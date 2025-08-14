Παναθηναϊκός: Η Λιντς στη… γωνία για τον Ιωαννίδη – Δεν εγκαταλείπει η Φιορεντίνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Φώτης Ιωαννίδης, Παναθηναϊκός

H Λιντς -σύμφωνα με το BBC-βγήκε από την…γωνία και αναζητά τον Φώτη Ιωαννίδη, ενώ η Φιορεντίνα -όπως αναφέρει η «Corrire dello sport» και το tuttomercato-δεν δείχνει διατεθειμένη  να εγκαταλείψει την προσπάθεια να ντύσει με τη φανέλα της τον Έλληνα διεθνή επιθετικό του  Παναθηναϊκού.

«Η Λιντς αναζητά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την επιθετική της δύναμη.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούις πρόκειται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος, αλλά ο προπονητής Ντάνιελ Φαρκ θέλει να προσθέσει περισσότερη δύναμη», αναφέρει σήμερα (14/8) το BBC και συνεχίζει:

«Ο Ιωαννίδης έχει 48 γκολ σε 168 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό και έχει σκοράρει έξι φορές σε 17 συμμετοχές με την Ελλάδα. Έπαιξε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρέιντζερς στα προκριματικά του Champions League τον περασμένο μήνα.

Για τον 25χρονο ενδιαφέρθηκε η Ίπσουιτς το περασμένο καλοκαίρι, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Πόρτο παραμένουν παρακολουθώντας».

Οι Ιταλοί δεν βγάζουν από το…παιχνίδι την Φιορεντίνα: «Η Φιορεντίνα συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού. Πρόσφατες επαφές με τη Ρούμπιν Καζάν για τον Μίρλιντ Ντάκου έχουν επιβεβαιωθεί από τη ρωσική ομάδα. Κοστίζει σημαντικά λιγότερο από τον Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού και τον Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι», αναφέρει  η ιστοσελίδα tuttomercato, ενώ η Corriere dello sport σημειώνει: «Ρομπέρτο Πίκολι και Φώτη Ιωαννίδης είναι οι στόχοι που στοχεύει η διοίκηση των Βιόλα εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κύριο ζήτημα είναι το κόστος, αλλά οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Η Κάλιαρι δεν υποχωρεί από το αρχικό του αίτημα των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιωαννίδη, του οποίου η αξία είναι η ίδια. Υπερβολικά πολλά για τον Πίκολι, υπερβολικά πολλά για τον Ιωαννίδη, αλλά η Φιορεντίνα συνεχίζει να εργάζεται για να καταλάβει εάν και πώς να μειώσει τις απαιτήσεις των δύο συλλόγων. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα είναι δυνατά χωρίς την πώληση του Μπελτράν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:09 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Είσαι όλα όσα προσπαθώ να γίνω» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια της μητέρας του

Γενέθλια έχει η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τής ευχήθηκε μέσ...
17:48 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Επέλεξε την Εθνική Ελλάδας ο Νεκτάριος Τριάντης – Ποιος είναι ο 22χρονος χαφ που προστίθεται στη «φαρέτρα» του Γιοβάνοβιτς

Μετά τους Χρήστο Ζαφείρη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, ακόμη ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο Νεκτάρι...
13:49 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Στίβος: Θύελλα αντιδράσεων με Ισραηλινό αθλητή που κάνει χειρονομία αποκεφαλισμού

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο Ισραηλινός αθλητής, ο οποίος λίγο πριν ξεκινήσει η κούρσ...
21:40 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Βουδαπέστη: Στη δεύτερη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,05μ.

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης («Istvan Gyulai Memorial») κατέκτησ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια