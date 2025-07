Ντιόγκο Ζότα: Θρήνος στα ποδοσφαιρικά γήπεδα για τον χαμό του – Δακρύζουν συμπαίκτες του – Βίντεο

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ποδοσφαιρικός κόσμος για τον ξαφνικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ισπανία.

Στα γήπεδα ανά τον κόσμο οι ποδοσφαιριστές απέτισαν φόρο τιμής στον 28χρονο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Οι συμπαίκτες του Ζότα στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας Ρούμπεν Νέβες και Ζοάο Κανσέλο έβαλαν τα κλάματα μέσα στο γήπεδο.

Στο χθεσινό παιχνίδι της Αλ Χιλάλ με την Φλουμινένσε τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους δύο νεκρούς ποδοσφαιριστές. Ο Νέβες και Κανσέλο δάκρυσαν καθώς θυμήθηκαν τον συμπαίκτη τους.

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4

