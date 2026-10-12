ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη θύελλα» στην Τούμπα

Η Καλαμάτα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της απέναντι στους «ασπρόμαυρους». Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Κουρμινόφσκι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε προσωρινά με τον Εντιαγέ στο 44′, όμως η Καλαμάτα πήρε ξανά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Τσιφτσή στο 62′. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ακούστηκαν αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

Η Καλαμάτα επέστρεψε στην Τούμπα έπειτα από 25 χρόνια και έβαλε τέλος στην αήττητη παράδοση που διατηρούσε ο ΠΑΟΚ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε τον ΠΑΟΚ με σχηματισμό 4-2-3-1 και επέλεξε τον Δημήτρη Χατσίδη στο αρχικό σχήμα αντί του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Οι γηπεδούχοι είχαν τη δυνατότητα, σε περίπτωση νίκης, να φτάσουν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Τσιφτσής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Γιάκιτς και Ζαφείρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ο Πέλκας αγωνίστηκε πίσω από τον Εντιαγέ και οι Χατσίδης και Τάισον τοποθετήθηκαν στα άκρα.

Από την πλευρά της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έδωσε θέση βασικού στον Βάργκας, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Ο Βασίλιεβιτς βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλουτσικίδη και Αλόνσο στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ροντρίγκες και Στρούγγη στο κέντρο της. Πινέιρο και Ντιαρά αγωνίστηκαν στη μεσαία γραμμή, με τον Χάμζα πιο προωθημένο, τον Κουρμινόφσκι στην κορυφή και τους Μορέιρα και Βάργκας στα άκρα.

Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ψηλά από τα πρώτα λεπτά και δυσκόλεψαν την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφηκε στο 8′, όταν ο Ντιαρά βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε με το πόδι.

Ένα λεπτό αργότερα, ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τάισον, το σουτ του οποίου πέρασε δίπλα από την εστία. Η Καλαμάτα, ωστόσο, συνέχισε να βρίσκει χώρους στην άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Βάργκας απείλησε εκ νέου στο πρώτο τέταρτο, ενώ λίγο αργότερα ο Μιχαηλίδης πρόλαβε να απομακρύνει πριν ο Κουρμινόφσκι γίνει απειλητικός.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε αποτέλεσμα λίγο πριν από τη συμπλήρωση μισής ώρας. Ο Εντιαγέ ανέτρεψε τον Βάργκας μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής Κατσικογιάννης υπέδειξε πέναλτι. Ο Βάργκας ανέλαβε την εκτέλεση στο 28′ και νίκησε τον Τσιφτσή, ανοίγοντας το σκορ.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 33′ ο Ζαφείρης επιχείρησε μακρινό σουτ, χωρίς να βρει στόχο. Η Καλαμάτα παρέμεινε επικίνδυνη και στο 37′ ο Κουρμινόφσκι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα άουτ, ενώ στο 42′ δοκίμασε να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή με προσπάθεια από μεγάλη απόσταση.

Παρά την εικόνα του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση στο 44′. Ο Πέλκας διατήρησε την κατοχή στη φάση, η μπάλα κατέληξε στον Εντιαγέ και ο επιθετικός του ΠΑΟΚ από κοντινή απόσταση έκανε το 1-1.

Οι παίκτες της Καλαμάτας διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, ωστόσο το γκολ μέτρησε μετά και τον έλεγχο από το VAR.

Ο Βάργκας έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Καλαμάτα

Ο Λίσι προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντικατέστησε τον Χατσίδη, ενώ ο Ελουστόντο πέρασε στη θέση του Μιχαηλίδη.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεσή του και στο 51′ έχασε σημαντική ευκαιρία. Ο Πέλκας βγήκε απέναντι από τον Βασίλιεβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας απέκρουσε. Λίγο αργότερα σταμάτησε και την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς.

Η Καλαμάτα απάντησε στο 56′. Ο Βάργκας κινήθηκε από την αριστερή πλευρά, μπήκε στην περιοχή και με δεξί πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμορφώνοντας το 1-2.

Η αποβολή του Τσιφτσή και το τρίτο γκολ

Η θέση του ΠΑΟΚ έγινε δυσκολότερη στο 62′, όταν ο Τσιφτσής βγήκε εκτός περιοχής και ανέτρεψε τον Βάργκας. Μετά την εξέταση της φάσης, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποβλήθηκε και οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες.

Ο Λίσι αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Μοναστηρλή, με τον Πέλκα να αποχωρεί.

Η Καλαμάτα αξιοποίησε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 65′ ο Χάμζα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ένα λεπτό αργότερα ήρθε το τρίτο γκολ.

Ο Αλόνσο κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και πάσαρε στον Κουρμινόφσκι, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3 στο 66′.

Από εκείνο το σημείο η Καλαμάτα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, περιόρισε τις επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Στο 84′ ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας.

Το 1-3 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να φεύγει από την Τούμπα με τους τρεις βαθμούς.

Πρωταγωνιστής ο Βάργκας

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Κένεθ Βάργκας, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με δύο γκολ, ενώ συμμετείχε και στη φάση που οδήγησε στην αποβολή του Τσιφτσή.

Σημαντική ήταν συνολικά η παρουσία της Καλαμάτας στη μεσαία γραμμή και στα άκρα, με τους Αλόνσο, Μορέιρα και Χάμζα να συμμετέχουν στις περισσότερες από τις επικίνδυνες επιθετικές ενέργειες των φιλοξενούμενων.

Σε επίπεδο διαιτησίας, ο Κατσικογιάννης υπέδειξε το πέναλτι στην ανατροπή του Βάργκας από τον Εντιαγέ, ενώ το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ παρέμεινε μετά τον έλεγχο της φάσης από τον VAR, Κουμπαράκη. Η αποβολή του Τσιφτσή αποφασίστηκε έπειτα από εξέταση της φάσης στον αγωνιστικό χώρο.

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε έτσι την αναμέτρηση με μία νίκη ιδιαίτερης σημασίας, τόσο λόγω της ιστορίας των αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ όσο και επειδή επιτεύχθηκε στην επιστροφή της στην Τούμπα έπειτα από 25 χρόνια.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης (46′ Ελουστόντο), Μπάμπα, Γιάκιτς (74′ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Χατσίδης (46′ Ζίβκοβιτς), Πέλκας (63′ Μοναστηρλής), Τάισον (74′ Μπάνζα), Εντιαγέ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες (73′ Μπακαγιόκο), Στρούγγης, Αλόνσο, Πινέιρο, Ντιαρά (78′ Καταλντί), Μορέιρα (78′ Λιατσικούρας), Βάργκας, Χάμζα (78′ Μιράντα), Κουρμινόφσκι.