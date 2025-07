Ντιόγκο Ζότα: Συγκλονίζει το «αντίο» του Κώστα Τσιμίκα – «Ήμασταν τα νέα παιδιά στην πόλη»

Ο Κώστας Τσιμίκας δημοσίευσε ένα σπαρακτικό αποχαιρετισμό στον Ντιόγκο Ζότα, μαζί με μία εικόνα με τη φανέλα του Πορτογάλου με το νούμερο 20, στο σημείο του δυστυχήματος του νεκρού αστέρα της Λίβερπουλ, καθώς και άλλες φωτογραφίες με τους δύο τους.

Με αυτόν τον τρόπο, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκλονισμένος από το χαμό του φίλου και συμπαίκτη του, επέλεξε ο Έλληνας διεθνής αμυντικός να αποτίσει φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα.

Ο Τσιμίκας ανέφερε στο μήνυμα πως αυτός και ο Ζότα έφτασαν στο Άνφιλντ την ίδια χρονιά, το 2020, μεγαλώνοντας μαζί στον σύλλογο και μοιράζοντας μερικές ξεχωριστές αναμνήσεις.

Μίλησε για τη στενή τους σχέση τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, μεταξύ δύο παικτών που μπορεί να μην είναι «Scousers» εκ γενετής (σ.σ: όρος που αναφέρεται στους κατοίκους ή τους γεννημένους στο Λίβερπουλ της Αγγλίας), αλλά που έγιναν δεκτοί στην οικογένεια της Λίβερπουλ ως δικοί τους.

Ο Τσιμίκας συχνά αναφέρεται με αγάπη ως ο «Έλληνας Scouser» από τους οπαδούς, ενώ ο Άντι Ρόμπερτσον είπε πρόσφατα ότι ο Ζότα ήταν «ο πιο Βρετανός ξένος παίκτης που έχει γνωρίσει ποτέ» στον δικό του συγκινητικό φόρο τιμής στον αείμνηστο επιθετικό.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε την ανάρτησή του στο Instagram παραθέτοντας το διάσημο σύνθημα για τον Ζότα από τους φίλους της Λίβερπουλ: «Ω, φοράει τον αριθμό 20 και το όνομά του είναι Ντιόγκο».

Και συνέχισε: «Μετακομίσαμε στον σύλλογο την ίδια περίοδο. Ήμασταν τα νέα παιδιά στην πόλη. Μοιραστήκαμε και γιορτάσαμε μαζί μερικές από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μας. Πριν από μια από τις τελευταίες μας στιγμές, μου είπες “εσύ σέντρα, εγώ σκοράρω” και αυτό συνέβη. Γελάσαμε και μιλήσαμε πολύ.

Ήσουν ένας ξεχωριστός παίκτης, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας αληθινός θρύλος, Ντιόγκο. Θα σε θυμούνται πάντα και θα σε αγαπούν πάντα. Η καρδιά μου και οι προσευχές μου είναι με την Ρούτε σου, τα αγόρια σου, το κοριτσάκι σου, την οικογένειά σου και όλους όσους σας αγάπησαν και περίμεναν να πάτε σπίτι. Εσύ και ο αδερφός σου Αντρέ θα μας λείπετε για πάντα».

Ο Τσιμίκας είπε στη συνέχεια μερικά δυνατά λόγια στα ελληνικά: «Καλό παράδεισο Ντιόγκο και Αντρέ. Είθε ο Θεός να δώσει δύναμη στους αγαπημένους σας να αντέξουν τον εφιάλτη και είθε μια μέρα να δουν ξανά το φως», είπε.

«Σε αγαπάμε Ντιόγκο. YNWA» (you never walk alone) κατέληξε.