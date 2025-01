Ντανίλ Μεντεβέντεφ: Ξέσπασε στην ρακέτα του έπειτα από χαμένο πόντο

Την ψυχραιμία του έχασε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που χρησιμοποίησε τη ρακέτα του για να σπάσει μια κάμερα προσαρτημένη στο δίχτυ κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης νίκης στον πρώτο γύρο του φετινού Australian Open.

Το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε τελικά τον Κασιντίτ Σαμρέι από την Ταϊλάνδη στα πέντε σετ – 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 – αλλά είχε απογοητευτεί όλο και περισσότερο απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται στην 418η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Το ματς πήρε φωτιά για τον Μεντβέντεφ στο τέλος του τρίτου σετ, με τον Σαμρέι να σερβίρει για να πάρει προβάδισμα 2-1 στον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια ενός «ράλι», ο Σαμρέι στάθηκε τυχερός όταν το χτύπημά του χτύπησε το δίχτυ, αναγκάζοντας τον Μεντβέντεφ να αλλάξει κατεύθυνση και να τρέξει για τη μπάλα. Ο Ρώσος σταρ έφτασε εγκαίρως, αλλά, έχοντας πλέον χάσει την ισορροπία του, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για το νικητήριο χτύπημα του Samrej που ακολούθησε από το cross court.

Καθώς ο Σάμρει ζητούσε συγγνώμη για το τυχερό του χτύπημα, ο Μεντβέντεφ ξέσπασε την απογοήτευσή του σε μια μικρή κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κέντρο του φιλέ, σπάζοντας τόσο την κάμερα όσο και τη ρακέτα του στο ξέσπασμα.

Ο διαιτητής της έδρας έδωσε στη συνέχεια στον Μεντβέντεφ μια προειδοποίηση για κακοποίηση της ρακέτας.

Ο πρωταθλητής του US Open 2021 συνέχισε να χάνει το τρίτο σετ, καθώς ο Σάμρει, wildcard για αυτό το τουρνουά, έκανε ένα βήμα πιο κοντά στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του στην πρώτη του διοργάνωση grand slam.

Ωστόσο, δεν ήταν γραφτό για τον 23χρονο, με τον Μεντβέντεφ να ανακτά την ψυχραιμία του και να κατακτά μια τεταμένη νίκη σε πέντε σετ.

