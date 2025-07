Ντιόγκο Ζότα: Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του 28χρονου σταρ της Λίβερπουλ – Το μοιραίο ταξίδι, οι συγκινητικές αναρτήσεις και η ιστορία πίσω από το επίθετό του

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο-σοκ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Ζότα με τον αδελφό του, Αντρέ, επίσης ποδοσφαιριστή, ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες, στην περιοχή Ζαμόρα, στη βόρεια Ισπανία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το λάστιχο της Lamborghini στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέλφια φέρεται να έσκασε την ώρα που το όχημα πραγματοποιούσε προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο A-52, περίπου 70 μίλια δυτικά της Βαγιαδολίδ. Η απώλεια ελέγχου ήταν μοιραία: το όχημα βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε στις μπάρες και τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο και των δύο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίγια και Λεόν επιβεβαίωσαν το τροχαίο, ενώ το τμήμα επιχειρήσεων “1-1-2 Castilla y León” ανέφερε πως «δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις για ατύχημα στο χλμ. 65 του A-52, στον δήμο Cernadilla». Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Τροχαία Ζαμόρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του επαρχιακού συμβουλίου και το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης (CCU) του Sacyl.

Το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο A-52 στην επαρχία Zamora. Ο δρόμος αυτός, στην Ισπανία αποτελεί βασική διαδρομή για τους οδηγούς που φεύγουν από τη βόρεια Πορτογαλία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής Καστίλλης και Λεόν επιβεβαίωσαν το δυστύχημα. ”

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο Πέδρο Προένσα, πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος σημείωσε σε επίσημη ανακοίνωση: «Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όλο το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι συντετριμμένοι από τον θάνατο των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, το πρωί της Παρασκευής, στην Ισπανία».

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα, σταρ της Λίβερπουλ και πρώην παίκτης της Γουλβς, είχε παντρευτεί μόλις πριν από 12 ημέρες την αγαπημένη του και μητέρα των τριών παιδιών τους, Ρούτε Καρντόσο, λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League. Ο αδελφός του, Αντρέ Σίλβα, ήταν 26 ετών και αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Η αστυνομία της Ισπανίας με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «ελλείψει συμπεράσματος από τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων και με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής καταλήγουμε στο ότι το αυτοκίνητο μάρκας Λαμποργκίνι, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και βγήκε από τον δρόμο λόγω σκασμένου ελαστικού κατά την προσπέραση. Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, 00:30 (τοπική ώρα), στον δήμο Σερναντίγια στην επαρχία Ζαμόρα. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες και οι δύο επιβαίνοντες σκοτώθηκαν».

Σοκ προκαλούν είναι οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου. Η ισπανική ιστοσελίδα “Diario de Castilla y Leon” δημοσίευσε φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τον τόπο της τραγωδίας, όπου η Lamborghini στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Τη φρίκη του τροχαίου καταγράφει βίντεο, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Το υλικό δείχνει την Lamborghini μετά τη σύγκρουση, να έχει τυλιχθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Το βίντεο τραβήχτηκε από οδηγό φορτηγού που περνούσε από το σημείο.

Λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο τροχαίο, ο Ζότα είχε κάνει έναν συγκινητικό διάλογο στα social media με την σύζυγό του, Ρούτε Καρντόζο, με την οποία είχε παντρευτεί μόλις πριν από 12 ημέρες. Είναι σαφές ότι ο Ζότα ήθελε να διατηρήσει ζωντανό το αίσθημα της αγάπης και του έρωτα, μετά τον γάμο που έγινε στο Πόρτο και το έκανε απαντώντας σε ανάρτηση της γυναίκας του.

Η Ρούτε του έγραψε για τον γάμο τους, “το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα” και ο 28χρονος άσσος απάντησε: “Αλλά εγώ είμαι ο τυχερός”.

