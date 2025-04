NBA: Σοκ με τον Λεμπρόν Τζέιμς που έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης με παίκτη των Ουόριορς

Ο «βασιλιάς» του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, κατέρρευσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τον πόνο.

Ο Τζέιμς, τρέχοντας προς τη ρακέτα για να ανοίξει χώρο και να δεχθεί πάσα, δεν είδε τον Τζόναθαν Κουμίνγκα των Ουόριορς και συγκρούστηκε απευθείας μαζί του, χτυπώντας στην κοιλιακή χώρα.

Ο σταρ των Λέικερς έπεσε προς τα πίσω και άρχισε να κρατάει το σημείο όπου χτύπησε, ενώ στο γήπεδο αντήχησε η κραυγή του από τον πόνο, την ώρα που η φάση συνεχίστηκε στην άλλη πλευρά του γηπέδου.

Μόλις οι Λέικερς κατάφεραν να ανακτήσουν την κατοχή, οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

LeBron went down hard after running into Kuminga

He got up and appears to be OK

