενείς και φίλους πολλή δύναμη για να αντέξουν αυτή τη μεγάλη απώλεια», ανέφερε η ανακοίνωση της ολλανδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.

Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb

— OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024