Τα δύο αδέλφια κατευθύνονταν προς το Σανταντέρ για να πάρουν το πλοίο για τη Βρετανία, επειδή σύμφωνα με δημοσίευμα της Mailonline, ο Ντιόγκο Ζότα είχε πάρει από γιατρό τη συμβουλή να μην ταξιδέψει με αεροπλάνο λόγω εγχείρησης στον πνεύμονα, στην οποία είχε υποβληθεί πρόσφατα.

Η Λίβερπουλ επρόκειτο να ξεκινήσει την προετοιμασία της τη Δευτέρα, οπότε ο Ζότα επέστρεφε στην Βρετανία με τον αδελφό του. Οι γιατροί φέρεται να συμβούλευσαν τον αστέρα της Λίβερπουλ να μην πάρει αεροπλάνο επειδή είχε κάνει εγχείρηση. Έτσι ο Ζότα και αδελφός του σχεδίασαν ένα ταξίδι με αυτοκίνητο και στην συνέχεια με πλοίο. Το πλοίο της Brittany Ferries από το Σανταντέρ προς το Πλίμουθ θα αναχωρούσε στις 4 το απόγευμα και θα έφτανε στο Ντέβον στις 11.15 το πρωί της Παρασκευής.

Ο αθλητικός συντάκτης του CNN Portugal, Rui Loura, δήλωσε: «Η επέμβαση που έκανε ήταν στον πνεύμονα και του είχαν συστήσει να μην πετάξει έπειτα από αυτό. ‘Ήταν καθ’ οδόν προς τη βόρεια ισπανική πόλη-λιμάνι Σανταντέρ για να περάσει με πλοίο και να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια θα έφτανε οδικώς ως το Λίβερπουλ»

Ένας Πορτογάλος δημοσιογράφος, ο Victor Pinto, δήλωσε στο κανάλι CMTV: “Ο Diogo επέλεγε μερικές φορές να ταξιδέψει οδικώς επειδή είχε κάποιες πνευμονικές ενοχλήσεις, τίποτα σοβαρό, και όπως γνωρίζουμε, υπάρχει ένα φέρι μποτ που συνδέει τη νότια Αγγλία με την Ισπανία”.

Η πραγματικότητα είναι πως το Σίλβα είναι το επίθετο της οικογένειας, απλά ο Ντιόγκο το άλλαξε όταν ήταν μικρός. Όντας μέλος των ακαδημιών της Πόρτο και λόγω του ότι αρκετοί παίκτες είχαν το ίδιο όνομα (Ντιόγκο), αρκετοί ήταν εκείνοι που τον φώναζαν «Ντιόγκο Ζ.», μιας και το μεσαίο του όνομα ήταν Ζοσέ.

Έτσι, πήρε την απόφαση να αλλάξει το Σίλβα σε Ζότα, με το οποίο πέρασε στην αιωνιότητα…

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, η κηδεία των δύο αδελφών θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (05/07) στις 10 το πρωί (τοπική ώρα), στο Σάο Κοσμέ της Γκοντομάρ. Για το απόγευμα της Παρασκευής (04/07) έχει προγραμματιστεί αγρυπνία.

Η Λίβερπουλ δήλωσε “συντετριμμένη” από τον θάνατο του Ζότα. Αρκετοί οπαδοί της Λίβερπουλ συγκεντρώνονται στο Άνφιλντ το πρωί της Πέμπτης για να καταθέσουν λουλούδια και μηνύματα προς τιμήν του Ζότα, καθώς ο κόσμος του ποδοσφαίρου βυθίστηκε στο πένθος.

Οι “κόκκινοι” έγραψαν στο Instagram το πρωί της Πέμπτης: “Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. ‘Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος απεβίωσε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ. Η Liverpool FC δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και ζητεί να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών του Diogo και του Andre, καθώς προσπαθούν να συμβιβαστούν με μια αδιανόητη απώλεια. Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας”.

Στο πένθος βυθίστηκε η Λίβερπουλ μετά τον αδόκητο και τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, μαζί με τον άδελφο του. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία των Reds, Fenway Sports Group (FSG), με ανακοίνωση έστειλε μήνυμα για τον θάνατο του Πορτογάλου, ο οποίος φορούσε την κόκκινη φανέλα την τελευταία 20ετία και προσέφερε στις επιτυχίες του κλαμπ τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα υπογράφουν οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ, Μπίλι Χόγκαν, Τζον Χένρι, Τομ Βέρνερ και Μάικ Γκόρντον.

«Εκ μέρους των ιδιοκτητών της Λίβερπουλ και της Fenway Sports Group, εκφράζουμε τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του 20ού μας παίκτη, Ντιόγκο Ζότα, και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα.

Αυτή η τραγική κατάσταση και η πραγματικότητά της είναι πραγματικά σοκαριστική, καταστροφική και μας έχει αφήσει άφωνους από θλίψη. Επομένως, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς πρέπει να αισθάνεται η άμεση και ευρύτερη οικογένεια αυτών των αξιοσημείωτων αδελφών.

Οι σκέψεις, οι προσευχές κι η στήριξή μας είναι μαζί τους. Όλοι γνωρίζουμε τι μπορούσε να κάνει ο Ντιόγκο στον αγωνιστικό χώρο και τον ζωτικό ρόλο που έπαιξε στις επιτυχίες μας από τότε που εντάχθηκε σε αυτόν τον σύλλογο το 2020.

Πως γρήγορα έγινε αγαπημένος των οπαδών και το τραγούδι του αντηχούσε στο Άνφιλντ και σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Τόσες πολλές ξεχωριστές στιγμές, τόσες πολλές ξεχωριστές αναμνήσεις. Πέρα όμως, από τον παίκτη που όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν ένας εξαιρετικά ταπεινός άνθρωπος, ήταν ειλικρινής, έξυπνος, αστείος, σκληρός και δημιουργούσε σχέσεις με ανθρώπους παντού.

Είχε μια όρεξη για ζωή που ήταν απόλυτα μεταδοτική. Ο Ντιόγκο ήταν ένας στοργικός πατέρας, γιος, σύζυγος και αδελφός, και σε εμάς, και σε όλους όσους τον γνώριζαν, θα μας λείψει βαθιά καθώς προσπαθούμε όλοι να επεξεργαστούμε το μέγεθος του σήμερα.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο και Αντρέ. Δεν θα περπατήσεις ποτέ μόνος.

Μπίλι, Τζον, Τομ, Μάικ».

Με ένα μακροσκελές και συγκινητικό μήνυμα, ο Άρνε Σλοτ αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον Ντιόγκο Ζότα μετά τον πρόωρο και ξαφνικό θάνατο του ίδιου και του αδερφού του.

Ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, μέσω της ιστοσελίδας της Λίβερπουλ είπε το δικό του «αντίο» προς τους δύο ποδοσφαιριστές, με ένα μακροσκελές και συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα.

Το «αντίο» του Σλοτ

«Τι να πω; Τι μπορεί να πει κανείς σε μια στιγμή σαν κι αυτή που το σοκ και ο πόνος είναι τόσο απίστευτα έντονοι; Μακάρι να είχα τα λόγια, αλλά ξέρω ότι δεν τα έχω.

Το μόνο που έχω είναι συναισθήματα που ξέρω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα μοιραστούν για έναν άνθρωπο και έναν παίκτη που αγαπήσαμε πολύ και μια οικογένεια για την οποία νοιαζόμαστε τόσο πολύ.

Οι πρώτες μου σκέψεις δεν είναι αυτές ενός προπονητή ποδοσφαίρου. Είναι αυτές ενός πατέρα, ενός γιου, ενός αδελφού και ενός θείου και ανήκουν στην οικογένεια του Ντιόγκο και του Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι βίωσαν μια τόσο αδιανόητη απώλεια.

Το μήνυμά μου προς αυτούς είναι πολύ σαφές – δεν θα περπατήσετε ποτέ μόνοι. Οι παίκτες, το προσωπικό, οι οπαδοί της Λίβερπουλ είναι όλοι μαζί σας και από ό,τι είδα σήμερα, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την ευρύτερη οικογένεια του ποδοσφαίρου.

