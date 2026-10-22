NBA: Οι Γουόριορς εξετάζουν την αγορά για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις – Αβέβαιο το μέλλον του Λετονού άσου

Το Γκόλντεν Στέιτ εξερευνά την αγορά ανταλλαγών για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, καθώς ο Λετονός σέντερ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον λόγω επαναλαμβανόμενων συμπτωμάτων του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS). Την ίδια στιγμή, το διετές συμβόλαιο ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γουόριορς, στο οποίο μόλις 3 εκατομμύρια είναι εγγυημένα για τη σεζόν 2027-28, λειτουργεί ως ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αγορά ανταλλαγών για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει αρχίσει να εξερευνά το Γκόλντεν Στέιτ, καθώς ο Λετονός σέντερ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον λόγω συμπτωμάτων που σχετίζονται με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS).
  • Ο έμπειρος NBAer βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της καριέρας του, εξετάζοντας τις προοπτικές του στο επαγγελματικό μπάσκετ την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας.
  • Το διετές συμβόλαιό του προβλέπει μόλις 3 εκατομμύρια δολάρια εγγυημένα για τη σεζόν 2027-28, δομή που θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο σε πιθανές διαπραγματεύσεις ανταλλαγής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αγορά ανταλλαγών για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις έχει αρχίσει να εξερευνά το Γκόλντεν Στέιτ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, καθώς ο Λετονός πάουερ φόργουορντ-σέντερ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον, αντιμετωπίζοντας επαναλαμβανόμενα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS).

Ο έμπειρος NBAer βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της καριέρας του, καθώς η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαθεσιμότητά του. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζει τις προοπτικές του στο επαγγελματικό μπάσκετ, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Πορζίνγκις υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γουόριορς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο οικονομικός όρος για τη σεζόν 2027-28, καθώς από τα 20 εκατομμύρια δολάρια του προβλεπόμενου μισθού του, μόλις τα 3 εκατομμύρια είναι εγγυημένα.

Η συγκεκριμένη δομή του συμβολαίου θα μπορούσε να το καταστήσει ελκυστικό ως περιουσιακό στοιχείο σε ενδεχόμενη ανταλλαγή, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές επιδιώξεις των ομάδων που θα εμπλακούν σε πιθανές διαπραγματεύσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Πορζίνγκις αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στους Ατλάντα Χοκς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, κατέγραψε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,2 κοψίματα.

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