Παναθηναϊκός: Η Λιντς στη… γωνία για τον Ιωαννίδη – Δεν εγκαταλείπει η Φιορεντίνα

H Λιντς -σύμφωνα με το BBC-βγήκε από την…γωνία και αναζητά τον Φώτη Ιωαννίδη, ενώ η Φιορεντίνα -όπως αναφέρει η «Corrire dello sport» και το tuttomercato-δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει την προσπάθεια να ντύσει με τη φανέλα της τον Έλληνα διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού.

«Η Λιντς αναζητά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την επιθετική της δύναμη.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούις πρόκειται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος, αλλά ο προπονητής Ντάνιελ Φαρκ θέλει να προσθέσει περισσότερη δύναμη», αναφέρει σήμερα (14/8) το BBC και συνεχίζει:

«Ο Ιωαννίδης έχει 48 γκολ σε 168 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό και έχει σκοράρει έξι φορές σε 17 συμμετοχές με την Ελλάδα. Έπαιξε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρέιντζερς στα προκριματικά του Champions League τον περασμένο μήνα.

Για τον 25χρονο ενδιαφέρθηκε η Ίπσουιτς το περασμένο καλοκαίρι, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Πόρτο παραμένουν παρακολουθώντας».

Οι Ιταλοί δεν βγάζουν από το…παιχνίδι την Φιορεντίνα: «Η Φιορεντίνα συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού. Πρόσφατες επαφές με τη Ρούμπιν Καζάν για τον Μίρλιντ Ντάκου έχουν επιβεβαιωθεί από τη ρωσική ομάδα. Κοστίζει σημαντικά λιγότερο από τον Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού και τον Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι», αναφέρει η ιστοσελίδα tuttomercato, ενώ η Corriere dello sport σημειώνει: «Ρομπέρτο Πίκολι και Φώτη Ιωαννίδης είναι οι στόχοι που στοχεύει η διοίκηση των Βιόλα εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κύριο ζήτημα είναι το κόστος, αλλά οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Η Κάλιαρι δεν υποχωρεί από το αρχικό του αίτημα των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιωαννίδη, του οποίου η αξία είναι η ίδια. Υπερβολικά πολλά για τον Πίκολι, υπερβολικά πολλά για τον Ιωαννίδη, αλλά η Φιορεντίνα συνεχίζει να εργάζεται για να καταλάβει εάν και πώς να μειώσει τις απαιτήσεις των δύο συλλόγων. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα είναι δυνατά χωρίς την πώληση του Μπελτράν».