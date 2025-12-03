Ολυμπιακός: Ευρωπαίοι «γίγαντες»… μπαίνουν στην ουρά για τον Χρήστο Μουζακίτη

Ευρωπαίοι γίγαντες… μπαίνουν στην ουρά για τον Χρήστο Μουζακίτη. Δημοσιεύματα σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία εξακολουθούν και σήμερα να υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει το «παιδί-θαύμα» του Ολυμπιακού, πρόσφατος νικητής του Golden Boy Web 2025, ετήσιου βραβείου της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι από την Αγγλία, Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία και Μίλαν από την Ιταλία, εμφανίζονται πλέον-από τα ΜΜΕ- στην πρώτη σειρά της λίστας υποψηφίων, που προσφέρουν τη φανέλα τους μαζί με αρκετά εκατομμύρια ευρώ για τον 18χρονο Έλληνα διεθνή μέσο.

Σύμφωνα το Transfermarkt, «η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάζει ουσιαστικό γνήσιο ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο 18χρονος φέρεται να λαμβάνει υψηλά επαίνους για τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την χρηματιστηριακή αξία του 19χρονου, η οποία ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ».

🚨 Manchester United are eyeing Olympiacos’ Greece midfielder Christos Mouzakitis and sent scouts to watch him play Real Madrid in the Champions League. Scouts from Arsenal and Chelsea were also in attendance. Mouzakitis started his career as a goalkeeper but now plays central… pic.twitter.com/JGl85GfvQN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 3, 2025

Η Daily Mail αναφέρει ότι «η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στο μάτι τον μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει επίσης μια προσφορά 25 εκατομμυρίων λιρών για τον 18χρονο άσσο-θαύμα της μεσαίας γραμμής»

Το Yahoo sports σημειώνει πώς «παρόλο που η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μία γεμάτη μεσαία γραμμή, εξακολουθεί να αναζητά έναν παίκτη που μπορεί να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Τόνι Κρόος το 2024». Και προσθέτει:

«Οι γίγαντες της ισπανικής πρωτεύουσας δεν έχουν το προφίλ ενός μέσου που μπορεί να ελέγχει τα πράγματα και να υπαγορεύει τον ρυθμό του παιχνιδιού από το κέντρο, κάτι που έχει επηρεάσει την ισορροπία της ομάδας.

Δεδομένης της κατάστασης, η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει στην αγορά για πιθανούς στόχους, με ονόματα όπως ο Άνταμ Γουόρτον (Κρίσταλ Πάλας) και ο Κις Σμιτ (ΑΖ ‘Αλκμααρ) να αναφέρονται ως επιλογές.

Επίσης οι Μαδριλένοι φέρονται να εξετάζουν μια προσφορά για τον Μουζακίτη.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μουζακίτης έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, 16 εκ των οποίων έχουν γίνει στην τρέχουσα σεζόν. Έχει επίσης επτά συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Ο Μουζακίτης ξεκίνησε βασικός και έπαιξε και τα 90 λεπτά για τον Ολυμπιακό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη εβδομάδα, με τον αγώνα να λήγει με νίκη 4-3 για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής είχε επίσης επαινετικά λόγια για τον νεαρό μέσο, ​​και όπως αποδείχθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να κάνει προσφορά γι’ αυτόν.

Ο Μουζακίτης, ωστόσο, προσελκύει έντονο ενδιαφέρον και από την ομάδα-βαρέων βαρών της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ η Άρσεναλ και η Τσέλσι παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του.

Ο διεθνής μέσος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό που ισχύει μέχρι το 2029. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν η Ρεάλ Μαδρίτης θα υλοποιήσει το ενδιαφέρον της και θα υποβάλει προσφορά για τον νεαρό παίκτη-θαύμα της μεσαίας γραμμής».

Στην Ιταλία, όπου και εξαιτίας του βραβείου Golden Boy συζητήθηκε αρκετά, ιδιαίτερα τους τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα τον συνδέουν με την Μίλαν.