Αυτή δεν είναι μόνο μια αντίδραση στην τραγωδία. Είναι επίσης μια αντίδραση στην καλοσύνη των ανθρώπων που εμπλέκονται και στον σεβασμό που τόσοι πολλοί έχουν για τα παιδιά ως άτομα και για την οικογένεια ως σύνολο.

Για εμάς ως σύλλογο, το σοκ είναι απόλυτο. Ο Ντιόγκο δεν ήταν απλώς ένας παίκτης μας. Ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο για όλους μας. Ήταν συμπαίκτης, συνάδελφος και σε όλους αυτούς τους ρόλους ήταν πολύ ξεχωριστός.

Θα μπορούσα να πω τόσα πολλά για το τι έφερε στην ομάδα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι παρακολούθησαν τον Ντιόγκο το είδαν. Σκληρή δουλειά, επιθυμία, αφοσίωση, εξαιρετική ποιότητα, γκολ. Η ουσία του τι πρέπει να είναι ένας παίκτης της Λίβερπουλ.

Υπήρχαν επίσης και τα στοιχεία που δεν μπορούσαν να δουν όλοι. Το άτομο που ποτέ δεν επιδίωξε τη δημοτικότητα, αλλά την βρήκε ούτως ή άλλως. Όχι φίλος για δύο ανθρώπους, φίλος για όλους. Κάποιος που έκανε τους άλλους να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους απλώς και μόνο επειδή ήταν μαζί τους. Ένα άτομο που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του.

Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, συνεχάρηκα τον Ντιόγκο για την κατάκτηση του Nations League και του ευχήθηκα καλή τύχη για τον επερχόμενο γάμο του. Από πολλές απόψεις, ήταν ένα ονειρεμένο καλοκαίρι για τον Ντιόγκο και την οικογένειά του, κάτι που το κάνει ακόμα πιο σπαρακτικό το γεγονός ότι τελείωσε έτσι.

Όταν πρωτοήρθα στον σύλλογο, ένα από τα πρώτα τραγούδια που άκουσα ήταν αυτό που τραγουδούν οι οπαδοί μας για τον Ντιόγκο. Δεν είχα ξαναδουλέψει μαζί του, αλλά ήξερα αμέσως ότι αν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, που έχουν δει τόσους σπουδαίους παίκτες όλα αυτά τα χρόνια, είχαν ένα τόσο μοναδικό σύνθημα για τον Ντιόγκο, τότε σίγουρα έχει ξεχωριστές ικανότητες.

Το ότι χάσαμε αυτές τις ιδιότητες σε τόσο άσχημες συνθήκες είναι κάτι με το οποίο δεν έχουμε ακόμη συμβιβαστεί. Για αυτόν τον λόγο, χρειαζόμαστε όλοι στην ομάδα να σταθούμε ενωμένοι και να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Το οφείλουμε αυτό στον Ντιόγκο, στον Αντρέ Σίλβα, στην ευρύτερη οικογένειά τους και σε εμάς τους ίδιους.

Τα συλλυπητήριά μου απευθύνονται στη σύζυγο του Ντιόγκο, Ρούτε, στα τρία όμορφα παιδιά τους και στους γονείς του Ντιόγκο και του Αντρέ Σίλβα.

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα ”γιορτάσουμε” τον Ντιόγκο Ζότα, θα θυμηθούμε τα γκολ του και θα τραγουδήσουμε το τραγούδι του. Προς το παρόν, θα τον θυμόμαστε ως έναν μοναδικό άνθρωπο και θα θρηνήσουμε την απώλειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Το όνομά του είναι Ντιόγκο».

Οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ αποχαιρέτησαν και αυτοί τον Ζότα μέσω των social media δείχνοντας τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του αδικοχαμένου παίκτη.

«Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ο Μέσι ανεβάζοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Πορτογάλου.

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου. Η υποστήριξη και και οι σκέψεις μου είναι μαζί με αυτούς, τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αναπαυτείτε Ντιόγκο και Αντρέ», ήταν η ανάρτηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

« Mes sincères condoléances, mon soutien, et mes pensées à ses proches, et sa famille. Reposez en paix Diogo et André. » pic.twitter.com/HOfO4ph41V

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα, ο πρώην προπονητής του στη Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον Ζότα.

