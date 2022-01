Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα ξημερώματα η απόφαση – Πίσω στο ξενοδοχείο κράτησης ο Σέρβος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα περάσει τη νύχτα του στο ξενοδοχείο Παρκ, το ίδιο ξενοδοχείο κράτησης για μετανάστες στο οποίο παρέμεινε την περασμένη εβδομάδα.

Το ξενοδοχείο χρησιμοποιείται επίσης για την κράτηση 33 αιτούντων άσυλο και ταξιδιωτών που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω της COVID-19.

Το αυστραλιανό δικαστήριο όρισε την ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση ακύρωσης της βίζας του Τζόκοβιτς αύριο, Κυριακή, στις 09.30 (τοπική ώρα, 00.30 ώρα Ελλάδας).

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022