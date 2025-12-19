Παναθηναϊκός: «Μέσα» οι Σφιντέρσκι και Τουμπά για το ματς με τον ΠΑΟΚ – Τι έδειξε η μαγνητική του Πάντοβιτς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την Παρασκευή (19/12) η προετοιμασία του για τον κυριακάτικο (21/12, 19:30) μεγάλο αγώνα της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική) κι ο Ράφα Μπενίτεθ είδε προς απόλυτη ικανοποίησή του τον Κάρολ Σφιντέρσκι να προπονείται στο 100% και να θέτει εαυτόν στη διάθεσή του.

Οι εξετάσεις που έκανε ο διεθνής Πολωνός φορ μετά το «χτύπημά» του στο κεφάλι, στον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης (17/12) με την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη» ήταν «καθαρές» και θα μπορέσει να αγωνιστεί χωρίς πρόβλημα στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Μίλος Πάντοβιτς που επίσης τραυματίστηκε στο 28ο λεπτό του αγώνα στην Καβάλα, πρόλαβε τα… χειρότερα, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε θλάση η τράβηγμα, αλλά μία μυϊκή σύσπαση στον οπίσθιο μηριαίο μυ. Γι’ αυτό άλλωστε κι έκανε ατομικό πρόγραμμα την Παρασκευή (19/12) και θα το… παλέψει με όλες τις δυνάμεις του να «μπει» έστω στην αποστολή του μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Εκεί θα βρίσκεται σίγουρα κι ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε για ένα 48ωρο, προπονήθηκε ατομικό και το Σάββατο (20/12) θα είναι πλέον 100% ετοιμοπόλεμος.

Ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε για πρώτη φορά σε φουλ ένταση μετά τον τελευταίο τραυματισμό του στον τετρακέφαλο, όμως δεν θα είναι στην αποστολή για την Τούμπα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προπονείται ε φουλ ένταση εδώ και τρεις μέρες, αλλά είχε μείνει πάνω από 1,5 μήνα εκτός.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρόγραμμα της Παρασκευής (19/12) στο Κορωπί με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι τακτικής και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς, ενώ απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Επιστροφή στις νίκες με… προπόνηση

Ο Ολυμπιακός βρήκε το παιχνίδι που έψαχνε για να αντιδράσει και να επιστρέψει στις νίκες, επικ...
21:38 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Μάτωσε στο πρόσωπο ο Παπανικολάου έπειτα από αγκωνιά του Βοτιέ – ΦΩΤΟ

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα «Ολυμπιακός – Βιλερμπάν» για τη 17η αγωνιστική της ...
20:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Η βασική πολιτική που ψηφίστηκε από τους υπουργούς Μετανάστευσης είναι η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αφρική – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝ...
18:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επίσημη η «βόμβα»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πολύπειρος Αμερικανός ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα