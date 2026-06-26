Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» ο Ντε Φράι για 1+1 χρόνια – Τη Δευτέρα στην Ολλανδία οι υπογραφές

Ο Στέφαν ντε Φράι λογίζεται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον διεθνή Ολλανδό στόπερ για 1+1 χρόνια

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Παναθηναϊκός, Στέφαν ντε Φράι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να λογίζεται πλέον ο Στέφαν ντε Φράι, καθώς οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον διεθνή Ολλανδό στόπερ για 1+1 χρόνια.
  • Οι υπογραφές προβλέπεται να «πέσουν» τη Δευτέρα (26/6) στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου αναμένεται να ταξιδέψει ο Ντε Φράι.
  • Οι αποδοχές του Ολλανδού αμυντικού θα είναι περίπου 2,2 εκατ. ευρώ καθαρά, συν μπόνους. Το «συν ένα» στο συμβόλαιό του θα «ενεργοποιηθεί» το καλοκαίρι του 2027, μόνο εφόσον υπάρχει συναίνεση και των δύο πλευρών.

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Ως παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να λογίζεται πλέον ο Στέφαν ντε Φράι, καθώς όπως γνωστοποίησαν και οι «πράσινοι» το απόγευμα της Παρασκευής (26/6), ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον διεθνή Ολλανδό στόπερ ο οποίος έμεινε ελεύθερος απ’ την Ίντερ για 1+1 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 34χρονου αμυντικού έστειλαν ολοκληρωμένα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διευθέτηση και των τελευταίων λεπτομερειών της μεταγραφής και πλέον οι υπογραφές προβλέπεται να «πέσουν» τη Δευτέρα (26/6) στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου αναμένεται να ταξιδέψει ο Ντε Φράι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Οι αποδοχές του Ολλανδού αμυντικού θα είναι περίπου 2,2 εκατ. ευρώ καθαρά, συν μπόνους στόχων και συμμετοχών και το «συν ένα» στο συμβόλαιό του θα «ενεργοποιηθεί» το καλοκαίρι του 2027, μόνο εφόσον υπάρχει συναίνεση και των δύο πλευρών.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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