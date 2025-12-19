Παναθηναϊκός: «Μέσα» οι Σφιντέρσκι και Τουμπά για το ματς με τον ΠΑΟΚ – Τι έδειξε η μαγνητική του Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την Παρασκευή (19/12) η προετοιμασία του για τον κυριακάτικο (21/12, 19:30) μεγάλο αγώνα της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική) κι ο Ράφα Μπενίτεθ είδε προς απόλυτη ικανοποίησή του τον Κάρολ Σφιντέρσκι να προπονείται στο 100% και να θέτει εαυτόν στη διάθεσή του.

Οι εξετάσεις που έκανε ο διεθνής Πολωνός φορ μετά το «χτύπημά» του στο κεφάλι, στον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης (17/12) με την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη» ήταν «καθαρές» και θα μπορέσει να αγωνιστεί χωρίς πρόβλημα στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Μίλος Πάντοβιτς που επίσης τραυματίστηκε στο 28ο λεπτό του αγώνα στην Καβάλα, πρόλαβε τα… χειρότερα, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε θλάση η τράβηγμα, αλλά μία μυϊκή σύσπαση στον οπίσθιο μηριαίο μυ. Γι’ αυτό άλλωστε κι έκανε ατομικό πρόγραμμα την Παρασκευή (19/12) και θα το… παλέψει με όλες τις δυνάμεις του να «μπει» έστω στην αποστολή του μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Εκεί θα βρίσκεται σίγουρα κι ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε για ένα 48ωρο, προπονήθηκε ατομικό και το Σάββατο (20/12) θα είναι πλέον 100% ετοιμοπόλεμος.

Ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε για πρώτη φορά σε φουλ ένταση μετά τον τελευταίο τραυματισμό του στον τετρακέφαλο, όμως δεν θα είναι στην αποστολή για την Τούμπα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προπονείται ε φουλ ένταση εδώ και τρεις μέρες, αλλά είχε μείνει πάνω από 1,5 μήνα εκτός.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρόγραμμα της Παρασκευής (19/12) στο Κορωπί με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι τακτικής και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς, ενώ απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.