NBA: Οι Γουόριορς εξετάζουν την αγορά για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις – Αβέβαιο το μέλλον του Λετονού άσου

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Την αγορά ανταλλαγών για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει αρχίσει να εξερευνά το Γκόλντεν Στέιτ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, καθώς ο Λετονός πάουερ φόργουορντ-σέντερ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον, αντιμετωπίζοντας επαναλαμβανόμενα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS).

Ο έμπειρος NBAer βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της καριέρας του, καθώς η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαθεσιμότητά του. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζει τις προοπτικές του στο επαγγελματικό μπάσκετ, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Πορζίνγκις υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γουόριορς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο οικονομικός όρος για τη σεζόν 2027-28, καθώς από τα 20 εκατομμύρια δολάρια του προβλεπόμενου μισθού του, μόλις τα 3 εκατομμύρια είναι εγγυημένα.

Η συγκεκριμένη δομή του συμβολαίου θα μπορούσε να το καταστήσει ελκυστικό ως περιουσιακό στοιχείο σε ενδεχόμενη ανταλλαγή, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές επιδιώξεις των ομάδων που θα εμπλακούν σε πιθανές διαπραγματεύσεις.

Porzingis is on a trade-flexible contract for $20 million this season and a small partial next year, serving as essentially an expiring deal that the Warriors can utilize, potentially with their pool of assets. He first revealed his POTS diagnosis last year and has had ups and downs with the issue. If there is no breakthrough in recovery, stepping away from basketball — for good — is possible. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2026

Την περασμένη σεζόν, ο Πορζίνγκις αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στους Ατλάντα Χοκς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, κατέγραψε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,2 κοψίματα.