«Αυτή είναι μια στιγμή που δυσκολεύομαι! Πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός, Αλλά δεν μπορώ να τον δω. Είμαι συντετριμμένος που άκουσα για το θάνατο του Ντιόγκο και του αδελφού του Αντρέ. Ο Ντιόγκο δεν ήταν μόνο ένας φανταστικός παίκτης, αλλά και ένας σπουδαίος φίλος, ένας στοργικός και φροντιστικός σύζυγος και πατέρας! Θα μας λείψεις πολύ! Όλες οι προσευχές, οι σκέψεις και η δύναμή μου στη Ρούτε, τα παιδιά, την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τους αγαπούσαν! Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Ζότα ετοιμαζόταν για την 6η του σεζόν στο «Άνφιλντ» και όντας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας. Εν τέλει, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το τελευταίο από τα συνολικά 65 γκολ που πέτυχε με τους «Reds», να κρίνει την αναμέτρηση με τη μισητή αντίπαλο Έβερτον, στις 2 Απριλίου για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Diogo Jota’s final goal for Liverpool was a Derby day winner against Everton. ❤️🕊️ pic.twitter.com/btmJIaLsYZ

Ο Ολυμπιακός είπε το δικό του «αντίο» στον Ντιόγκο Ζότα, κάνοντας ένα throwback από το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων με τη Γουλβς για το Europa League.

Ο Ολυμπιακός, μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, οι οποίο σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας.

Οι Πειραιώτες ανήρτησαν μια φωτογραφία από τη σεζόν 2019/20, όταν είχαν βρεθεί αντίπαλοι με τον Ντιόγκο Ζότα και τη Γουλβς στη φάση των «16» του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους τους ανθρώπους της Λίβερπουλ σε αυτή τη τραγική στιγμή.»

Ο Παναθηναϊκός σχολίασε τη συλλυπητήρια ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον θάνατο των αδελφών Ζότα κάνοντας μία αναφορά στον ύμνο των Reds «You’ll Never Walk Alone».

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς μέσα από τον προσωπικό του λογαριαμό στο Instagram, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πέδρο Μαρτίνς:

«Με μεγάλη λύπη μάθαμε την τραγική είδηση του θανάτου του Diogo Jota και του αδελφού του, André Silva. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους τους, στους οποίους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Σας ευχαριστούμε για το παράδειγμα που μας αφήσατε.

Αναπαύσου εν ειρήνη.»

Μεσίστιες οι σημαίες σε «Άνφιλντ» και «Ντραγκάο», αφού Λίβερπουλ και Πόρτο πενθούν τον άδικο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Η Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με μια συγκινητική χειρονομία, κατεβάζοντας στο «Άνφιλντ» τις σημαίες μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους για τον πρόωρο χαμό του 28χρονου Πορτογάλου διεθνή επιθετικού σε αυτοκινητικό δυστυχήμα. Το γήπεδο της Λίβερπουλ, βουβό και συννεφιασμένο, έμοιαζε να συμμερίζεται τη θλίψη των φιλάθλων.

Στην Πορτογαλία, η Πόρτο, μια από τις πρώην ομάδες του Ζότα, προχώρησε στην ίδια σεμνή και δυνατή πράξη, κατεβάζοντας τις σημαίες στο «Ντραγκάο» και προβάλλοντας στη γιγαντοοθόνη του σταδίου ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού. Στην οθόνη, το όνομα του Ζότα φωτιζόταν μέσα σε μια θάλασσα από μπλε και λευκό, συνοδευόμενο από ένα λιτό αλλά βαθύ «Até sempre, Diogo» – «Για πάντα μαζί μας, Ντιόγκο».

🇬🇧 The Liverpool flag in front of Anfield Road has been lowered to half-mast following the death of Diogo Jota.

pic.twitter.com/ruy2nyuukL

— Update NEWS (@UpdateNews724) July 3, 2025