Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ποιοι είναι οι «ήρωες» με τους τροχούς που έχουν κλέψει την παράσταση – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Όλος ο πλανήτης έχει στρέψει την προσοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 που διεξάγονται στο Παρίσι. Ολυμπιακά ρεκόρ, μοναδικές στιγμές, θέαμα, αλλά και συγκίνηση είναι στο καθημερινό… μενού των αγώνων.

Όμως, εκτός από τους αθλητές και τις επιδόσεις τους, ένα μικρό κομμάτι από την πίτα της δημοσιότητας έχουν κλέψει και δύο… ασυνήθιστοι πρωταγωνιστές. Πρόκειται για δύο τηλεκατευθυνόμενα ηλεκτρικά αμαξάκια τα οποία έχουν ουσιαστικά τον ρόλο του… ball boy. Επιστρέφουν δηλαδή στη βάση τους όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι αθλητές στα αγωνίσματα του στίβου: Σφαίρες, ακόντια, σφύρες και δίσκους, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο – «καλάθι».

Δείτε τα την ώρα της… δουλειάς:

Δεδομένου του ότι οι ρίψεις σε αυτά τα αθλήματα (εκτός της σφαίρας) ξεπερνούν τα 70 μέτρα, μιλάμε για αρκετά μεγάλα δρομολόγια, που αν γίνονταν από ανθρώπους το σίγουρο είναι ότι οι καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των αγωνισμάτων θα ήταν πολύ μεγάλες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι… τυχεροί της υπόθεσης είναι αναμφίβολα οι χειριστές των αυτοκινήτων αυτών, που καθισμένοι σε ειδικές καρέκλες σε μια άκρη του Σταντ Ντε Φρανς χειρίζονται με την άνεσή τους τα αμαξάκια. Βέβαια, αν αναολογιστεί κανείς πόσες ώρες κρατάνε συνολικά τα αγωνίσματα αυτά, τότε μάλλον θα αναθεωρήσει την άποψη περί της «πιο περιζήτητης δουλειάς στον κόσμο».

Δείτε βίντεο με τα αμαξάκια εν δράσει:

I think we just found the coolest job at the Olympics 😄 #Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/52ACiQ6RqN

Μάλιστα, οι διοργανωτές είχαν τη φαεινή ιδέα να τα δοκιμάσουν και στον στίβο, βάζοντας τα δύο αμαξάκια να… παραβγούν σε αγώνα ταχύτητας στα 100μ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

We are set for the Monday morning session at Athletics.

But first a riveting race of the object retrieval cars.

These cars zip around the infield and retrieve the discus, javelin, shot put and hammer. pic.twitter.com/GELyKOgSa6

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) August 5, 2024